لقد أصبح أصحاب الأعمال يتطلعون إلى موردي روبوتات المحادثة لتزويد عملائهم بأفضل تجربة ممكنة، بعد أن أصبحوا أكثر انتشارًا. تساعد IBM الشركات على تقديم خدمة عملاء متسقة وذكية عبر جميع القنوات من خلال watsonx Assistant.

يعمل watsonx Assistant على تحسين تجربة العميل بشكل كبير من خلال مساعد افتراضي موثوق به يقدم إجابات متسقة ودقيقة بسرعة. يمكن لأصحاب الأعمال استخدام watsonx Assistant في مجموعة متنوعة من حالات الاستخدام، تتراوح بين خدمة العملاء والموارد البشرية والتسويق. يعتمد watsonx Assistant على النماذج اللغوية الكبيرة (LLM) الرائدة في السوق، ومعالجة اللغة الطبيعية (NLP) ونماذج التعلم الآلي التي توفر فهمًا دقيقًا للأسئلة الشائعة، ما يوفر للعملاء خدمة ذاتية سلسة.

بالإضافة إلى ذلك، يتكامل watsonx Assistant بسلاسة مع أنظمة الأعمال، مثل إدارة علاقات العملاء (CRM) ومنصة مراكز الاتصال كخدمة (CCaaS)، دون أن يتطلب ذلك من الشركات نقل وترحيل مجموعتها التقنية أو كتابة مجموعات رموز برمجية معقدة.

بفضل وظائف watsonx Assistant، استطاعت IBM أن توفر لأصحاب الأعمال حلولًا مرنة وقابلة للتوسع بشكل كامل لأحجام ضخمة من اتصالات العملاء في مجال خدمة العملاء. وقد أسهمت هذه الحلول في تحسين مشاركة العملاء، ومن ثم رفع النتائج المالية لعملاء watsonx Assistant مع عائد استثمار بنسبة 370% ومزايا بقيمة 23 مليون دولار أمريكي على مدار السنوات الثلاث الماضية. لقد حلّت Watson مشاكل أصحاب الأعمال في مجموعة متنوعة من القطاعات، بما فيها الخدمات المصرفية، وتجارة التجزئة، والحكومة، والتأمين، والرعاية الصحية. ولا تُمثل شركات مثل Humana وThe Master's و.ABN AMRO Bank N.V سوى عدد قليل من الشركات التي حصدت مزايا حلول watsonx Assistant بفضل مجموعة متنوعة من حالات الاستخدام.

تمكّنت شركة Camping World، أكبر تاجر تجزئة للمركبات الترفيهية على مستوى العالم، من إحداث تحول في تجربة خدمة العملاء لديها بمساعدة watsonx Assistant. فبعد جائحة كورونا (كوفيد-19)، كشفت زيادة عدد العملاء عن وجود ثغرات في إدارة الوكلاء وأوقات الاستجابة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن عدم توفير مركز اتصال يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع كان يمثل مشكلة أيضًا بالنسبة لشركة Camping World، حيث كان العديد من استفسارات العملاء تمر دون أن يلاحظها أحد، وهو ما يزيد من توتر العلاقة بين العملاء والشركات. وقد ساعد الوكيل الافتراضي "Arvee" من شركة Camping World، المدعوم بواسطة IBM watsonx Assistant، على زيادة تفاعل العملاء بنسبة 40% عبر جميع المنصات وتقليل أوقات الانتظار إلى حوالي 33 ثانية. وقد تحقق ذلك من خلال دمج منصة LivePerson، وهي منصة سحابية حوارية، إلى جانب ميزات جديدة مثل قدرات الرسائل النصية القصيرة، و30 سؤالًا شائعًا بالإضافة إلى جمع بيانات العملاء ومشاركتهم، ما ساعد على زيادة كفاءة Arvee بنسبة 33%.

بفضل باستخدام IBM watsonx Assistant، يمكنك دمج خدمة العملاء الذكية في جميع القنوات ونقاط الاتصال، والتي تعد الخدمة الرائدة في السوق. يمكن لـ watsonx Assistant تمكين فريقك من تحسين الاحتفاظ بالعملاء وتقوية الروابط معهم وتحقيق أفضل تجارب عملاء ذات دقة وكفاءة أكثر من أي وقت مضى. مع IBM، أرباحك النهائية في في تحسن مستمر.