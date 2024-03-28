ما المقصود بالخدمات المصرفية السحابية؟

الخدمات المصرفية السحابية هي مصطلح يشير إلى تقديم المؤسسات المالية لخدماتها المصرفية عند الطلب عبر الإنترنت. وكغيرها من خدمات الحوسبة السحابية، تعتمد على الوصول عن بُعد إلى موارد الحوسبة مثل الخوادم الفعلية والخوادم الافتراضية ومراكز البيانات والبرمجيات كخدمة (SaaS) وغيرها.
إلى جانب السهولة وسرعة الوصول، تُحسِّن الخدمات المصرفية القائمة على السحابة تجربة العملاء بطرق أخرى، منها تمكين الدفع الإلكتروني لعدد كبير من الخدمات. عندما يشاهد أحد عملاء مؤسسة مالية تقدم خدمات الخدمات المصرفية السحابية فيلمًا بنظام "الدفع مقابل المشاهدة" في المنزل أو يطلب خدمة نقل عبر تطبيقٍ للهواتف المحمولة، فإنه يعتمد على خدمات مصرفية رقمية على السحابة الأصلية تُيسِّر هذه الخدمات إنجاز المعاملة، بما يضمن عملية دفع سلسة.
وإضافةً إلى تمكين العديد من الخدمات الاستهلاكية، يساعد النظام البنائي السحابيّ القطاعَ الماليّ على خفض التكاليف وتلبية احتياجات أعمال أخرى. تستخدم البنوك في كل مكان قوة المنصات السحابية، بدءًا من تشغيل تطبيقات تعزز العمل عن بُعد إلى توفير القدرة الحوسبية العالية اللازمة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML) وإنترنت الأشياء (IoT).
بالنسبة للمستهلكين، جعلت المصرفية السحابية أنشطة الحياة اليومية، مثل التسوّق والتنقّل، أبسط بكثير. تأمَّلْ مهمةَ شراءِ البقالة واصطحابِ أطفالِك من المدرسة. قبل أن تُصبح الخدمات المصرفية السحابية واقعًا، كانت هذه المهامّ تتطلّب توقفات عدّة في مواقع مختلفة. أمّا الآن فيمكن إنجازها باستخدام هاتفٍ ذكي واحد وتطبيقٍ للخدمات المصرفية السحابية.
ولا تقف قوة الخدمات المصرفية السحابية عند المستهلك فحسب؛ إذ يستخدمها القطاع المصرفي على نحوٍ متزايد لتحسين أمن البيانات، وابتكار منتجاتٍ أكثر تجديدًا، ونشر تقنيات متقدّمة مثل الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلّم الآلي (ML) لأتمتة المهام الروتينية. وفي الواقع، أصبحت عمليات الترحيل السحابي داخل المؤسسات المالية واسعة الانتشار إلى حدّ أنّ هذا القطاع يتقدّم على غيره (PDF) ويُمثّل حاليًا ما يصل إلى 16٪ من الإنفاق العالمي على السحابة.
بينما تسعى المؤسسات المالية إلى استخدام السحابة لتقديم منتجاتٍ وخدماتٍ أفضل لعملائها وتحقيق أهداف التحوّل الرقمي الخاصة بها، فهي تجني عددًا من الفوائد المهمة.
فقد أتاح نقل أعباء العمل إلى السحابة للبنوك خفض التكاليف المرتبطة بتخزين البيانات وتحليلها. ونظرًا إلى أنّ القوانين تُلزِم البنوك بالاحتفاظ بسجلات مالية مفصّلة لجميع العملاء، فإنّ هذا المجال يُتيح إمكانات كبيرة للكشف عن رؤى قيّمة.وتُمكّن المصرفية السحابية المؤسساتَ المالية من الانتقال من نموذج تخزين البيانات محليًا بتكلفة مبدئية إلى حلولٍ أكثر مرونة وفق مبدأ الدفع حسب الاستخدام، مع إمكان ضبطها حسب تغيّر الاحتياجات.
وبما أنّ البنوك تحمي أهمّ معلومات العملاء وأصولهم، فهي أهداف متكررة لاختراقاتٍ ومحاولاتِ احتيال؛ غير أنّ نقل الخدمات المالية إلى السحابة جعلها أكثر أمانًا. فالحلول الحديثة للمصرفية السحابية تحافظ على أمان بيانات العملاء عبر طبقاتٍ إضافية من الحماية مثل التشفير والكشف عن الغش.كما تُساعد هذه الحلول البنوك على الامتثال للوائح التنظيمية المعمول بها في القطاع والمتغيّرة باستمرار. تتضمّن عروضٌ سحابية كثيرة قدراتٍ مدمجةً للتعافي من الكوارث (DR) تُسهم في تعافي المؤسسات المالية سريعًا بعد خرقٍ أمني جسيم أو انقطاعٍ طويل للخدمة.
لقد أتاح استخدام السحابة للأنظمة المصرفية الاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي عبر أعباء عملٍ متعدّدة. ومثالٌ على ذلك مجال بيانات العملاء وتطوير المنتجات. عندما تُخزّن بيانات العملاء في السحابة، تستطيع خوارزميات الذكاء الاصطناعي فحصها باستمرار لاستخلاص رؤى حول سلوكيات العملاء يمكن توظيفها في تصميم منتجاتٍ وميزاتٍ جديدة. ومثالٌ آخر في مجال إدارة علاقات العملاء (CRM) حيث بدأت روبوتات المحادثة والوكلاء الافتراضيون المدعومون بالذكاء الاصطناعي تحلّ محلّ مراكز الاتصالات. وتُعزّز هذه الأدوات دعم العملاء عبر المساعدة في مهامّ متنوّعة مثل فتح الحسابات الجديدة، وتحويل الأموال، والتقدّم للحصول على بطاقة ائتمان.
نظرًا لأن الخدمات السحابية مجال حيوي شديد الابتكار من الناحية التقنية، تظهر تطبيقاتٌ وخدماتٌ جديدة كل يوم. يعني ذلك أنّ كثيرًا من قدرات الخدمات المصرفية السحابية باتت جاهزة للاستخدام، ما يُقلِّص بشكلٍ كبير الزمنَ الذي تحتاجه البنوك لطرحها لعملائها. وعندما يرصد بنكٌ يستخدم بالفعل بنيةً تحتية سحابية حاجةً غير مُلبّاة لدى العملاء، فغالبًا ما تتوفر تطبيقات جاهزة يمكنها تحسين تجربة المستخدم فورًا.
في بداياتها، كانت الخدمات المصرفية السحابية مجرد وسيلة تمكّن البنوك من تقديم الخدمات المالية لعملائها عن بُعد بدلًا من الحضور إلى مقرٍّ فعلي. ومع تطوّر القطاع، ازدادت استفادة البنوك من السحابة لاكتشاف كفاءاتٍ جديدة في البنية التحتية وعملياتها المصرفية، لا سيما في تخزين البيانات ومعالجتها.
في العقد الأوّل من القرن الحادي والعشرين، أدّت الهواتف الذكية وسرعات الإنترنت الأعلى إلى إطلاق حقبةٍ من الابتكار الرقمي في القطاع المصرفي. كان هذا القطاع، الذي أثقلته سابقًا تكاليفُ وقيودُ البنية التحتية المادية، يبدأ بالتغيّر. وسرعان ما بدأت البنوك تُقدِّم مزيدًا من الخدمات رقميًا. وبعد مخاوف أوليّة بشأن حماية البيانات والأمان، أخذ العملاء يثقون بهذا الفضاء أكثر فأكثر ويبدون انفتاحًا أكبر على إجراء المعاملات عبر الإنترنت.
وبحلول العقد الثاني من هذا القرن، أصبح من المعتاد أن يصل العملاء إلى حساباتهم عبر الإنترنت في أي وقتٍ خلال اليوم، وغالبًا على الجهاز الذي يفضّلونه. ومع تعاظم قدرات الأمان في عروض السحابة العامة، بدأت البنوك بالوصول إلى خوادمها وقواعد بياناتها عبر الإنترنت أيضًا، بدلًا من الاعتماد على مراكز بيانات محليًا كما كانت تفعل في السابق. وقد جعل ذلك البنوك عملاء لكلٍّ من حلول السحابة الخاصة وحلول السحابة العامة، ودشّن الحقبة الحالية من الخدمات المصرفية السحابية. أدى هذا التحول إلى ظهور العصر الحالي للخدمات المصرفية السحابية التي يتنافس فيها مزودو الخدمات السحابية (CSPs) على صعيد الأمان والتقنية والقدرة على التكيّف لتلبية احتياجات البنوك المتطوّرة.
عند وضع إستراتيجية سحابية، تواجه المؤسسات المالية موازنةً دقيقة بين طلب العملاء لأحدث التطبيقات والخدمات، والالتزام بمتطلباتٍ تنظيمية صارمة، وبين التكلفة. ومن أهم القرارات التي ينبغي اتخاذها الاختيارُ بين السحابة العامة والسحابة الخاصة.
عندما بدأت البنوك أولًا نقل خدماتها إلى السحابة، اختار معظمها بيئة سحابة خاصة لاعتبارها أكثر أمانًا. السحابة الخاصة هي بيئة حوسبة سحابية مملوكة بالكامل لمؤسسة واحدة. وتُقدَّم جميع الخدمات السحابية على سحابة خاصة تستخدمها مؤسسة مالية عبر شبكة خاصة، ما يحدّ من قدرة الجهات الخبيثة على التسلّل إليها والمساس بأمن بيانات العملاء. وغالبًا ما تقع البنية التحتية للسحابة الخاصة داخل مركز بيانات مملوك للمؤسسة المالية أو مُدارٍ بواسطة جهةٍ خارجية متعاقدة؛ وهو ترتيب يوفر طبقة حماية إضافية. وعلى الرغم من جاذبية السحابة الخاصة من حيث الأمان والتحكّم، فإنها تفتقر إلى القابلية للتوسّع والمرونة اللتين توفرهما السحابة العامة. ومع استمرار السُّحُب العامة في تعزيز قدراتها الأمنية، باتت كثيرٌ من البنوك تعتمدها خيارًا قابلًا للتطبيق.
أمّا السحابة العامة فهي سحابة مُستضافة في بيئةٍ عامة ويمكن الوصول إليها عبر الإنترنت. تستضيف العديد من أكبر الشركات في العالم، مثلAmazon Web Services (AWS) و IBM و Microsoft Azure، مثيلاتٍ للسحابة العامة. وتمكّن السحابة العامة المؤسساتِ المالية من تخزين بيانات العملاء في مراكز وتوسيع نطاق الخدمات التي تشترك فيها أو تقليصه حسب الحاجة. ويقدّم نموذج السحابة العامة مزايا كبيرة على صعيد التكلفة وقابلية التوسّع والمرونة. ومع ذلك، لدى بعض المؤسسات المالية مخاوف تتعلق بقوانين الخصوصية، إذ إن العديد من الخوادم التي تخزّن البيانات الحساسة تقع في بلدانٍ مختلفة.
تسعى حلول السحابة الهجينة ومتعددة السُحُب إلى الجمع بين مزايا الحوسبة السحابية في البيئتين العامة والخاصة.البيئات السحابية الهجينة كما يوحي الاسم، هي مزيج من عروض السحابة الخاصة والسحابة العامة. البيئا متعددة السُحُب هي حالاتٌ يختار فيها العملاء السحابيون خدماتٍ متنوّعة (عامةً وخاصّة) من مزودين عدّة. وتزداد عمليات النشر الهجينة ومتعدّدة السُحُب في القطاع المصرفي شيوعًا لأنها تتيح للمؤسسات المالية المفاضلة على الأسعار بين عددٍ من المزودين عند اختيار خدمة سحابية.
مع تبنّي المؤسسات المالية للسحابة وفوائدها العديدة، تتزايد حالات الاستخدام يومًا بعد يوم. فالمؤسسات الصغيرة والكبيرة على حدّ سواء تطلق مبادرات تحوّل رقمي جديدة يكون التحوّل السحابي في جوهرها. وفيما يلي بعض طرق تأثير الخدمات المصرفية السحابية في عالم الخدمات المالية:
لأعوامٍ طويلة، اعتمدت بنوك كثيرة على بُنى تحتية لتكنولوجيا المعلومات قديمة ظلّت قيد التشغيل لعقود بسبب ارتفاع تكلفة استبدالها. لكن صيانتها كانت مُكلفةً أيضًا، فضلًا عن تكلفة الفرصة البديلة لعدم الاستفادة من سرعة ومرونة التقنيات الجديدة. واليوم تُدرِج بنوكٌ عديدة حلولَ المصرفية السحابية ضمن مبادرات التحديث الأوسع. كجزء من هذا التحول، تنقل القدرات الأساسية مثل تخزين البيانات ومعالجتها من بُنى تكنولوجيا المعلومات القديمة مرتفعة التكلفة إلى نماذج تشغيل سحابية أكثر قابليةً للتكيّف. وهذا يُسهم في خفض التكاليف ورفع مستوى عروضها التقنية للعملاء.
لقد غيّرت الخدمات المصرفية السحابية التجربة المصرفية إلى حدّ أن بعض البنوك الجديدة لا تمتلك مقرات فعلية على الإطلاق. فعلى سبيل المثال، تستخدم البنوك المنافسة — وهي شركات تقنية تعتمد بشكل كبير على منتجات وخدمات التكنولوجيا المالية (fintech) — السحابة لبناء منصات مصرفية رقمية. ويقدّم بعضها خدماته حصريًا عبر تطبيقٍ يمكن تنزيله على الهاتف الذكي. وتعتمد هذه البنوك على السحابة لتقديم خدمات مصرفية للأفراد مماثلة لما تقدّمه المؤسسات المالية التقليدية—بما في ذلك الحسابات الجارية وحسابات التوفير والقروض وبطاقات الائتمان؛ ولكن من دون التكاليف العامة للفروع الفعلية والكوادر اللازمة لإدارتها.
الخدمات المصرفية المفتوحة (أو "البيانات المصرفية المفتوحة") هي ممارسة جديدة تمكّنها التقنيات السحابية، إذ تُتيح فيها المؤسسات المالية بيانات عملائها لجهاتٍ خارجية، غالبًا مزودي الخدمات المالية الآخرين، بهدف تحفيز الابتكار وتقديم خدماتٍ جديدة. تبدأ الخدمات المصرفية المفتوحة بحصول البنوك أولًا على موافقة العملاء لمشاركة معلوماتهم، عادةً عبر نموذج موافقة. ومن ثم، يمكن مشاركة بياناتهم—بما في ذلك معلومات الحساب وسِجلّ المعاملات وبيانات أخرى—من خلال واجهة برمجة التطبيقات (API). وتتنوّع استخدامات الخدمات المصرفية المفتوحة على نطاقٍ واسع، لكنها تشمل عادةً فرص التسويق للقروض وغيرها من الخدمات المالية، إلى جانب تطوير منتجات رقمية جديدة.
أتاح انتقال مؤسساتٍ ماليةٍ كثيرة من السحابة الخاصة إلى السحابة العامة لمزوّدي السحابة العامة تقديمَ منتجات مبتكرة جديدة وفق نموذج «المنتج كخدمة»، ما يتيح للبنوك اختبار خدماتٍ ومنتجات مختلفة لعملائها. كما تسمح العروض الجاهزة للاستخدام للبنوك بالتركيز بدرجةٍ أقل على التكنولوجيا المالية (FinTech)—وهي نادرًا ما تُعد كفاءةً أساسيةً في الخدمات المصرفية—مع الاستفادة في الوقت نفسه من الابتكار القائم في هذا المجال.
