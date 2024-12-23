ما المقصود بإدارة تجربة العملاء (CXM)؟

لضمان إدارة فعَّالة لتجربة العملاء، يجب على الشركات أولًا تقديم تجربة عملاء متميزة.

إحدى الطرق لتحقيق ذلك هي إنشاء خريطة رحلة العميل، والتي تبدأ بتحديد شخصيات العملاء أو شخصيات المشترين. تمثِّل شخصيات المشترين نماذج خيالية للجمهور المستهدف للشركة. كما يتم إنشاؤها استنادًا إلى بيانات مثل سلوكيات الشراء، وتحليلات الويب، والاستطلاعات، والتقييمات والمراجعات، والمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، والتفاعلات مع فرق خدمة العملاء والدعم الفني.

بعد إنشاء الشخصيات (أو ملفات تعريف العملاء النموذجية)، تحتاج الشركات إلى فهم أعمق لنقاط الاتصال المختلفة التي يمكن أن يمر بها هذا المشتري خلال دورة حياة العميل. ويساعد ذلك على التنبؤ بكيفية انتقال العميل الجديد من مرحلة التعرف على الشركة إلى شراء المنتج، ثم اتخاذ قرار العودة إلى الشركة من عدمه. يمكن أن يساعد الذكاء الاصطناعي التوليدي الشركات على إنشاء شخصيات تفاعلية للعملاء باستخدام البيانات التي يمكنهم الاستعلام عنها أو توسيع نطاقها بعد ذلك.

يمكن استخدام البيانات المستقاة من مصادر مختلفة من تعليقات العملاء لبناء صوت العميل (VOC)، والتي يمكن استخدامها بعد ذلك لتحليل مخاوف العملاء وإبراز المعلومات القابلة للتنفيذ التي يمكنها زيادة من رضا العملاء.

يمكن أيضًا قياس تجربة العملاء باستخدام مؤشرات مثل صافي نقاط الترويج (NPS)، والتي تُحسب بناءً على تقييمات الاستطلاعات.

توفِّر رؤى العملاء عبر رحلة العميل الكاملة للشركات إمكانية تطوير استراتيجية فعَّالة لإدارة تجربة العملاء (CXM) تضمن تقديم المعلومات المناسبة في الوقت المناسب.

تساهم إدارة تجربة العملاء (CXM) في تنسيق التواصل عبر الأقسام التنظيمية، وتوفير حلول أتمتة لخدمة العملاء، وتحسين تجربة الموظفين، ومراقبة تفاعل العملاء عبر القنوات المختلفة، وتخصيص تجارب العملاء.

تتطلب إدارة تجربة العملاء الناجحة أيضًا اختيار البرنامج أو المنصة المناسبة للاستخدام. توفِّر العديد من شركات التكنولوجيا، مثل Salesforce وMicrosoft وOracle وAdobe وIBM، منصات لإدارة تجربة العملاء. يمكن للمؤسسات البحث عن البرامج المناسبة وفقًا لاحتياجاتها، سواء لإدارة شاملة من البداية إلى النهاية أو لإدارة مخصصة.

تتضمن معظم برامج إدارة تجربة العملاء (CXM) أربعة عناصر أساسية:

مركز إدارة علاقات العملاء الذي يجمع بيانات العملاء من مختلف القنوات ونقاط الاتصال خلال رحلة العميل. يمكن إجراء تحليل البيانات على هذه المعلومات لاستنتاج مشاعر العملاء، أي تحديد إذا ما كان لديهم انطباع إيجابي أو سلبي تجاه العلامة التجارية.

برنامج أتمتة التسويق الذي يبسِّط سير العمل التسويقي، ويتتبع العملاء والفرص المحتملة، ويوفِّر لوحات معلومات في الوقت الفعلي لمتابعة التفاعل وأداء الحملات الجارية. وقد يشمل ذلك أدوات تُستخدَم لتحليل استجابات العملاء للمبادرات مثل المحتوى المخصص الذي يركِّز على العملاء، كرسائل البريد الإلكتروني والنصوص، أو برامج ولاء العملاء.

منصة للتجارة الإلكترونية مع كتالوج للمنتجات وعمليات التكامل لمعالجة المدفوعات.

منصة لخدمة العملاء يمكنها إما الاتصال بمركز الاتصال الخارجي أو تمكين العملاء من الحصول على الخدمة الذاتية عبر روبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي ووثائق المنتجات.

لا يقتصر تأثير اختيار برنامج إدارة تجربة العملاء المناسب على تحسين تجربة العلامة التجارية فحسب. بل يساهم أيضًا في تحسين تجربة الموظفين من خلال تقليل المهام المتكررة ومساعدتهم على تحديد الأولويات للقضايا العاجلة، ما يؤدي إلى تعزيز الكفاءة العامة وزيادة ربحية الشركة.