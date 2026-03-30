ما المقصود بمعالجة الفواتير الآلية؟

تشير الفاتورة إلى طلب دفع أي تكاليف تتحملها المؤسسة، سواء كانت مقابل الأجهزة أو البرامج أو المرافق أو الخدمات الاستشارية أو النقل أو المخزون أو أي خدمة أخرى.

ترتبط معالجة الفواتير الآلية ارتباطًا وثيقًا بنظام الحسابات الدائنة (AP) في المؤسسة. ولكن في حين أن أتمتة الحسابات الدائنة تتعامل عادةً مع دورة حياة الدفع من البداية إلى النهاية، فإن معالجة الفواتير الآلية تتعامل فقط مع مجموعة فرعية من الوظائف، بما في ذلك تسجيل الفواتير واستخراج البيانات واعتماد الفواتير.

تنطوي معالجة الفواتير بطبيعتها على تكاليف. فعلى سبيل المثال، يجب على المؤسسات الدفع مقابل تخزين البيانات للاحتفاظ بسجل لمعاملاتها. ويجب عليها تعيين فرق بشرية للتحقق من صحة الفواتير، ومعالجة الأخطاء، والتواصل مع الموردين، وتقييم الاستثناءات. كما يجب عليها دفع رسوم المعاملات عند إجراء التحويلات المصرفية.

ولكن في حين أن تكاليف معالجة الفواتير لا مفر منها، إلا أن الرسوم يمكن أن تكون أعلى بشكل كبير بالنسبة إلى المؤسسات التي تعتمد على معالجة الفواتير اليدوية وحدها. قد يكون فرق التكلفة ضئيلاً على أساس كل فاتورة، ولكن يمكن أن تتراكم التكاليف بسرعة عبر مئات أو آلاف المعاملات.

يرجع أحد الأسباب إلى أن العمليات اليدوية تؤدي إلى حدوث أخطاء بشرية، ما يؤدي إلى حدوث اختلافات في إدخال البيانات يمكن أن تؤدي إلى رسوم تأخير باهظة وعمليات تصحيح تستغرق وقتًا طويلاً. كما يمكن أن تؤدي معالجة الفواتير اليدوية إلى إبطاء سير العمل مع تراكم الفواتير غير المعالجة، بالإضافة إلى ظهور العوائق.

وقد دفعت هذه العوامل نسبة متزايدة من الشركات إلى تبني حلول أتمتة فواتير قابلة للتوسع و مرتكزة على السحابة ، والتي تستخدم الأتمتة للمساعدة على تقليل مهام معالجة الفواتير المعرضة للأخطاء. وغالبًا ما تستخدم برامجُ أتمتة الفواتير نماذجَ الذكاء الاصطناعي (AI)، التي يمكنها تفسير وتنظيم الفواتير بإشراف بشري محدود، ما يسرع أوقات المعالجة، ويحسن الدقة، وفي النهاية يؤدي إلى سير عمل أكثر كفاءة للحسابات الدائنة.

في دراسة أُجريت عام 2024، استغرقت المؤسسات التي لديها مسارات معالجة متطورة (فائقة الأتمتة) للحسابات الدائنة حوالي ثلاثة أيام لإكمال معالجة فاتورة واحدة، مقارنةً بمتوسط 17 يومًا. كما عالجت هذه المؤسسات كل فاتورة بأقل من ربع تكلفة الشركات العادية، ما أدى إلى تحقيق وفورات كبيرة في التكاليف.

ومع ذلك، يفيد ما يقرب من ثلاثة أرباع المؤسسات بأنها لم تمتلك بعدُ نظامَ حسابات دائنة مؤتمتًا بالكامل، في حين أن 27% منها لا تمتلك أي إمكانات أتمتة على الإطلاق (تعتمد حصريًا على إدخال البيانات يدويًا)، وفقًا لاستبيانInstitute of Financial Operations and Leadership (IFOL) لعام 2025.

قد تكون المؤسسات مترددة في تبني معالجة الفواتير الآلية بسبب تعقيد عملية دمج برامج المحاسبة المدعومة بالذكاء الاصطناعي مع الأنظمة القديمة؛ أو بسبب مخاوف تتعلق بالامتثال والموثوقية والأمان؛ أو بسبب تكلفة الاشتراك في خدمات محاسبة خارجية؛ أو التردد بشأن تعطيل وظائف وسير عمل الحسابات الدائنة الحيوية في أثناء التنفيذ.