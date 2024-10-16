1. روبوتات المحادثة التي تعتمد على قائمة أو الأزرار

تعد روبوتات المحادثة التي تعتمد على القائمة أو الأزرار هي النوع الأساسي من روبوت المحادثة حيث يمكن للمستخدمين التفاعل معه من خلال النقر على خيار الزر من قائمة مكتوبة تمثل احتياجاتهم على أفضل وجه. اعتمادًا على ما ينقر عليه المستخدم، قد يدفع روبوت المحادثة البسيط مجموعة أخرى من الخيارات للمستخدم للاختيار حتى الوصول إلى الخيار الأنسب والمحدد. بشكل أساسي، تعمل روبوتات المحادثة مثل شجرة القرار.

على الرغم من أن روبوتات المحادثة هذه توفر وظائف بسيطة ويمكن أن تكون مفيدة في الإجابة على أسئلة المستخدمين المتكررة والمباشرة، إلا أن روبوتات المحادثة هذه قد تواجه صعوبات عند مواجهة طلبات أكثر دقة؛ لأنها تقتصر على خيارات محددة مسبقًا من الإجابات. أولاً، قد يستغرق هذا النوع من روبوتات المحادثة وقتًا أطول لفهم احتياجات العملاء، وخاصة إذا كان يجب على المستخدم اجتياز العديد من التكرارات لأزرار القائمة قبل تحديد الخيار النهائي. ثانيًا، إذا لم يتم تضمين حاجة المستخدم كخيار في القائمة، فإن روبوت المحادثة سيكون عديم الفائدة؛ لأن روبوت المحادثة هذا لا يوفر حقل إدخال نص حر.

2. روبوتات المحادثة القائمة على القواعد

استنادًا إلى وظيفة شجرة القرارات البسيطة في روبوت المحادثة المستند إلى القائمة، يستخدم روبوت المحادثة المستند إلى القواعد منطق قاعدة الشرط/النتيجة الشرطية لإعداد تدفقات أتمتة المحادثة. تعمل الروبوتات المستندة إلى القواعد بشكل أساسي في شكل أسئلة وأجوبة تفاعلية حيث يبرمج مصمم المحادثة مجموعات محددة مسبقًا من خيارات Question and Answer؛ حتى يتمكن روبوت المحادثة من فهم إدخال المستخدم والاستجابة بدقة.

تعمل هذه الأنواع من روبوتات المحادثة بالكشف عن الكلمات المفتاحية الأساسية، وهي سهلة نسبيًا في التدريب، وتعمل بشكل جيد عند طرح أسئلة محددة مسبقًا. ولكن، مثلها مثل روبوتات المحادثة الجامدة التي تعتمد على القائمة، فإن روبوتات المحادثة هذه تفشل عند مواجهة الاستفسارات المعقدة. وتجد روبوتات المحادثة صعوبة في الإجابة عن الأسئلة التي لم يتنبأ بها مصمم المحادثة، حيث تعتمد مخرجاتها على المحتوى المكتوب مسبقًا الذي برمجه مطورو روبوت المحادثة.

نظرًا لأنه من المستحيل على مصمم المحادثة التنبؤ وبرمجة روبوت المحادثة مسبقًا بجميع أنواع استفسارات المستخدم، فإن روبوتات المحادثة المحدودة القائمة على القواعد غالبًا ما تتعثر؛ لأنها لا تستطيع فهم طلب المستخدم. عندما لا يتمكن روبوت المحادثة من فهم طلب المستخدم، فإنه يفوت تفاصيل مهمة ويسأل المستخدم لتكرار المعلومات التي قد شاركها بالفعل. وينتج عن ذلك تجربة محبطة للمستخدم، ويؤدي ذلك غالبًا إلى تحويل المستخدم إلى وكيل دعم مباشر. وفي بعض الحالات، لا يتم تمكين التحويل إلى وكيل بشري، ما يجعل روبوت المحادثة يتصرف كحارس، فينتج عن ذلك مزيد من الإحباط للمستخدم.

3. روبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي

في حين أن تدفق المحادثة في روبوت المحادثة الذي يعتمد على القواعد يدعم فقط خيارات Question and Answer المحددة مسبقًا، يمكن لروبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي فهم أسئلة المستخدم، بغض النظر عن كيفية صياغتها. من خلال الذكاء الاصطناعي وقدرات فهم اللغة الطبيعية (NLU)، يمكن لروبوت الذكاء الاصطناعي أن يكشف بسرعة جميع المعلومات السياقية ذات الصلة التي يشاركها المستخدم، ما يسمح بتقدم المحادثة بشكل أكثر سلاسة وملاءمة للمحادثة. عندما لا يكون روبوت المحادثة المدعوم بالذكاء الاصطناعي متأكدًا مما يطلبه الشخص ويجد أكثر من إجراء يمكن أن يلبي طلبًا ما، يمكنه طرح أسئلة توضيحية. علاوة على ذلك، يمكن أن يعرض قائمة بالإجراءات الممكنة التي يمكن للمستخدم من خلالها تحديد الخيار الذي يتوافق مع احتياجاته.

إن خوارزميات التعلم الآلي التي تدعم روبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح التعلم الذاتي، وتطوير قاعدة معرفية ذكية بشكل متزايد من الأسئلة والإجابات التي تستند إلى تفاعلات المستخدم. مع التعلم العميق، كلما طالت مدة بقاء روبوت المحادثة المدعوم بالذكاء الاصطناعي قيد التشغيل، كان بإمكانه فهم ما يريد المستخدم تحقيقه بشكل أفضل وتقديم استجابات أكثر تفصيلاً ودقة، مقارنةً بروبوت المحادثة مع معرفة مدمجة حديثًا قائمة على الخوارزمية.

يمكن أن تتذكر روبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي المحادثات مع المستخدمين وتدمج هذا السياق في تفاعلاتها. عند دمجها مع إمكانيات الأتمتة مثل أتمتة العمليات الآلية (RPA)، يمكن للمستخدمين إنجاز المهام من خلال تجربة روبوت المحادثة. على سبيل المثال، عند طلب البيتزا، يمكن أن يتعرف روبوت المحادثة في المطعم على العميل المخلص الذي يعود لتقديم طلب، فيحييه باسمه، ويتذكر طلبه "المعتاد"، ويستخدم عنوان التوصيل المحفوظ، وبطاقة الائتمان لإكمال الطلب. بالتكامل العميق مع أنظمة العمل، مكن لروبوت المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي سحب المعلومات من مصادر متعددة تحتوي على سجل طلبات العملاء وإنشاء عملية طلب مبسطة.

بالإضافة إلى ذلك، إذا كان المستخدم غير راضٍ ويحتاج إلى التحدث إلى وكيل بشري، فيمكن أن يتم التحويل بسلاسة. عند التحويل، يمكن لوكيل الدعم المباشر الحصول على سجل محادثة روبوت المحادثة، ويمكنه بدء المكالمة على علم.

يمكن أن يختلف الوقت الذي يستغرقه بناء روبوت المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي بناءً على عوامل مثل مجموعة التقنيات وأدوات التطوير التي تستخدمها؛ مدى تعقيد روبوت المحادثة؛ والميزات المطلوبة؛ ومدى توافر البيانات؛ وما إذا كنت بحاجة إلى التكامل مع الأنظمة أو قواعد البيانات أو المنصات الأخرى. باستخدام منصة سهلة الاستخدام وبدون رمز/ برمز منخفض يمكنك بناء روبوتات محادثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي بشكل أسرع.

باستخدام watsonx Assistant، يمكن تدريب روبوتات المحادثة على القليل من البيانات لفهم المستخدم بشكل صحيح، ويمكن تعزيزها بإمكانيات بحثية لفحص المحتوى الموجود، وتقديم إجابات عن أسئلة تتجاوز ما جرت برمجته في البداية من قِبل مصمم محادثة روبوت المحادثة.

يسرع IBM watsonx Assistant نشر الوكلاء الافتراضيين عن طريق:

تحسين التعرف على الهدف من استخدام النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) والبرمجة اللغوية العصبية المتقدمة ووحدة معالجة اللغات الطبيعية

قدرات البحث المدمج

مجموعات أدوات بدء التشغيل أو التكامل المدمج مع القنوات، أو التطبيقات الخارجية، أو أنظمة الأعمال أو مركز الاتصال كمنصات خدمة مثل Nice CXone

وفقًا لدراسة Forrester لعام 2023 The Total Economic Impact™ Of IBM Watson Assistant، فإن واجهة "الرمز منخفض/بدون رمز" من IBM تمكّن مجموعة جديدة من الموظفين غير التقنيين من إنشاء وتحسين مهارات الذكاء الاصطناعي الحواري. شهدت المؤسسة المركّبة مكاسب في الإنتاجية عن طريق خلق مهارات بسرعة أكبر بنسبة 20% مقارنة بالبدء من الصفر.

4. الروبوتات الصوتية

الروبوت الصوتي هو أداة محادثة أخرى تتيح للمستخدمين التفاعل مع الروبوت من خلال التحدث إليه بدلاً من الكتابة. يمكن أن تكون بعض الروبوتات الصوتية أكثر بدائية. قد يصاب بعض المستخدمين بالإحباط بسبب تقنية في الاستجابة الصوتية التفاعلية التي واجهوها خاصةً عندما لا يستطيع النظام استرجاع المعلومات التي يبحث عنها المستخدم من خيارات القائمة المبرمجة مسبقًا، ويضع المستخدم في وضع الانتظار. ومع ذلك، فإن هذا النظام يتطور مع الذكاء الاصطناعي.

يمكن أن تقدم الروبوتات الصوتية المدعومة بالذكاء الاصطناعي نفس الوظائف المتقدمة التي تقدمها روبوت المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ولكنها تُنشر على القنوات الصوتية وتستخدم تقنية Text to Speech وSpeech to Text. وبمساعدة معالجة اللغة الطبيعية ومن خلال التكامل مع التقنيات الهاتفية والحاسوبية، أصبح بإمكان الروبوتات الصوتية الآن فهم الأسئلة المنطوقة، وتحليل احتياجات العمل للمستخدمين، وتقديم ردود ذات صلة بنبرة محادثة. يمكن لهذه العناصر أن تزيد من مشاركة العملاء ورضا الوكيل البشري، وتحسن معدلات الحصول على إجابات قاطعة من المكالمات، وتقلل من أوقات الانتظار.

بينما تهدف كل من روبوتات المحادثة والروبوتات الصوتية إلى تحديد احتياجات المستخدمين، وتقديم إجابات مفيدة، يمكن أن توفر الروبوتات الصوتية طريقة تواصل أسرع وأكثر ملاءمة، حيث يسهل الحصول على إجابة آنيًا دون الحاجة إلى الكتابة أو النقر على خيارات القائمة المنسدلة.

5. روبوت المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي

يمكن للجيل القادم من روبوتات المحادثة المزودة بقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي أن يقدم وظائف أكثر تطورًا من خلال إتقانها لفهم للغة الشائعة، وقدرتها على التكيف مع أسلوب المستخدم في المحادثة، واستخدامها للتعاطف عند الإجابة على أسئلة المستخدمين. في حين أن روبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي الحواري يمكن أن يستوعب أسئلة المستخدمين أو تعليقاتهم ويعطي ردًا شبيهًا برد الإنسان، يمكن أن تأخذ روبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي خطوة إلى الأمام من خلال إنشاء محتوى جديد كمخرجات. يمكن أن يبدو هذا المحتوى الجديد في شكل نصوص وصور وصوت عالي الجودة بناءً على النماذج اللغوية الكبيرة عالية الجودة التي تدربت عليها. يمكن لواجهات روبوت المحادثة المزودة بالذكاء الاصطناعي التوليدي التعرف على المحتوى وتلخيصه وترجمته والتنبؤ به وإنشائه استجابةً لاستعلام المستخدم دون الحاجة إلى تفاعل بشري.