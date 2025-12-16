ما هو التكامل الأصلي؟

عادةً ما يقوم مهندسو مزود البرمجيات ببناء وصيانة عمليات التكامل الأصلي، وغالباً ما يستخدمون واجهات برمجة التطبيقات (APIs) لربط المنصات ببعضها البعض. يشير مصطلح "الأصلي"، بمعناه التقني الأكثر دقة، إلى عمليات التكامل بين التطبيقات التي طورتها المؤسسة نفسها، مثل التكامل بين Google Meet و Google Calendar. في الممارسة العملية، يُستخدم مصطلح "التكامل الأصلي" بشكل شائع أيضًا للإشارة إلى عمليات التكامل التي توفرها إحدى المنصات المشاركة في عملية التكامل.

توفر العديد من المنصات، بما في ذلك تلك التي تقدمها شركات Salesforce و Google و Microsoft و Shopify، متاجر تطبيقات خاصة بها تضم العديد من عمليات التكامل المحسّنة التي تُسمى عاميّاً بالتكاملات الأصلية. يوفر التكامل بين Zoom و Google Calendar تجربة مستخدم مشابهة للتطبيقات الأصلية: حيث يتوفر هذا التكامل على Workspace Marketplace من Google، ويخضع لعملية مراجعة من قِبل Google لتنظيم استخدام بيانات المستخدمين، ومنع المحتوى المضلل أو المسيء، وعمليات الاحتيال، وأي عناصر أخرى قد تكون غير مرغوب فيها.

تم تصميم التكاملات الأصلية من هذا النوع لتكون سلسة قدر الإمكان، ومتاحة ضمن واجهة التطبيق القياسية. إنها، بمعني ما، حلول جاهزة للربط بين تطبيقين.

عندما يكون ذلك متاحاً، غالباً ما تفضل المؤسسات التكاملات الأصلية على الحلول المخصصة أو التي تقدمها أطراف ثالثة، وذلك لأن التكامل الأصلي عادةً ما يوفر تجربة أكثر سلاسة وأقل تعقيداً، كما يساعد المؤسسات على تجنب زيادة الوقت والتكاليف والجهد اللازم لبناء وصيانة عمليات التكامل المخصصة.

تم تصميم التكاملات الأصلية لتوفير الميزات الأكثر استخداماً لمعظم المستخدمين. لا شك أنها غير كافية لبعض حالات الاستخدام. على سبيل المثال، قد تكون البرمجيات القديمة غير المدعومة أو التطبيقات الصغيرة المصممة خصيصاً متخصصة للغاية لدرجة تمنعها من الحصول على التكامل الأصلي في متجر المنصة.

قد لا توفر التكاملات الأصلية أيضاً تحكماً كافياً لبعض حالات الاستخدام. قد تحتاج المؤسسات إلى تفاعلات أكثر تعقيداً من نوع "إذا/فإن" (if/then)، أو عمليات تكامل بين تطبيقات مختلفة متعددة ضمن سير عمل منسق، أو تحكماً أكثر دقة في تدفق البيانات، أو ميزات امتثال أكثر تحديداً مما يمكن أن توفره عمليات التكامل الأصلية. في مثل هذه الحالات، قد تختار المؤسسات حلول تكامل أخرى، مثل واجهات برمجة التطبيقات الموحدة، أو iPaaS أو منصات iPaaS المدمجة التي تتيح تخصيص أكبر وتبسيط تكامل العديد من التطبيقات والأنظمة.