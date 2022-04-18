العلامات
الاستدامة

الأهداف القائمة على العلم: ما الالتزامات الرئيسية المطلوبة؟

محطة توليد طاقة شمسية حرارية بتصميم مستقبلي

مؤلف

IBM Envizi

Envizi

في السباق نحو مستقبل صافي صفري، تعمل الأهداف القائمة على العلم كمحرك رئيسي لإزالة الكربون. توضح الأهداف القائمة على العلم للشركات مقدار وسرعة خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (GHG) التي يجب أن تخفضها لتحقيق  أهداف باريس المناخية  ومنع أسوأ آثار تغير المناخ. وسنشرح في هذه المقالة العناصر الرئيسية لإطار العمل هذا.

ما مبادرة الأهداف القائمة على العلم؟

تأسست  مبادرة الأهداف القائمة على العلم (SBTi)  في عام 2015 كشراكة بين  CDP  والميثاق العالمي للأمم المتحدة ومعهد الموارد العالمية (WRI)   والصندوق العالمي للطبيعة (WWF).

تم تأسيسها لمساعدة حشد القطاع الخاص على اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن المناخ من خلال وضع أهداف علمية تساعد الشركات على معالجة الاحتباس الحراري مع الاستفادة من الفائدة وتعزيز قدرتها التنافسية في الوصول إلى صافي صفري. البرنامج العالمي تطوعي، ولكن دعوته لوضع أهداف علمية للعمل هي التزام أساسي مطلوب لعضوية حملات العمل المناخي الأخرى مثل تحالف "نحن جادون في العمل".

تحدد المبادرة وتعزز أفضل الممارسات، وتوفر الموارد والإرشادات التقنية، وتقيِّم وتوافق بشكل مستقل على أهداف الشركات.

الالتزامات الرئيسية   المطلوبة لتحقيق هدف قائم على العلم:

  • يجب أن تتماشى الأهداف مع ما تقتضيه أحدث علوم المناخ للحفاظ على الاحتباس الحراري أقل بكثير من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية. ويتم تشجيع الشركات على مواصلة بذل جهود أكبر نحو تحقيق انخفاض بنحو 1.5 درجة مئوية.
  • يجب أن تغطي الأهداف انبعاثات النطاق 1 والنطاق 2 على مستوى الشركة بالكامل.
  • هدف النطاق الثالث مطلوب إذا كانت انبعاثات النطاق 3 تبلغ 40% أو أكثر من إجمالي انبعاثات النطاق 1 و2 و3.
  • يجب أن تشمل الأهداف ما لا يقل عن 5 سنوات وما لا يزيد عن 15 عامًا.
  • لا يمكن اعتبار استخدام التعويضات بمثابة خفض للانبعاثات.
  • الانبعاثات التي يتم تجنبها لا تحتسب ضمن الأهداف العلمية.
  • يجب تصميم الأهداف باستخدام أحدث نسخة من الأساليب والأدوات التي تعتمدها المبادرة.
  • يلزم تقديم تقارير علنية عن التقدم المحرز وفقًا للأهداف سنويًا.
  • يجب مراجعة الأهداف، وإذا لزم الأمر، إعادة حسابها وإعادة التحقق منها، كل 5 سنوات على الأقل.

بالطبع، فإن التفاصيل الدقيقة لوضع هدف قائم على العلم هي أكثر تقنية ويمكن الاطلاع عليها في المعايير والتوصيات والإرشادات الكاملة التي توفرها مبادرة الأهداف القائمة على العلم (SBTi)، لكن هذه القائمة تسلط الضوء على الالتزامات الأكثر أهمية.

في الواقع، يواجه كل قطاع تحديات مختلفة في رحلته نحو تحقيق أهداف باريس المناخية. وبناء على ذلك، طورت SBTi منهجيات وأطر العمل ومتطلبات  خاصة بالقطاعات والصناعات  لمساعدة الشركات في جميع القطاعات على الانضمام إلى قادة المناخ الذين يحددون أهدافًا علمية.

بالنسبة  إلى البيئة المبنية، لا تزال الإرشادات القطاعية قيد التطوير، لكن هناك خطط جاهزة لتوفير الموارد التي تم تطويرها من خلال الندوات عبر الإنترنت و/أو ورش العمل في المستقبل.

الهدف القائم على العلم لمعيار الصافي الصفري القياسي الجديد لشركة SBTi

مع تزايد أهمية الاستدامة بين قادة الأعمال، كان هناك قبول سائد للحاجة إلى هدف صافي الصفر. في عام 2019، غطت تعهدات الصافي الصفري 16% من الاقتصاد العالمي. بحلول عام 2021، التزم ما يقرب من 70% بتحقيق صافي صفري بحلول عام 2050.

ومع ذلك، فإن العديد من الأهداف تعيقها حقيقة عدم وجود خطة بشأن كيفية الوصول إلى الهدف. وعليه، نشأت الحاجة إلى معيار مشترك لأهداف صافي صفري يجيب على الأسئلة الثلاثة؛ ماذا يشمل؟ وماذا يُعتد به؟ ومتى الموعد النهائي؟

لسد هذه الفجوة، قدمت SBTi في أكتوبر 2021 معيارها الجديد للصافي الصفري. الهدف الرئيسي منه هو توفير وسيلة علمية لتقييم تعهدات الصافي الصفري.

الالتزامات الرئيسية المطلوبة لتحقيق هدف علمي قائم على صافي صفري:

  • يتعين عليك إجراء تخفيضات سريعة وعميقة لانبعاثات سلسلة القيمة. يغطي معيار الصافي الصفري كامل سلسلة القيمة للشركة (النطاق 1، و2 و3). ستحتاج معظم الشركات إلى تقليل الكربون بشكل كبير من 90-95% للوصول إلى صافي صفري بموجب المعيار.
  • حدد أهدافًا علمية قصيرة وطويلة المدى للوصول إلى الانبعاثات الصفرية. وهذا يعني إجراء تخفيضات سريعة الآن، وخفض الانبعاثات إلى النصف بحلول عام 2030 وإنتاج ما يقرب من الصفر من الانبعاثات بحلول عام 2050، مع تحييد أي انبعاثات متبقية لا يمكن القضاء عليها (يُسمح بتعويض الكربون بنسبة 5-10% في نهاية الأمر)
  • تجاوز سلسلة القيمة من خلال القيام باستثمارات خارج نطاق الأهداف العلمية للمساعدة على التخفيف من وطأة تغير المناخ في أماكن أخرى. ومع ذلك يجب على الشركات أن تتبع التسلسل الهرمي للتخفيف من الالتزام بتقليل انبعاثات سلسلة القيمة الخاصة بها قبل الاستثمار للتخفيف من الانبعاثات خارج سلسلة القيمة.
  • يجب على الشركات أيضًا الإفصاح علنًا عن كيفية تمويل الإجراءات الإضافية التي تتجاوز سلسلة القيمة.
  • ينبغي عدم تقديم أي مطالبات بصافي صفري حتى يتم تحقيق الأهداف طويلة الأمد.

مع وجود معيار مشترك، سيتم الآن القضاء على التناقضات التي تعاني منها أهداف صافي الصفر. في الماضي، كان من الممكن أن تكون الأهداف السيئة مضللة لأن بعض الشركات وضعت أهدافًا تغطي الانبعاثات التشغيلية فقط، على الرغم من حقيقة أن الانبعاثات النهائية أعلى من ذلك بكثير.

وبالمثل، أرسلت الشركات التي اعتمدت بشكل كبير على التعويضات رسالة مفادها أنه من غير المرجح أن تغير نموذج أعمالها لتتوافق مع الأهداف المناخية. الآن، مع وجود معيار مشترك، أصبح من الأسهل التحقق من صحة أهداف الصافي الصفري، وقد تعزز تأثيرها الجماعي.

البدء

بمجرد أن تتخذ مؤسستك قرارًا بتحديد هدف قائم على العلم، فإن العملية تتطلب خمس خطوات:
  1. الالتزام— أرسل خطابًا إلى SBTi يؤكد نية شركتك في تحديد هدف قائم على العلم.
  2. التطوير - ابدأ العمل على هدف خفض الانبعاثات المتوافق مع معايير وتوصيات وتوجيهات مبادرة الأعمال الصغيرة (SBTi).
  3. الإرسال—قدِّم هدف شركتك إلى SBTi من أجل التحقق الرسمي.
  4. التواصل- أعلن عن هدف شركتك وأبلغ أصحاب المصلحة.
  5. الإفصاحأبلغ عن الانبعاثات على مستوى الشركة والتقدم المحرز وفقًا للأهداف على أساس سنوي.

لتحقيق أهداف اتفاقية باريس، سنحتاج إلى خفض انبعاثاتنا الجماعية من غازات الاحتباس الحراري إلى النصف بحلول عام 2030 وخفضها إلى انبعاثات الكربون الصفري بحلول عام 2050. تكمن الأهداف القائمة على العلم في صميم هذه العملية، حيث توفر خارطة طريق مع إرشادات فنية للشركات لوضع أهداف علمية عالية الجودة والانتقال إلى نظام الكربون الصفري.

في الوقت الحالي، تتخذ أكثر من 2800 شركة إجراءات ضد تغير المناخ من خلال الالتزام بالأهداف القائمة على العلم. ومع وجود أكثر من 1500 شركة من هذه الشركات في أوروبا ، فإنها تقود الطريق. وتحتل آسيا المرتبة الثانية من حيث عدد الشركات التي تضم أكثر من 580 شركة، بينما تأتي أمريكا الشمالية في المرتبة الثالثة بأكثر من 450 شركة. وعلى مستوى القطاع، فإن الخدمات المهنية هي القطاع الذي يضم أكبر عدد من الشركات التي التزمت بأهداف قائمة على العلم بأكثر من 230 شركة، في حين يأتي قطاع الأغذية والمشروبات في المرتبة الثانية بنحو 200 شركة، ويأتي قطاع المنسوجات والملابس والأحذية والسلع الفاخرة في المرتبة الثالثة بأكثر من 170 شركة.

بينما الأهداف العلمية بلا شك مفيدة للبيئة، فهي أيضًا مفيدة للأرباح، مع فوائد تجارية تشمل ثقة المستثمرين القوية، ومرونة أمام التنظيم، وزيادة الابتكار، والفائدة التنافسية، والفائدة لسمعة العلامة التجارية.

 

الموارد

دليل CEO للذكاء الاصطناعي التوليدي: الاستدامة

اكتشف كيفية تحويل المعارف الخاصة بالاستدامة إلى إجراءات، واتخاذ الخطوات التالية للاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي.

7 اتجاهات للاستدامة لمواكبة التطورات

ألق نظرة داخلية على التوجهات التي تشكِّل عالم الأعمال المستدامة—والرؤى التي يمكن أن تساعد على قيادة التحول.
Verdantix Green Quadrant: برامج إدارة أداء الأصول لعام 2024

حدِّد أفضل برنامج لإدارة أداء الأصول (APM) الذي يتناسب مع احتياجاتك.
كيفية خلق قيمة تجارية عبر تضمين الاستدامة

عند دمج الاستدامة في عملك، تصبح محفزًا لتحول الأعمال بدلًا من أن تكون، كما هو الحال في العديد من المؤسسات، مجرد تمرين في إعداد التقارير أو المحاسبة.
كُن رائدًا في مجال الاستدامة

استكشف طرقًا لإحداث تأثير في ثلاثة مجالات رئيسية: الغرض، وخارطة الطريق، والاستراتيجية.
حلول ذات صلة
IBM Envizi ESG Suite

اكتشف كيف يمكن لـ Envizi مساعدتك في حل أكثر التحديات إلحاحاً وتعقيداً باستخدام بيانات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وتحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بك.

 

 استكشف IBM Envizi ESG Suite
حلول الاستدامة

ابدأ رحلتك في مجال الاستدامة اليوم من خلال ربط خارطة الطريق الاستراتيجية الخاصة بك بالعمليات اليومية.

 استكشف حلول الاستدامة
الخدمات الاستشارية في مجال الاستدامة

استخدم خدمات استشارات الاستدامة من IBM لتحويل طموحاتك في الاستدامة إلى أفعال ملموسة والتحول إلى مؤسسة أكثر مسؤولية وربحية.

 استكشف الخدمات الاستشارية في مجال الاستدامة
اتخِذ الخطوة التالية

سرع من وتيرة رحلة الاستدامة الخاصة بك من خلال التخطيط لمسار مستدام ومربح للمضي قدمًا من خلال الحلول والمنصات المفتوحة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والخبرة الصناعية المتعمقة من IBM.

         استكشف حلول الاستدامة اكتشف مجموعة Envizi ESG