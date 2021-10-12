ما المقصود بمجموعة LAMP؟

مجموعة LAMP هي مجموعة برمجيات مفتوحة المصدر شائعة لبناء التطبيقات ونشرها. يُعَد LAMP اختصارًا لعناصر المجموعة: Linux (نظام التشغيل) وApache (خادم HTTP) وMySQL (قاعدة البيانات)، وPHP أو Perl أو Python (لغة البرمجة).
ربما تكون قد سمعت عن مجموعة LAMP. يعمل بعضٌّ من أشهر تطبيقات الويب مفتوحة المصدر اليوم، مثل WordPress وDrupal، على بيئة LAMP.
لكن LAMP لها مزايا إضافية عديدة. كانت إحدى أوائل مجموعات البرمجيات مفتوحة المصدر للويب وتظل إحدى أكثر الطرق شيوعًا لتقديم تطبيقات الويب. يتم استخدامها على نطاق واسع لدرجة أنك من المحتمل أن تصادفها كثيرًا خلال مسيرتك المهنية عند تحديث التطبيقات الحالية أو استضافتها. ويعدُّها الكثيرون المنصة المفضلة لتطوير تطبيقات ويب مخصصة جديدة.
الاستقرار والبساطة والقوة - هذه هي الصفات التي غالبًا ما يتم استخدامها لوصف LAMP. كل ذلك يجعل تعلُّم LAMP جديرًا بالاهتمام ويُعَد إضافة قيّمة لسيرة أي مطور.
يُشير الاختصار LAMP إلى Linux وMySQL وApache وPHP. معًا، توفِّر هذه المجموعة حزمة برمجيات مثبَتة لتقديم تطبيقات ويب عالية الأداء. ويساهم كل عنصر بقدرات أساسية في المجموعة:
تم تصميم PHP لتحقيق الكفاءة. فهي تجعل البرمجة أسهل وأكثر متعة قليلًا من خلال السماح بكتابة كود جديد، ثم التحديث لرؤية التغييرات فورًا دون الحاجة إلى الترجمة. إذا كنت تفضل ذلك، يمكنك استبدال PHP بلغة Perl أو لغة Python التي تزداد شعبيتها بشكل متزايد.
تمتلك LAMP بنية طبقية كلاسيكية، حيث يأتي Linux في أدنى مستوى. الطبقة التالية هي Apache وMySQL، تليها PHP. على الرغم من أن PHP موجود اسميًا في الطبقة العليا أو طبقة العرض، فإن عنصر PHP موجود داخل Apache.
نظرة عامة على ترتيب تنفيذ عناصر LAMP توضِّح كيفية تفاعلها معًا. تبدأ العملية عندما يتلقى خادم الويب Apache طلبات لصفحات الويب من متصفح المستخدم. إذا كان الطلب لملف PHP، يمرِّر Apache الطلب إلى PHP، التي تقوم بتحميل الملف وتنفيذ الكود الموجود فيه. تتواصل PHP أيضًا مع MySQL لإحضار أي بيانات تمت الإشارة إليها في الكود.
بعد ذلك، تستخدم PHP الكود الموجود في الملف والبيانات من قاعدة البيانات لإنشاء HTML الذي تحتاجه المتصفحات لعرض صفحات الويب. تتميز LAMP بالكفاءة في التعامل مع الصفحات الثابتة وكذلك الصفحات الديناميكية التي قد تتغير محتوياتها في كل مرة يتم فيها تحميلها وفقًا للتاريخ والوقت وهوية المستخدم وعوامل أخرى.
بعد تنفيذ كود الملف، تُعيد PHP البيانات الناتجة إلى خادم الويب Apache لإرسالها إلى المتصفح. ويمكنها أيضًا تخزين هذه البيانات الجديدة في MySQL. وبالطبع، كل العمليات يتم تفعيلها بواسطة Linux الذي يعمل في قاعدة المجموعة.
على الرغم من أن LAMP تستخدم Linux كنظام تشغيل، يمكنك استخدام العناصر الأخرى مع نظام بديل لتلبية احتياجاتك الخاصة. على سبيل المثال، هناك مجموعة WAMP التي تستخدم نظام Microsoft Windows؛ وMAMP مع نظام Mac OS؛ وحتى WIMP، الذي يستخدم Windows وخادم الويب Internet Information Services من Microsoft.
نظرًا لأن LAMP مفتوحة المصدر وغير مملوكة لأي جهة، يمكنك تجنُّب الاعتماد على مورِّد محدد. لديك المرونة في اختيار العناصر المناسبة لمشروعات أو متطلبات أعمال محددة.
توفِّر LAMP المرونة بطرق أخرى أيضًا. يتميز تصميم Apache بأنه معياري، وستجد وحدات حالية وقابلة للتخصيص متاحة للعديد من الملحقات المختلفة. وتتراوح هذه الوحدات بين دعم لغات البرمجة الإضافية وقدرات المصادقة.
من مزايا LAMP أيضًا البنية الآمنة وممارسات التشفير القوية التي ثبتت فاعليتها في بيئات المؤسسات.
يمكن أن تساعدك مجموعة LAMP على تقليل وقت التطوير. نظرًا لأن LAMP حزمة مفتوحة المصدر متاحة منذ أكثر من عقد، فقد نشأت اليوم منظومة واسعة من LAMP. يمكنك البناء على ما أنجزه الآخرون في الماضي وتطويره بما يتناسب مع احتياجاتك. اعمل ضمن وحدة Apache توفِّر لك 80% من الحل، وخصِّص الـ 20% المتبقية، لتوفير وقت كبير نتيجة لذلك.
انضم إلى ندوة عبر الإنترنت مع IBM، نستعرض خلالها كيف يمكن تحقيق عائد حقيقي على الاستثمار من خلال مبادرات الذكاء الاصطناعي الوكيل، مع أمثلة تطبيقية عبر مختلف الصناعات وحالات الاستخدام، إلى جانب قصص نجاح IBM نفسها.
اطّلع على كيفية ربط طبقة البيانات في البنية الخاصة بك مع طبقات التطبيقات التي تعمل ضمن حاويات باستخدام FlashSystem وRed Hat OpenShift — بما يضمن الأداء والمرونة وقابلية التوسع.
احصل على إرشادات متعمقة حول تصميم أنظمة تخزين IBM DS8A00 وتنفيذها وضبطها. تعلّم كيفية تبسيط عمليات الإدخال/الإخراج (I/O)، وضمان التوافر العالي، وتعزيز التعافي من الكوارث في بيئات مهام العمل الحساسة.
استكشف البنية والمفاهيم الكامنة وراء IBM Storage Ceph. تعلّم كيفية تصميم طبقة بيانات ضخمة قابلة للتوسع وذاتية الإصلاح تدعم أعباء عمل الذكاء الاصطناعي، وتُوَحِّد التخزين، وتُخفض التكاليف عبر التطبيقات متعددة الطبقات.
رؤى IDC حول كيفية تعزيز أنظمة الملفات المتوازية الإنتاجية والموثوقية في طبقة البيانات للتطبيقات متعددة الطبقات عالية الطلب.
تعلّم كيف يمكن للتحليلات في طبقة البيانات أن تُوجّه منطق التطبيقات وتجارب الواجهة الأمامية لاتخاذ قرارات أكثر ذكاءً.
استكشف أمثلة واقعية عن تبني الذكاء الاصطناعي التوليدي في صناعات مثل التمويل وسلاسل التوريد. تعرف على كيفية دعم هذه الأنظمة من خلال البنية الحديثة متعددة الطبقات.
حدّث أحمال تشغيل تطبيقات Java لديك بسهولة مع خدمة IBM المُدارة بالكامل.
أطلق العنان للابتكار ومكّن فرقك من تسريع تحديث التطبيقات الحالية وتقديم خدمات سحابة أصلية جديدة.
تطوير التطبيقات السحابية يعني الإنشاء مرة واحدة والتكرار بسرعة والنشر في أي مكان.
تعزيز التحديث السلس والنشر السريع والمرونة. بدءًا من التطبيقات التقليدية ووصولًا إلى الحلول السحابية الأصلية، تساعدك IBM على بناء منظومة تطبيقات مرنة وعالية الأداء تتكيف مع احتياجات عملك المتغيرة.