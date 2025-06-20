ما خادم Apache؟

يتحكم Apache في التفاعلات بين خوادم الويب والمتصفحات، ما يُتيح للمستخدمين العثور على صفحات الويب وصفحات HTML والصور والنصوص ومقاطع الفيديو وأنواع أخرى من المحتوى على الإنترنت. تم إصدار Apache لأول مرة في عام 1995، وقد كان له دور حاسم في التطوير المبكر للإنترنت، ما سمح للناس في كل مكان بإنشاء واستضافة مواقعهم الإلكترونية الخاصة.

يُدار خادم Apache بواسطة The Apache Software Foundation (ASF). تقوم هذه المنظمة غير الربحية بتحديث البرنامج بانتظام لمعالجة مجموعة واسعة من المشكلات، بما في ذلك الأمان والتوافق مع التقنيات الجديدة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها والمزيد. وقدرة Apache على تقديم محتوى ثابت وديناميكي بسرعة وتشغيل تفاعلات المستخدم المعقدة تجعله رائدًا في سوق استضافة الويب.

اليوم، يُعَد Apache أحد أشهر خوادم الويب المتاحة. تستخدم العديد من الشركات Apache لتشغيل الأعمال الأساسية الخاصة بها وضمان ازدهار موقعها الإلكتروني والتطبيق الخاص بها. ووفقًا لتقرير صدر مؤخرًا عن W3Techs، فإن أكثر من ربع المواقع الإلكترونية في العالم بقليل (26%) تعتمد على Apache لتلبية احتياجات الاستضافة.1