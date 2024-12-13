ما هي تجربة العملاء متكاملة القنوات؟

على عكس مناهج القنوات المتعددة، التي تقدم ببساطة طرقًا مستقلة متعددة للعملاء للتفاعل، تساعد مناهج القنوات المتكاملة في ضمان ترابط القنوات. سواء كان العميل يستخدم البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي على موقع إلكتروني أو يدخل إلى متجر، فإن تجربة العميل متكاملة القنوات تساعد على ضمان أن يكون التواصل موحدًا وسلسًا وأن تعكس كل قناة نفس الأسلوب والعلامة التجارية والرسائل للحفاظ على تجربة مستخدم متماسكة.

إن تطبيق تجربة قنوات متكاملة قوية خلال رحلة العميل بأكملها يمكن أن يكون عاملاً حاسماً لنجاح الأعمال، سواء كان عملاؤها مستهلكين أفرادًا أو شركات أخرى. وفقًا لتقرير صدر مؤخرًا عن McKinsey، هناك رابط مباشر بين القيمة وما إذا كان المستهلك الراضي بالفعل "مسرور" بتجربته مع العلامة التجارية.1 في حين أن التسويق متكامل القنوات واكتساب عملاء جدد أمران حساسان لنمو العلامة التجارية، فإن الاحتفاظ بالعملاء الحاليين أكثر ربحية من جذب عملاء جدد. وهذا يعني أنه لتحسين الإيرادات والحفاظ على استدامتها، تعطي العديد من المؤسسات الأولوية لتعزيز ولاء العملاء على أي قناة يفضلها المستهلك.

عادةً ما تتضمن تجربة العملاء متكاملة القنوات أيضًا مستوى معينًا من مزامنة البيانات بحيث تتم مشاركة تفضيلات العملاء عبر المنصات. على سبيل المثال، إذا تخلى العميل عن عربة التسوق على سطح المكتب، فقد يتلقى تذكيرًا أو عرض خصم عبر البريد الإلكتروني أو في تطبيق الجهاز المحمول. تُستخدم هذه البيانات للتخصيص المتقدم لتوفير توصيات وتفاعلات مصممة خصيصًا عبر القنوات، وهي ممارسة تتماشى مع توقعات العملاء، حيث يطالب 80% بهذا النهج الذي يركز على العملاء.2