ما هي إدارة البرامج بالأسلوب الرشيق؟

Scrum هو إطار عمل لمشاريع الفرق التعاونية. على الرغم من أن الاسم يبدو مشابهًا للاختصار، إلا أنه في الواقع يأتي من رياضة الرغبي، حيث يتشابك (scrum) اللاعبون لدفعٍ تعاوني ضد خصومهم. إنه نوع من هجوم الفرسان، من دون الخيول.

في الأسلوب الرشيق، يتضمن فريق scrum ثلاثة أدوار:

مدير المشروع: هذا هو حلقة الوصل بين فريق scrum والأطراف المعنية، الذين يمكن أن يكونوا مستخدمين أو عملاء أو شركة أم. يكون مدير المشروع مسؤولاً عن توصيل العوامل الخارجية مثل الميزانية والتوظيف والتعليقات إلى فريق scrum، مع توصيل تقدم الفريق إلى الأطراف المعنية.





هذا هو حلقة الوصل بين فريق scrum والأطراف المعنية، الذين يمكن أن يكونوا مستخدمين أو عملاء أو شركة أم. يكون مدير المشروع مسؤولاً عن توصيل العوامل الخارجية مثل الميزانية والتوظيف والتعليقات إلى فريق scrum، مع توصيل تقدم الفريق إلى الأطراف المعنية. مسؤول Scrum: مسؤول Scrum ليس "رئيسًا" تقليديًا أكثر من كونه مدرسًا لطريقة Scrum، وقائدًا ويسهّل التوجيه والتواصل وحل المشكلات. لا يتحمل مسؤولو Scrum عادةً مسؤولية التوظيف والفصل.





مسؤول Scrum ليس "رئيسًا" تقليديًا أكثر من كونه مدرسًا لطريقة Scrum، وقائدًا ويسهّل التوجيه والتواصل وحل المشكلات. لا يتحمل مسؤولو Scrum عادةً مسؤولية التوظيف والفصل. المطورين أو أعضاء الفريق: يمكن أن يختلف هذا المصطلح في الحالات التي يكون فيها فريق Scrum على سبيل المثال في صناعة خارج مجال البرمجيات. سواء أُطلق على هذا الدور "مطور" أو "عضو فريق" أو "موظف"، فإن هذا الدور لا يتضمن أي تسلسل هرمي. يُفضل أن يتراوح حجم الفريق بين ثلاثة وتسعة أعضاء؛ فالمجموعات الأكبر عادةً ما تكون أصعب على مسؤول scrum في توجيهها. يمكن أن يشمل هذا أيضًا الفرق ذاتية التنظيم، حيث يقرر الأفراد بدقة من وماذا يحتاجه الفريق للنجاح دون تخطيط مفرط من الإدارة.

لدى Scrum بعض المفاهيم المحددة التي تفصله عن نماذج التنظيم الأخرى القائمة على الفريق. القائمة المتراكمة للمنتج هي مستودع لجميع المهام والأفكار والمتطلبات والمخرجات والموارد التي قد يحتاجها الفريق أثناء عملية scrum. يمكن (وينبغي حقًا) تحديثه ومراقبته باستمرار من قبل الفريق للمساعدة في ضمان كفاءته واكتماله.

في scrum، يُفصل العمل إلى سباقات دورات عمل، تتراوح مدتها عادةً بين أسبوع وأربعة أسابيع. في دورات العمل، يعمل أعضاء الفريق على تحقيق هدف محدد قابل للتنفيذ. قد يكون هذا الهدف نموذجًا عمليًا، أو نموذجًا بالحجم الطبيعي، أو نموذجًا أوليًا، أو حتى مجرد وظيفة واحدة أو عنصر واحد من المنتج النهائي أو الحل.

خلال دورة العمل، يجتمع أعضاء الفريق مرة واحدة يوميًا في "اجتماع scrum يومي" أو "اجتماع سريع". هذه الاجتماعات، وفقا لمبادئ scrum، يجب أن تكون عالية المستوى للغاية. لا تزيد مدة اجتماع scrum اليومي عن 15 دقيقة، ويقوم أعضاء الفريق فيه بالإعلان بإيجاز عن تقدمهم وأي عوائق تعرقل عملهم، بأقل قدر ممكن من التفاصيل. أحيانًا، قد ينفصل بعض أعضاء الفريق إلى اجتماع ما بعد scrum اليومي لمناقشة شيء أُعلن في scrum اليومي بشكل أوسع.

في نهاية كل دورة عمل، يجتمع الفريق بأكمله—أعضاء الفريق ومسؤول scrum ومدير المشروع—لمراجعة ومناقشة ما تم بناؤه. يمكن لمدير المشروع نقل أي تغييرات من الأطراف المعنية مثل المستخدمين أو المؤسسة الأكبر، وبعد المناقشة، يمكن للفريق دمج هذه التغييرات في الدورة التالية.