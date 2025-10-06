إدارة المشاريع بالأسلوب الرشيق هي نهج يُطبق على المبادرات الفردية، غالبًا في تطوير المنتجات أو البرمجيات، ويعتمد على مبادئ الأسلوب الرشيق من التعاون والتطوير التدريجي والمرونة والقدرة على التكيف والتحسين المستمر. يتم التركيز على إدارة أهداف المشروع -من الجداول الزمنية والموارد إلى الأهداف والفرق- من منظور الأسلوب الرشيق، ويمكن أن تشمل العديد من أُطر العمل المختلفة، بما في ذلك scrum وKanban وlean.

يمكن لإدارة المشاريع بالأسلوب الرشيق، عند تجميعها، أن تشكِّل برنامجًا يمكن إدارته أيضًا بمبادئ الأسلوب الرشيق؛ ويمكن للبرامج المجمعة معًا أن تشكِّل محفظة، مثل الدمية المتداخلة.

نشأ الأسلوب الرشيق، كنهج، في عام 2001 مع نشر بيان الأسلوب الرشيق (Agile Manifesto) من قِبَل مجموعة من مهندسي البرمجيات. تضمَّن بيان الأسلوب الرشيق أربع قيم أساسية و12 مبدأً. القيم الأساسية هي:

الأفراد والتفاعلات على العمليات والأدوات.

برامج العمل على الوثائق الشاملة.

تعاون العملاء على التفاوض على العقد.

الاستجابة للتغيير على اتباع خطة.

القيم المفضلة لا تتطلب التخلي عن القيم غير المفضلة. على سبيل المثال، لا يمنع الأسلوب الرشيق استخدام خطة ما، بل يركز بشكل أكبر على الاستجابة للتغيير الحتمي والاستعداد له.

كما يوحي اسمها، تم تصميم إدارة المشاريع بالأسلوب الرشيق للعمل في عالم مليء بالمتطلبات المتغيرة باستمرار. فبدلًا من التخطيط الدقيق لكل خطوة من خطوات المشروع قبل بدئه، يتم إنشاء المهام بسرعة ومراجعتها ومناقشة التقييمات وتغييرها بانتظام استجابةً لتعليقات الفريق أو العملاء.

يُفترض منذ البداية أن الخطط والأساليب سيتعين عليها التغيير، وأنه لن يكون هناك التزام أعمى بالتخطيط الأولي. يتم تمكين أعضاء الفريق الأفراد من التعبير عن آرائهم، دون وجود تسلسل هرمي صارم كما هو الحال في الأساليب الأخرى.