ما هو التكامل الأصلي؟

يشير التكامل الأصلي (ويسمى أحيانا التكامل الداخلي أو التكامل من نقطة إلى نقطة) إلى الطرق المدمجة لربط التطبيقات التي تتيح تبادل البيانات دون الحاجة إلى موصلات (أو عمليات تكامل) خارجية، مثل البرامج التابعة لجهات خارجية أو البرمجيات الوسيطة.
عادةً ما يقوم مهندسو مزود البرمجيات ببناء وصيانة عمليات التكامل الأصلي، وغالباً ما يستخدمون واجهات برمجة التطبيقات (APIs) لربط المنصات ببعضها البعض. يشير مصطلح "الأصلي"، بمعناه التقني الأكثر دقة، إلى عمليات التكامل بين التطبيقات التي طورتها المؤسسة نفسها، مثل التكامل بين Google Meet و Google Calendar. في الممارسة العملية، يُستخدم مصطلح "التكامل الأصلي" بشكل شائع أيضًا للإشارة إلى عمليات التكامل التي توفرها إحدى المنصات المشاركة في عملية التكامل.
توفر العديد من المنصات، بما في ذلك تلك التي تقدمها شركات Salesforce و Google و Microsoft و Shopify، متاجر تطبيقات خاصة بها تضم العديد من عمليات التكامل المحسّنة التي تُسمى عاميّاً بالتكاملات الأصلية. يوفر التكامل بين Zoom و Google Calendar تجربة مستخدم مشابهة للتطبيقات الأصلية: حيث يتوفر هذا التكامل على Workspace Marketplace من Google، ويخضع لعملية مراجعة من قِبل Google لتنظيم استخدام بيانات المستخدمين، ومنع المحتوى المضلل أو المسيء، وعمليات الاحتيال، وأي عناصر أخرى قد تكون غير مرغوب فيها.
تم تصميم التكاملات الأصلية من هذا النوع لتكون سلسة قدر الإمكان، ومتاحة ضمن واجهة التطبيق القياسية. إنها، بمعني ما، حلول جاهزة للربط بين تطبيقين.
عندما يكون ذلك متاحاً، غالباً ما تفضل المؤسسات التكاملات الأصلية على الحلول المخصصة أو التي تقدمها أطراف ثالثة، وذلك لأن التكامل الأصلي عادةً ما يوفر تجربة أكثر سلاسة وأقل تعقيداً، كما يساعد المؤسسات على تجنب زيادة الوقت والتكاليف والجهد اللازم لبناء وصيانة عمليات التكامل المخصصة.
تم تصميم التكاملات الأصلية لتوفير الميزات الأكثر استخداماً لمعظم المستخدمين. لا شك أنها غير كافية لبعض حالات الاستخدام. على سبيل المثال، قد تكون البرمجيات القديمة غير المدعومة أو التطبيقات الصغيرة المصممة خصيصاً متخصصة للغاية لدرجة تمنعها من الحصول على التكامل الأصلي في متجر المنصة.
قد لا توفر التكاملات الأصلية أيضاً تحكماً كافياً لبعض حالات الاستخدام. قد تحتاج المؤسسات إلى تفاعلات أكثر تعقيداً من نوع "إذا/فإن" (if/then)، أو عمليات تكامل بين تطبيقات مختلفة متعددة ضمن سير عمل منسق، أو تحكماً أكثر دقة في تدفق البيانات، أو ميزات امتثال أكثر تحديداً مما يمكن أن توفره عمليات التكامل الأصلية. في مثل هذه الحالات، قد تختار المؤسسات حلول تكامل أخرى، مثل واجهات برمجة التطبيقات الموحدة، أو iPaaS أو منصات iPaaS المدمجة التي تتيح تخصيص أكبر وتبسيط تكامل العديد من التطبيقات والأنظمة.
أحياناً يُستخدم مصطلح "API" للتمييز بين التكاملات مع الأطراف الثالثة والتكاملات الأصلية المدمجة. هذا مضلل، حيث إن التكاملات الأصلية غالباً ما تستخدم واجهات برمجة التطبيقات (وعادةً ما تكون REST APIs) لتسهيل تبادل البيانات. التكامل الأصلي هو ببساطة نهج لبناء عمليات التكامل.
الاختلاف ليس في كونه تكاملاً عبر واجهة برمجة التطبيقات (API) أو غير ذلك؛ بل في كون هذا التكامل قد تم بناؤه وصيانته من قِبل الشركة المصنعة للتطبيق أو من قِبل طرف ثالث. في مثال Zoom و Google، سيتم إنشاء التكامل الأصلي وصيانته بواسطة مهندسين من Zoom أو Google. لو لم يكن ذلك التكامل الأصلي موجوداً، فقد تحتاج شركة تابعة لطرف ثالث إلى بناء وتسويق ذلك التكامل؛ لتمكين الربط بين المنتجين وميزاتهما الخاصة.
يمكن استخدام التكاملات الأصلية لتوفير الوقت وتقليل احتمالية الخطأ وتبسيط العمليات. تمتلك كل مؤسسة احتياجات تكامل فردية، ولكن هناك العديد من هياكل التكامل الأصلية الشائعة.
تستخدم العديد من أقسام تكنولوجيا المعلومات وفِرَق التطوير منصات مخصصة لإدارة المشكلات، مثل Jira أو Asana، لمتابعة تذاكر الطلبات، ومستوى التقدم، والتعاون خلال دورة حياة المشكلة. تتمتع هذه المنصات بتكاملات أصلية للمساعدة في عملية حل التذاكر: حيث يمكن ربط الطلبات بهوية الموظف تلقائياً، وإرسال رسائل بريد إلكتروني بالتحديثات، والمزامنة مع أدوات التوثيق أو التعاون.
توفر تطبيقات المحادثة مثل Slack العديد من التكاملات السلسة مع تطبيقات ومنصات أخرى شائعة الاستخدام. يمكن لمدير مساحة العمل زيارة متجر تطبيقات المحادثة لتثبيت مجموعة متنوعة من عمليات التكامل، بالإضافة إلى التحكم في بعض الأذونات والإعدادات الأساسية.
على سبيل المثال، يمكن لأدوات إدارة المشاريع مثل Jira التكامل مع Slack للسماح للمستخدمين بإنشاء التذاكر، والتحقق من حالتها، وتلقي الإشعارات في قنوات محددة، وغير ذلك الكثير. يمكن لتطبيقات التقويم مثل Outlook و Google Calendar المزامنة مع Slack لتغيير حالة المستخدم تلقائياً إلى "في اجتماع" بالتزامن مع مواعيد التقويم. يمكن تشغيل تطبيقات محادثة الفيديو باستخدام أمر يبدأ بشرطة مائلة (/).
تساعد منصات إدارة علاقات العملاء، أو CRM، الشركات على مركزية وإدارة بيانات العملاء. تستخدم أدوات إدارة علاقات العملاء لتخزين بيانات العملاء، وسجلات تفاعل دعم العملاء، ومعلومات المبيعات والفوترة، والعقود والمزيد. غالباً ما تتميز منصات إدارة علاقات العملاء بتكاملات أصلية تسهل إنشاء سير عمل متعلق بالعملاء.
يمكن للمنصات الخاصة بإدارة علاقات العملاء (CRM) التكامل مع شبكات التواصل الاجتماعي، ورصد التفاعلات والمشاركات التي تشير إلى فرص مبيعات محتملة. يمكن لمنصات التجارة الإلكترونية إضافة معلومات الطلبات والعملاء تلقائيًا إلى منصات إدارة علاقات العملاء. يمكن لخدمات التسويق عبر البريد الإلكتروني استخدام بيانات العملاء في منصة CRM لإرسال رسائل بريد إلكتروني أكثر كفاءة واستهداف. يمكن لمعالجات الدفع إدراج المدفوعات تلقائياً في تدفق بيانات المبيعات الخاص بنظام إدارة علاقات العملاء (CRM)، وكل ذلك في الوقت الفعلي.
هناك طرق تكامل أخرى تتجاوز واجهات برمجة التطبيقات الأصلية والخارجية. على سبيل المثال، تم تصميم منصات واجهة برمجة التطبيقات الموحدة و iPaaS لإضافة المرونة وقابلية التوسع والقوة إلى التكاملات.
واجهات برمجة التطبيقات الموحدة هي واجهات مفردة وموحدة تُستخدم للوصول إلى واجهات برمجة التطبيقات لتطبيقات متعددة تابعة لجهات خارجية ضمن قطاع معين (مثل المحاسبة أو CRM أو كشوف المرتبات). تتيح واجهة برمجة التطبيقات الموحدة للمطورين التواصل مع عدة خدمات عبر نقطة نهاية واحدة، بدلاً من التكامل مع كل خدمة على حدة والتعامل مع اختلافات البيانات والصياغة والتحقق بينها.
تتمثل إحدى حالات الاستخدام لدمج واجهة برمجة تطبيقات موحدة في الشركات الكبرى التي تستخدم فيها الأقسام المختلفة منصات متنوعة لإدارة علاقات العملاء (CRM)، وذلك نتيجة لعمليات الاندماج، أو لمتطلبات ميزات محددة، أو لاحتياجات التوطين. يمكن لواجهة برمجة التطبيقات الموحدة بناء تكاملات لتعميم وتبسيط ودمج البيانات من منصات CRM متعددة مختلفة لتقديم تجربة متفوقة.
تعد منصة التكامل كخدمة (iPaaS) منصة سحابية توفر أدوات وحلولاً تقنية تُستخدم لدمج البيانات من تطبيقات SaaS المتعددة، والأنظمة القديمة، وقواعد البيانات، وأجهزة إنترنت الأشياء (IoT)، وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) المستضافة في بيئات تكنولوجيا معلومات مختلفة.
عادةً ما تتضمن منصات iPaaS مكتبات سحابية من الموصلات الجاهزة لمختلف التطبيقات والخدمات، وأدوات تطوير تعتمد على البرمجة المنخفضة أو بدون برمجة لبناء عمليات الربط، بالإضافة إلى قدرات أخرى لتسهيل التكامل الآمن والقابل للتوسع. تُعد منصة التكامل كخدمة (iPaaS) امتداداً لمفهوم التكامل الأصلي، وهي مصممة لمعالجة الواقع الذي يفرض على المؤسسات الحديثة امتلاك العديد من التطبيقات التي تحتاج إلى تنظيم في مهام سير العمل، وبيانات تتطلب المشاركة والمزامنة فيما بينها.
وظيفتها الأساسية هي مساعدة المؤسسات على التغلب على تعقيدات التكامل وتقليل تكاليفه عبر البيئات الهجينة، وذلك من خلال ضمان توافق التنسيقات، وتنسيق سير العمل متعدد الخطوات، وأتمتة تدفق البيانات، وإدارة واجهات برمجة التطبيقات (APIs)، وغير ذلك الكثير. تم تصميم منصة التكامل كخدمة (iPaaS) خصيصاً كبيئة تكامل هجينة، مما يعني أنها تربط التطبيقات الموجودة في مقرات العمل وتلك الموجودة في السحابة على حد سواء، مع توفير منصة سحابية لإدارة هذه الاتصالات. تجعل هذه القدرة من iPaaS طريقة تكامل جذابة للمؤسسات التي تمتلك أنظمة قديمة واسعة النطاق.
منصة التكامل المدمجة كخدمة (EiPaaS) هي حل تكامل قائم على السحابة يمكّن مزودي البرمجيات من تضمين قدرات التكامل مباشرةً داخل تطبيقاتهم. على عكس منصات التكامل كخدمة (iPaaS) التقليدية، التي تُستخدم أساساً من قِبل الفرق الداخلية للاستخدام الداخلي، فإن منصات EiPaaS تكون واجهة للتعامل الخارجي. تم تصميم EiPaaS لعملاء تطبيقات البرمجيات لإعداد وإدارة تكاملاتهم الخاصة دون مغادرة تلك المنصة المضيفة.
تتميز أدوات EiPaaS عادةً بكونها مبسطة لتسمح بإجراء مجموعة متنوعة من عمليات التكامل دون الحاجة إلى خبرة تقنية واسعة. يمكن اعتبار أدوات EiPaaS بمثابة بنية تحتية جاهزة تتيح عمليات ربط وتكامل أسهل للمؤسسات التي لا تحتاج أو لا ترغب في بناء منصة iPaaS خاصة بها. بالنسبة لشركات البرمجيات كخدمة (SaaS) التي تستضيف أدوات EiPaaS، فإنها تستطيع الحفاظ على عملائها داخل منصاتها الخاصة بدلاً من توجيههم إلى مزود خارجي لخدمات iPaaS. وعلاوة على ذلك، يمكن لهذه الشركات غالباً تقديم أدوات EiPaaS بتكلفة أقل للمستهلكين مما قد يدفعونه عند استخدام منصة iPaaS منفصلة.
وفقًا لـ Zylo، أدارت المؤسسات في المتوسط 275 تطبيق SaaS في عام 2025. قد يكون التكامل تحدياً، وتوفر منصات SaaS الرئيسية مثل Salesforce و Shopify و Microsoft آلاف التكاملات. يمكن أن توفر عمليات التكامل هذه العديد من الفوائد، بما في ذلك:
يمكن للمؤسسات تفعيل عمليات التكامل عبر إعدادات بسيطة بدلاً من بناء وصيانة موصلات مخصصة، مما يتيح للفرق البدء في استخدام سير العمل المتصل خلال ساعات أو أيام بدلاً من أسابيع.
التكاملات الأصلية تقلل من تكاليف العمالة والتطوير للمؤسسة العميلة. عادةً ما يكون الإعداد بسيطًا، وعادةً ما يكون للفرق الداخلية متطلبات قليلة لإدارتها.
العديد من عمليات التكامل الأصلية مجانية—إنها ببساطة ميزات مضمنة. قد تتطلب الخيارات الأخرى اشتراكاً مدفوعاً (Premium) أو تفرض رسوماً على كل مستخدم، ولكنها غالباً ما تكون أقل تكلفة من بناء نظام ربط خاص بك أو شراء منصة تكامل مستقلة.
يتحمل البائع مسؤولية صيانة التكامل الأصلي وتحديثه ومراقبته، وليس المؤسسة العميلة أو المستخدم النهائي. وهذا يعني أن العميل لن يضطر للقلق بشأن الأداء والوظائف في مواجهة التحديثات والتغييرات الأخرى.
يمكن أن تقدم التكاملات الأصلية أداء وموثوقية أفضل من العديد من خيارات الجهات الخارجية. نظرًا لأن البائع نفسه هو من يقوم بتصميم وصيانة كل من التطبيق وعملية التكامل، فعادةً ما يحصل المستخدمون على أداء أكثر استقراراً، وإعدادات افتراضية منطقية لمحاولات إعادة الاتصال وتقنين الاستهلاك، وتغييرات جذرية أقل تؤدي لتعطل الخدمة.
يمكن أن تكون عمليات التكامل الأصلية أكثر أماناً من عمليات تكامل الجهات الخارجية. أحد أسباب ذلك هو عدم وجود وسيط. غالباً ما تعتمد الشركات عند بناء تكامل أصلي بين خدماتها، أو بين خدمتها وتطبيق آخر، على واجهات برمجة التطبيقات (APIs) وآليات الأمان الخاصة بها، والتي صُممت خصيصاً لتتوافق مع أنظمتها ومتطلباتها.
على سبيل المثال، تضيف Microsoft طبقات أمان على مستوى المؤسسات فوق ميزات OAuth و OpenID Connect القياسية لتعزيز الأمن لبيئات Azure الخاصة بها.1
بينما يشيع استخدام عمليات التكامل الأصلية، يتم أيضاً استخدام عمليات تكامل الجهات الخارجية. هناك أسباب قد تجعل المؤسسات تبتعد عن التكاملات المدمجة، منها:
مع عمليات التكامل الأصلي، يجب على العملاء عادةً قبول ما يقدمه البائع. قد يجد المستخدمون الذين لديهم احتياجات أكثر تحديداً أن حالات استخدامهم غير مغطاة.
على سبيل المثال، قد لا يسمح التكامل الأصلي بإضافة حقول بيانات مخصصة أو إدراج منطق معقد يتجاوز الإعدادات البسيطة. وهذا يمكن أن يجعل من الصعب دعم عمليات سير العمل الدقيقة مثل العمليات متعددة الخطوات.
قد تكون القابلية للتوسع مشكلة أيضًا؛ فالتكاملات المخصصة لن تواجه عقبة التكاليف لكل مستخدم، لذا في حين أن التكاملات الأصلية قد تكون أقل تكلفة في البداية، إلا أنها قد تصبح أكثر تكلفة على المدى الطويل.
عند التعامل مع أحجام البيانات الضخمة، قد تواجه عمليات التكامل الأصلي صعوبات تتعلق بحدود سعة المعالجة، أو انتهاء مهلة الاتصال، أو قيود معدل استهلاك واجهة برمجة التطبيقات التي لم يقم المورد بتحسينها لتتناسب مع معايير الشركات الكبرى. وتغطي الموصلات الأصلية عادةً مجموعة فرعية فقط من التطبيقات والسيناريوهات الشائعة. مع نمو مجموعة التقنيات، قد تظهر فجوات تترك المؤسسة باتصال جزئي أو صوامع بيانات.
حيث لا يملك العملاء سوى سيطرة محدودة، إن وجدت، على التغييرات الجوهرية في عمليات التكامل الأصلي.إذا قامت المؤسسة العميلة ببناء سير العمل الخاص بها حول عمليات التكامل الأصلية، فإن أي تغيير في قدرة هذه التكاملات أو توفرها يمكن أن يؤدي إلى تعطيل العمليات. يمكن إيقاف التكاملات، أو قد تتغير البروتوكولات بطرق تكسر التوافق مع سير عمل العملاء وأنظمتهم.
اكتشِف ما الذي يمكن أن تقدِّمه iPaaS المُعاد تصميمها لعصر الذكاء الاصطناعي. من خلال حل موحَّد وهجين لجميع سيناريوهات التكامل، ومع ذكاء اصطناعي وكيل لتعزيز الإنتاجية، تتصدر IBM المشهد في مجال التكامل.
يتغير مشهد iPaaS باستمرار. تعرَّف على أحدث توجهات السوق في تقرير Forrester Wave: منصات التكامل كخدمة، الربع الثالث من عام 2025.
تعرّف على كيفية اعتماد شركة Bonfiglioli منصة واحدة للتعامل مع مختلف تحديات التكامل. "إنها تلبّي حاجة الأعمال إلى أتمتة منخفضة التعليمات البرمجية، مع ضمان تمتّع فرق تكنولوجيا المعلومات برؤية كاملة وتحكّم تام، مهما كان موقع بياناتنا أو الوجهة التي تنتقل إليها. " فابيو زوبولي، مهندس التكامل، Bonfiglioli
اكتشف كيف يوحّد حل webMethods Hybrid Integration بين الذكاء الاصطناعي وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) والتطبيقات والبيانات من خلال جولة عملية ذاتية التوجيه تستعرض ثلاثًا من أهم حالات استخدام منصة التكامل كخدمة (iPaaS).
تعرّف على كيفية تجاوز تعقيدات نشر منصة التكامل كخدمة (iPaaS) باستخدام دليل خبراء IBM. واجِه تحديات التكامل ومكّن فريقك من تطبيق استراتيجيات عملية قابلة للتنفيذ.
اكتشف كيف يمكن لنشر IBM webMethods أن يحقق عائد استثمار قابلًا للقياس لعملك، وفقًا لدراسة Forrester TEI.
تمكين التكامل الديناميكي والقابل للتوسع الذي يتكيف بسلاسة مع احتياجات الأعمال المتطورة، مدعوم بالذكاء الاصطناعي ومعتمد على واجهات برمجة التطبيقات لأتمتة ذكية.
أطلِق العنان لإمكانات الأعمال مع حلول التكامل من IBM، والتي تربط التطبيقات والأنظمة للوصول إلى البيانات الحساسة بسرعة وأمان.
الاستفادة من السحابة الهجينة إلى أقصى قيمة في عصر الذكاء الاصطناعي الوكيل.