الأهداف القائمة على العلم: ما الالتزامات الرئيسية المطلوبة؟

في السباق نحو مستقبل صافي صفري، تعمل الأهداف القائمة على العلم كمحرك رئيسي لإزالة الكربون. توضح الأهداف القائمة على العلم للشركات مقدار وسرعة خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (GHG) التي يجب أن تخفضها لتحقيق أهداف باريس المناخية ومنع أسوأ آثار تغير المناخ. وسنشرح في هذه المقالة العناصر الرئيسية لإطار العمل هذا.
تأسست مبادرة الأهداف القائمة على العلم (SBTi) في عام 2015 كشراكة بين CDP والميثاق العالمي للأمم المتحدة ومعهد الموارد العالمية (WRI) والصندوق العالمي للطبيعة (WWF).
تم تأسيسها لمساعدة حشد القطاع الخاص على اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن المناخ من خلال وضع أهداف علمية تساعد الشركات على معالجة الاحتباس الحراري مع الاستفادة من الفائدة وتعزيز قدرتها التنافسية في الوصول إلى صافي صفري. البرنامج العالمي تطوعي، ولكن دعوته لوضع أهداف علمية للعمل هي التزام أساسي مطلوب لعضوية حملات العمل المناخي الأخرى مثل تحالف "نحن جادون في العمل".
تحدد المبادرة وتعزز أفضل الممارسات، وتوفر الموارد والإرشادات التقنية، وتقيِّم وتوافق بشكل مستقل على أهداف الشركات.
بالطبع، فإن التفاصيل الدقيقة لوضع هدف قائم على العلم هي أكثر تقنية ويمكن الاطلاع عليها في المعايير والتوصيات والإرشادات الكاملة التي توفرها مبادرة الأهداف القائمة على العلم (SBTi)، لكن هذه القائمة تسلط الضوء على الالتزامات الأكثر أهمية.
في الواقع، يواجه كل قطاع تحديات مختلفة في رحلته نحو تحقيق أهداف باريس المناخية. وبناء على ذلك، طورت SBTi منهجيات وأطر العمل ومتطلبات خاصة بالقطاعات والصناعات لمساعدة الشركات في جميع القطاعات على الانضمام إلى قادة المناخ الذين يحددون أهدافًا علمية.
بالنسبة إلى البيئة المبنية، لا تزال الإرشادات القطاعية قيد التطوير، لكن هناك خطط جاهزة لتوفير الموارد التي تم تطويرها من خلال الندوات عبر الإنترنت و/أو ورش العمل في المستقبل.
مع تزايد أهمية الاستدامة بين قادة الأعمال، كان هناك قبول سائد للحاجة إلى هدف صافي الصفر. في عام 2019، غطت تعهدات الصافي الصفري 16% من الاقتصاد العالمي. بحلول عام 2021، التزم ما يقرب من 70% بتحقيق صافي صفري بحلول عام 2050.
ومع ذلك، فإن العديد من الأهداف تعيقها حقيقة عدم وجود خطة بشأن كيفية الوصول إلى الهدف. وعليه، نشأت الحاجة إلى معيار مشترك لأهداف صافي صفري يجيب على الأسئلة الثلاثة؛ ماذا يشمل؟ وماذا يُعتد به؟ ومتى الموعد النهائي؟
لسد هذه الفجوة، قدمت SBTi في أكتوبر 2021 معيارها الجديد للصافي الصفري. الهدف الرئيسي منه هو توفير وسيلة علمية لتقييم تعهدات الصافي الصفري.
مع وجود معيار مشترك، سيتم الآن القضاء على التناقضات التي تعاني منها أهداف صافي الصفر. في الماضي، كان من الممكن أن تكون الأهداف السيئة مضللة لأن بعض الشركات وضعت أهدافًا تغطي الانبعاثات التشغيلية فقط، على الرغم من حقيقة أن الانبعاثات النهائية أعلى من ذلك بكثير.
وبالمثل، أرسلت الشركات التي اعتمدت بشكل كبير على التعويضات رسالة مفادها أنه من غير المرجح أن تغير نموذج أعمالها لتتوافق مع الأهداف المناخية. الآن، مع وجود معيار مشترك، أصبح من الأسهل التحقق من صحة أهداف الصافي الصفري، وقد تعزز تأثيرها الجماعي.
لتحقيق أهداف اتفاقية باريس، سنحتاج إلى خفض انبعاثاتنا الجماعية من غازات الاحتباس الحراري إلى النصف بحلول عام 2030 وخفضها إلى انبعاثات الكربون الصفري بحلول عام 2050. تكمن الأهداف القائمة على العلم في صميم هذه العملية، حيث توفر خارطة طريق مع إرشادات فنية للشركات لوضع أهداف علمية عالية الجودة والانتقال إلى نظام الكربون الصفري.
في الوقت الحالي، تتخذ أكثر من 2800 شركة إجراءات ضد تغير المناخ من خلال الالتزام بالأهداف القائمة على العلم. ومع وجود أكثر من 1500 شركة من هذه الشركات في أوروبا ، فإنها تقود الطريق. وتحتل آسيا المرتبة الثانية من حيث عدد الشركات التي تضم أكثر من 580 شركة، بينما تأتي أمريكا الشمالية في المرتبة الثالثة بأكثر من 450 شركة. وعلى مستوى القطاع، فإن الخدمات المهنية هي القطاع الذي يضم أكبر عدد من الشركات التي التزمت بأهداف قائمة على العلم بأكثر من 230 شركة، في حين يأتي قطاع الأغذية والمشروبات في المرتبة الثانية بنحو 200 شركة، ويأتي قطاع المنسوجات والملابس والأحذية والسلع الفاخرة في المرتبة الثالثة بأكثر من 170 شركة.
بينما الأهداف العلمية بلا شك مفيدة للبيئة، فهي أيضًا مفيدة للأرباح، مع فوائد تجارية تشمل ثقة المستثمرين القوية، ومرونة أمام التنظيم، وزيادة الابتكار، والفائدة التنافسية، والفائدة لسمعة العلامة التجارية.
