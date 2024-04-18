ما هو مشروع الكشف عن الكربون (CDP)؟

مؤسسة CDP، المعروفة سابقاً باسم مشروع الكشف عن الكربون (Carbon Disclosure Project)، هي منظمة دولية غير ربحية توفر نظام إفصاح عن الأثر البيئي لاستخدامه بواسطة القطاعين الخاص والعام. تروج CDP للإبلاغ البيئي السنوي والشفافية البيئية باعتبارها أمرًا بالغ الأهمية لبناء اقتصاد مستدام ومكافحة تغير المناخ وخلق مستقبل خالٍ من الانبعاثات.
تدعي CDP أنها المجموعة الأكثر شمولاً للبيانات البيئية التي يتم الإبلاغ عنها ذاتيًا في العالم. يتيح جمع البيانات من عملية الإفصاح التي تقوم بها CDP لمؤسسة CDP تتبع تقدم الشركات والمدن بشأن العديد من قضايا الاستدامة وحساب الدرجات لكل كيان يقوم بالكشف والإفصاح. تهدف درجات CDP إلى توفير لمحة سريعة عن الأداء البيئي للكيان وتحفيز إدارة التأثيرات البيئية.1
يعد إطار عمل CDP للإبلاغ عن المعلومات البيئية واحداً من عدة أطر إعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وأنظمة الإفصاح العالمية. وتشمل أُطر العمل الأخرى أطر العمل التي وضعتها فرقة العمل المعنية بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD)، وبروتوكول غازات الدفيئة (غازات الاحتباس الحراري)، ومبادرة الإبلاغ العالمية (GRI) ومبادرة الأهداف المستندة إلى العلم (SBTi).
أطلقت CDP في لندن عام 2000 باسم Carbon Disclosure Project (مشروع الكشف عن الكربون)، ودعت في البداية إلى الإفصاح عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري كوسيلة لتبادل المعلومات بين الشركات والأطراف المعنية مثل المستثمرين. كان المؤسسون يأملون أن يشجع إتاحة مثل هذه البيانات البيئية على اتخاذ إجراءات بشأن تغير المناخ.
أصدرت المؤسسة غير الربحية أول استبيان CDP لها في عام 2003، والذي طلب من الشركات الكشف عن انبعاثاتها الكربونية . بعد عقد من الزمن، اختصرت المؤسسة اسمها إلى CDP لتعكس نطاق الإفصاحات البيئية الأوسع لها وتنوع الكيانات التي تعمل معها.
بالإضافة إلى طلب الإفصاحات المتعلقة ببصمة الكربون، تطلب CDP أيضًا الإفصاحات المتعلقة بإزالة الغابات والأمن المائي واستخدام البلاستيك. يمتد نطاقها الآن إلى ما هو أبعد من الشركات ليشمل المدن والولايات والمناطق.
على موقع CDP الإلكتروني، تدرج المؤسسة أربع قضايا بيئية وتتعلق بالاستدامة كمجالات تركيزها الرئيسية لجمع البيانات.
تطلب CDP من أكبر الشركات في العالم تقديم معلومات عن المخاطر المناخية والفرص المتاحة لاتخاذ تدابير منخفضة البصمة الكربونية من خلال استبيان تغير المناخ الذي أعدته CDP. تتضمن بيانات CDP التي تم جمعها من خلال الاستبيان انبعاثات النطاق 1 والنطاق 2 والنطاق 3 كما حددها بروتوكول غازات الدفيئة بالإضافة إلى معلومات عن الحوكمة والاستراتيجية وتسعير الكربون والقيمة النقدية التي تخصصها الشركات لانبعاثات غازات الدفيئة وغير ذلك.
تطلب مؤسسة CDP من الشركات قياس التأثيرات المائية والجهود المبذولة لتحسين الأمن المائي. كما تساعد المؤسسة الشركات على تحديد الشراكات التي يمكن أن تساعد في هذا الأمر الأخير. وفقًا لتصريحات CDP، كان هناك ما لا يقل عن 77 مليار دولار أمريكي مهددة بمخاطر المياه في سلسلة التوريد في عام 20232
تعتبر CDP إزالة الغابات واحدة من التحديات البيئية الأكثر أهمية في العالم، والتي تؤثر على التنظيم المناخي وموارد المياه والتنوع البيولوجي. من خلال إطار العمل الخاص بها، تتابع CDP تجنب إزالة الغابات في الإنتاج الزراعي. توسع المؤسسة نطاقها لتتبع تجنب تدمير النظام البنائي الطبيعي الآخر.
تشجّع CDP الكشف عن الأنشطة المتعلقة بالبلاستك. وهذا يوفر أساساً للشركات لوضع استراتيجيات للحد من استخدام البلاستيك والتلوث الناتج عن البلاستيك. قد يساعد هذا الإفصاح والاستراتيجيات الناتجة عنه الشركات أيضًا على استباق اللوائح المحلية والعالمية المتطورة التي تحكم استخدام البلاستيك.
منذ تأسيسها، قامت CDP بتوسيع محفظتها من الكيانات التي تقوم بالإفصاح. بالإضافة إلى طلب الإفصاحات من الشركات، تطلب الإفصاحات من الحكومات ومؤسسات القطاع العام، بما في ذلك حكومات المدن والولايات الإقليمية والهيئات العامة. في عام 2023، شاركت ما يقرب من 25000 مؤسسة في عمليات الكشف عن البيانات إلى CDP، بما في ذلك أكثر من 23200 شركة (تبلغ قيمتها ثلثي القيمة السوقية العالمية) وأكثر من 1100 مدينة وولاية ومنطقة.
يمكن للشركات أيضاً العمل مع CDP للحصول على إفصاحات عن الأثر البيئي من أعضاء سلسلة التوريد الخاصة بها، بينما يمكن للمستثمرين استخدام بيانات CDP لتوجيه صناعة القرار وإدارة المخاطر. أكثر من 700 مؤسسة مالية لديها أصول تزيد عن 67 تريليون دولار أمريكي وأكثر من 300 مشتري رئيسي لديهم أكثر من 6.4 تريليون دولار أمريكي في إنفاق المشتريات يطلبون معلومات من خلال CDP.
درجات CDP عبارة عن المقاييس التي تهدف إلى تعريف المؤسسات والأطراف المعنية فيها موضع أقدامهم الحالية على طريق معالجة تغير المناخ وإزالة الغابات والأمن المائي من خلال الإفصاح. يمكن أن يساعد الإفصاح عن البيانات في سنوات متتالية الشركات على تتبع التقدم الذي تحرزه بمرور الوقت.
تستخدم CDP منهجية تسجيل درجات المتوافقة مع Taskforce on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD). ويتم تصنيف الشركات والمدن من "D-" إلى "A"، بينما تحصل الشركات التي يُطلب منها الإفصاح عن تلك التقييمات ولكنها تفشل في القيام بذلك على درجات "F". تتصدر الكيانات التي تحصل على درجة "A" في الأداء في مجال الإفصاح عن الأثر البيئي والإشراف البيئي. في عام 2023 ، حصلت أكثر من 400 شركة و 120 مدينة حول العالم على درجة "A" من مؤسسة CDP وتم تضمينها في قائمة “A List” السنوية الصادرة عن CDP.
تعمل CDP مع مؤسسات غير ربحية وحكومات لتعزيز السياسات التي تتماشى مع أهداف CDP. تشمل قائمة شركاء المؤسسة United Nations Global Compact وUnited Nations Marrakech Partnership for Global Climate Action وEuropean Commission’s Zero Pollution Stakeholder Platform وWater Europe وAlliance for Climate Action Brazil.
