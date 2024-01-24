ما هو إعداد تقارير غازات الدفيئة؟

يشير إعداد تقارير غازات الدفيئة إلى عملية توثيق كمية غازات الدفيئة (GHGs) التي تطلقها شركة أو منظمة أو دولة. يتم حساب إجمالي الانبعاثات من مجموعة متنوعة من المصادر، بما في ذلك العمليات الصناعية، واستخدام الطاقة، والنقل. وتُقدَّم هذه التقارير بشكل دوري لتوجيه ممارسات الأعمال وصياغة السياسات الدولية.
تُعد انبعاثات غازات الدفيئة أحد الأسباب الرئيسية لتغيّر المناخ. إذ إن إطلاق ثاني أكسيد الكربون (CO2)، والميثان (CH4)، وأكسيد النيتروس (N2O)، والغازات المُفلورة (بما في ذلك مركبات الهيدروفلوروكربون (HFCs)، والبيرفلوروكربون (PFCs)، والكلوروفلوروكربون (CFCs) وغيرها) يمكن أن يُسبب "تأثير الدفيئة"، الذي يؤدي إلى احتباس الحرارة داخل الغلاف الجوي للأرض، مما يسبب ارتفاع درجات الحرارة عالميًا. تنشأ هذه الانبعاثات بشكل أساسي عن الأنشطة البشرية، وخصوصًا حرق الوقود الأحفوري مثل الفحم والنفط والغاز الطبيعي. ومع سعي الدول والشركات إلى اعتماد معايير وسياسات لمعالجة تغيّر المناخ وتقليل الأثر البيئي، يوفّر إعداد تقارير غازات الدفيئة بطريقة موحّدة بيانات متسقة وشفافة تدعم عملية اتخاذ القرار.
في عام 1994، وضعت اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (UNFCCC) أهدافًا لاستقرار تركيزات غازات الدفيئة كوسيلة لمعالجة تغيّر المناخ. وبعد ثلاث سنوات، تم إقرار بروتوكول كيوتو، الذي حدد أهدافًا محددة لخفض الانبعاثات للدول الصناعية. وفي عام 2015، وخلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغيّر المناخ (COP21)، التزمت الدول حول العالم بـ اتفاق باريس، وهو معاهدة دولية تاريخية تهدف إلى الحد من احترار الأرض إلى أقل من 2 درجة مئوية (3.6 فهرنهايت) فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، مع هدف طويل الأجل يتمثل في الحد من الزيادة إلى 1.5 درجة مئوية (2.7 فهرنهايت). واليوم، لدى أكثر من 40 دولة قوانين تلزم بالإفصاح عن انبعاثات غازات الدفيئة.
رغم أن ثاني أكسيد الكربون (CO2) يُعد المحرك الأساسي لتأثير الدفيئة، إلا أنه ليس المساهم الوحيد. وتُقاس تأثيرات غازات دفيئة أخرى، مثل الميثان، وأكسيد النيتروس، والغازات المُفلورة مثل مركبات الكلوروفلوروكربون، بوحدة مكافئات ثاني أكسيد الكربون (CO2e). ويُقاس تأثير كل نوع من هذه الغازات من خلال ما يُعرف باسم القدرة على إحداث الاحتباس الحراري (GWP). وهو مقياس يقارن قدرة الغاز على احتباس الحرارة مقارنةً بثاني أكسيد الكربون خلال فترة زمنية معينة. وتُساعد قياسات CO2e في تقديم صورة شاملة لتأثير جميع غازات الدفيئة بطريقة قابلة للمقارنة.
بالنسبة للشركات، يتم تصنيف الانبعاثات ضمن ثلاث فئات:
تختلف طرق القياس، وقد تشمل الرصد المباشر للانبعاثات من المصدر أو الطرق غير المباشرة مثل تقدير الانبعاثات بناءً على بيانات استهلاك الوقود.
يُعد مخزون غازات الدفيئة أحد أنواع إعداد تقارير الاستدامة، ويوفر حسابًا شاملاً لجميع انبعاثات غازات الدفيئة وإزالتها التي تنشأ عن شركة أو جهة خلال فترة زمنية معينة. ويشمل جمع البيانات عن جميع الغازات الدفيئة الأساسية من الانبعاثات المباشرة (الناتجة عن مصادر تمتلكها الشركة أو تتحكم بها) والانبعاثات غير المباشرة (من توليد الطاقة التي تستهلكها الشركة). ويتضمن أيضا بيانات عن أي جهود مبذولة لتحقيق التوازن بين ناتج الانبعاثات. ويساعد مخزون الانبعاثات على عملية دعم اتخاذ القرار بشأن استخدام غازات الدفيئة وجهود التخفيف منها، وتحديد الاتجاهات والفرص لخفض الانبعاثات، ويُعد جزءًا أساسيًا من متطلبات إعداد التقارير الإلزامية. وغالبًا ما يتم نشر هذه المخزونات علنًا ضمن التقارير السنوية وغيرها من الجهود المؤسسية.
توفر مجموعة من أدوات وأنظمة إعداد التقارير إرشادات حول كيفية قياس البيانات ذات الصلة وتحليلها والتواصل بشأنها. ويُعد معيار المحاسبة وإعداد تقارير غازات الدفيئة للشركات الأداة الأكثر استخدامًا في حساب كمّيات الكربون، ويُعرف غالبًا باسم بروتوكول غازات الدفيئة (GHG Protocol) أو ببساطة GHGP. ويُعد هذا البروتوكول مبادرة مشتركة بين معهد الموارد العالمية (WRI) ومجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة (WBCSD)، ويقدم مبادئ وإرشادات وأدوات ومنهجيات لإنشاء مخزونات غازات الدفيئة وإعداد تقارير البيانات ذات الصلة. وهو مبني على خمسة مبادئ رئيسية: الملاءمة، الاكتمال، الاتساق، الشفافية، والدقة.
ويعتبر صناع السياسات بروتوكول غازات الدفيئة بمثابة المعيار المرجعي العالمي لأطر إعداد تقارير غازات الدفيئة، وغالبًا ما تستخدمه الدول والشركات عند تطوير سياساتها الخاصة بقياس الانبعاثات وإعداد التقارير. ويمكن استخدام البروتوكول لتتبع بيانات الانبعاثات الخاصة بمنتجات فردية أو شركات محددة أو حتى بلدان أو سلاسل قيمة كاملة. ونظرًا لاعتماده الواسع، فقد ساعد في جعل تقارير الانبعاثات أكثر اتساقًا على مستوى العالم، وجعل مجموعات البيانات أكثر قابلية للمقارنة.
يساعد إعداد تقارير انبعاثات غازات الدفيئة الشركات التي تسعى لتحقيق أهداف الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) من خلال تقديم صورة واضحة لتأثيرها البيئي وتحديد المجالات الأساسية التي تتطلب تحسينًا. ومن خلال هذا المستوى من الشفافية، يمكن للشركات وضع أهداف استدامة واقعية ومتابعة التزاماتها في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات. وتُعد البيانات الدقيقة والشاملة عاملًا حاسمًا، إذ يمكن أن تكشف الاتجاهات في بيانات الانبعاثات المُبلّغ عنها والمعلومات المحسّنة عن مصادر الانبعاثات عن فرص لتبني ممارسات أكثر مراعاة للبيئة، والمساعدة في تقييم نتائج جهود التخفيف مثل احتجاز الكربون وتخزينه (CCS) وعزل الكربون. ولا تقتصر أهمية هذه البيانات على الوفاء بمتطلبات الامتثال الدولية الخاصة بإعداد تقارير غازات الدفيئة، بل تفتح أيضًا المجال لاكتشاف فرص لتقليل التكاليف وتحسين الكفاءة التشغيلية.
رغم أن بعض الدول والشركات قد تعتمد إعداد تقارير غازات الدفيئة طوعًا أو لتلبية متطلبات داخلية وتوقعات الأطراف المعنية، فإن معظمها يخضع أيضًا لبرامج ومعايير إلزامية وضعتها الحكومات والمنظمات الدولية. وتُلزم العديد من هذه البرامج الشركات أو الكيانات التي تتجاوز انبعاثاتها حدًا معينًا من الأطنان المترية بتقديم تقاريرها. ومن بين أكبر المبادرات الإلزامية ما يلي:
تم إطلاق GHGRP بواسطة وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA) في عام 2009، ويُلزم بالإبلاغ عن انبعاثات غازات الدفيئة من المصادر الكبيرة والمورّدين داخل الولايات المتحدة. ويُعد هذا البرنامج امتدادًا لقانون الهواء النظيف، ويغطي ما يقرب من 85٪ من انبعاثات غازات الدفيئة في البلاد. ويركز البرنامج على صناعات الطاقة مثل محطات توليد الكهرباء، والنفط والغاز، والكيماويات، والنفايات. ويستهدف GHGRP بشكل رئيسي المنشآت التي تُعد من كبار مُصدري غازات الدفيئة. ويجب أن تشمل تقارير هذه المنشآت بيانات حول ثاني أكسيد الكربون والميثان وأكسيد النيتروس والغازات المُفلورة، وتُقدَّم هذه التقارير سنويًا، وتشمل بيانات الانبعاثات التي تم جمعها خلال السنة التقويمية السابقة. يتضمن برنامج إعداد تقارير غازات الدفيئة التابع لوكالة حماية البيئة الأمريكية (GHGRP) متطلبات محددة تستند إلى الحجم الصناعي والتأثير، كما يخضع للتعديل عند الحاجة (على سبيل المثال، تم توسيع القسم الفرعي W، وهو تفويض GHGRP لموردي النفط والغاز، ليشمل فئات مصادر جديدة على مستوى المنشآت في عام 2022). توفر الوكالة أدوات لتحديد مدى انطباق البرنامج على منشآت مختلفة1، كما تُتاح بيانات GHGRP للعامة بهدف دعم الشفافية والمساءلة.
وبينما ينطبق GHGRP على صناعات الطاقة، تُلزم هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) الشركات الكبرى في جميع القطاعات بتقديم تقارير عن انبعاثات غازات الدفيئة. وتشترط الهيئة على الشركات الكبرى المدرجة علنًا الإفصاح عن انبعاثات النطاق 1 والنطاق 2 عندما تكون تلك الانبعاثات جوهرية أو يُحتمل أن تؤثر على قرارات المستثمرين.كما توجب الهيئة على هذه الشركات الحصول على تقارير من خبراء في انبعاثات غازات الدفيئة للتحقق من دقة إفصاحاتها.
أُطلق نظام EU ETS في عام 2005، ويُعد حجر الأساس في سياسة الاتحاد الأوروبي لمكافحة تغيّر المناخ، إذ يغطي أكثر من 11,000 محطة توليد طاقة ومنشأة صناعية في 31 دولة، إلى جانب شركات الطيران. ويعمل هذا النظام وفق آلية الحد الأقصى للانبعاثات وتداولها تجاريًا، حيث يتم فرض حد أقصى على إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة للكيانات المشمولة بالنظام، ويتم تقليل هذا الحد تدريجيًا مع مرور الوقت. ويمكن للجهات المشاركة شراء أو بيع تصاريح الانبعاثات، وهو بند يهدف إلى توفير المرونة وتقديم حوافز للخفض. ويجب أن تشمل البيانات المُبلّغ عنها مستويات ثاني أكسيد الكربون (CO2)، مع قيام بعض المنشآت أيضًا بالإبلاغ عن أكسيد النيتروس ومركبات البيرفلوروكربون.
بموجب اتفاقية UNFCCC، التي أُسست بموجب اتفاق باريس، يُطلب من الدول بأكملها تقديم تقارير عن انبعاثات غازات الدفيئة من خلال إنشاء مخزونات وطنية توضح إجمالي الانبعاثات والإزالات. تستخدم البيانات في التقييم العالمي (GST)، وهو تقرير لبيانات غازات الدفيئة يتم إعداده كل خمس سنوات حول حالة الانبعاثات والأهداف المناخية. وتقوم مؤتمرات الأطراف (COP) التابعة للأمم المتحدة بمراجعة البرنامج سنويًا، وتُجري تعديلات على المعاهدة وقواعدها حسب الحاجة.
أُنشئ NGERS في عام 2007، ويُلزم الشركات في أستراليا بالإبلاغ عن انبعاثات غازات الدفيئة، وإنتاج الطاقة، واستهلاك الطاقة. ويُستخدم نظام الإبلاغ عن الانبعاثات والطاقة (EERS) لجمع البيانات، بما يشمل معلومات حول غازات دفيئة متعددة ومقاييس طاقة، وعوامل انبعاثات خاصة بالمنشآت، وغيرها من المجالات. وتُستخدم التقارير الناتجة في دعم سياسات الحكومة الأسترالية ومبادراتها المتعلقة بتغيّر المناخ.
تُعد جنوب إفريقيا من بين أكبر مصادر انبعاثات غازات الدفيئة في إفريقيا، وقد اعتمدت متطلبات إلزامية للإبلاغ عن غازات الدفيئة للبلدان الكبيرة المسببة للانبعاثات في عام 2019. كما فُرضت ضريبة كربون كحافز مالي لتقليل الانبعاثات، خصوصًا من الاستخدام المكثف للفحم كوقود. وتستخدم الشركات نظام الإبلاغ الوطني لانبعاثات غازات الدفيئة في جنوب أفريقيا (SAGERS) لتحميل بيانات الانبعاثات سنويًا وضمان الامتثال للممارسات العالمية في إعداد التقارير.
تُلزم الحكومة اليابانية الشركات والمنظمات بتقديم تقارير سنوية عن انبعاثات غازات الدفيئة، في إطار الوفاء بالتزاماتها ضمن اتفاق باريس. وتشمل متطلبات إعداد التقارير الإلزامية القطاعات الصناعية وقطاع الطاقة والنقل والمباني التجارية. وتخضع التقارير للتحقق من قبل طرف ثالث لضمان الدقة والموثوقية. ومن المتوقع صدور تشريعات إضافية تتعلق بإعداد التقارير خلال السنوات القليلة المقبلة.
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1 Greenhouse Gas Reporting Program Applicability Tool, Environmental Protection Agency (epa.gov), أغسطس 2023