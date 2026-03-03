ما المقصود بإدارة سلامة العمليات (PSM)؟

ويساعد اتباع نهج قوي في إدارة سلامة العمليات على الحد من المخاطر التي قد يتعرض لها العاملون، كما يضمن التزام المؤسسات بمجموعة واسعة من قواعد السلامة في مكان العمل. وتُعد إدارة سلامة العمليات عنصرًا محوريًا في الطريقة التي تعتمدها المؤسسات التي تتعامل مع المواد الكيميائية الخطرة في بناء نهج فعّال لإدارة المخاطر. ومن خلال هذا النهج، تستطيع هذه المؤسسات تحديد مختلف أنواع التهديدات التي قد تطال عملياتها الأساسية وتقييمها ومعالجتها.

وفي الولايات المتحدة، تتولى إدارة السلامة والصحة المهنية (OSHA)، وهي وكالة اتحادية تابعة لوزارة العمل، وضع قواعد إدارة سلامة العمليات ولوائح السلامة المهنية. وترد هذه القواعد في معيار "إدارة سلامة العمليات للمواد الكيميائية شديدة الخطورة"، ضمن 29 من مدونة اللوائح الفيدرالية (CFR) 1910.119، وهو نظام إداري يحدد الكميات الحدية لاستخدام المواد بالغة الخطورة، مثل السوائل والغازات السامة أو القابلة للاشتعال.

ويُعد السوق العالمي لإدارة سلامة العمليات (PSM) سوقًا كبيرًا ومتناميًا. ووفقًا لأحد التقارير الحديثة، بلغت قيمة هذا السوق 3.5 مليار دولار أمريكي في عام 2025. ومن المتوقع كذلك أن يصل إلى 5.9 مليار دولار أمريكي خلال السنوات السبع المقبلة، بما يعكس معدل نمو سنوي مركب (CAGR) قدره 7.5%.1