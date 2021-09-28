Drupal مقابل WordPress

WordPress و Drupal من بين أكثر منصات إدارة المحتوى (CMS) شيوعًا المستخدمة لتطوير مواقع الويب. ولكن اعتماداً على احتياجاتك، ربما يكون أحدهما أفضل لمشروعك القادم.
تمنحك Drupal القدرة على إنشاء موقع متقدم ومخصص للغاية، لكن بعد فترة من التعلم. ربما تكون Drupal خيارًا أفضل إذا كنت مطور ويب محترفًا ومتمرسًا إلى حد ما وترتاح في العمل مع سطر الأوامر.
بالنسبة للشركات النامية، وخاصة تلك التي لديها موارد تقنية جيدة، يمكن أن تكون وظائف تحسين محركات البحث المتقدمة في Drupal لا تقدر بثمن. تدعم Drupal أيضًا العديد من منصات التجارة الإلكترونية، بما في ذلك Ubercart و Drupal Commerce و Amazon Store وفواتير التجارة الإلكترونية.
تتيح WordPress للمستخدمين تقديم موقع ويب أو مدونة جديدة بسرعة، مع الحد الأدنى من البرمجة. إذا كنت جديدًا في مجال تطوير الويب أو التدوين ولست قلقًا بشأن قابلية التوسع، فربما تكون WordPress هي الخيار الأفضل. بالنسبة لشركة صغيرة ترغب في منح موقعها الإلكتروني القديم والمسطح ترقية لطيفة، فإن WordPress تفي بالغرض.
كلاهما يمكن أن يساعداك في تسريع تصميم الويب وتجنب العملية المستهلكة للوقت في برمجة موقعك يدويًا. يتمتع كلاهما أيضًا بقواعد جماهيرية كبيرة ومخلصة، حيث يتراوح المستخدمون من الأفراد الذين ينشرون مدونات شخصية إلى مؤسسات الشركات التي تدير بيئات ويب معقدة ومتعددة المواقع بكميات كبيرة من المحتوى. ولكن، أيهما مناسب لمشروعك التالي؟
استمر في القراءة لمقارنة أكثر تفصيلاً بين Drupal و WordPress إذا كنت لا تزال غير متأكد من نظام إدارة المحتوى (CMS) الأفضل لاحتياجاتك.
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تم استخدام WordPress لإنشاء ما يقرب من 60% من جميع المواقع الإلكترونية القائمة على نظام إدارة المحتوى (CMS)، ويمثل ما يزيد قليلاً عن 30% من جميع المواقع الموجودة على الويب. بالعكس من ذلك، استُخدمت Drupal لما يقل قليلاً عن 4% من جميع المواقع الإلكترونية القائمة على أنظمة إدارة المحتوى (CMS)، ويمثل 2% من جميع المواقع الإلكترونية.
إذا كنت تختار بين هاتين المنصتين، فهل ينبغي أن تكون إحصائيات الاستخدام مهمة؟ في نهاية المطاف، تحتاج إلى اختيار المنصة التي تلبي متطلباتك الخاصة، بما في ذلك ما سيساعدك على التعامل مع مشكلات الأمان على أفضل وجه. ومع ذلك، تشير شعبية WordPress إلى أنه نظام إدارة محتوى سهل الاستخدام وشائع يمكنه تلبية احتياجات أوسع قاعدة من المؤسسات والأفراد.
تسببت شعبيتها أيضًا في تطوير نظام بيئي قوي من الموارد، بما في ذلك التقنيات والأشخاص الذين يمكنهم مساعدتك في مشاريعك. ومع ذلك، فإن شعبيتها جعلت WordPress ومستخدميها هدفًا متكررًا للمتسللين.
يتمتع كل من WordPress و Drupal بمجتمعات كبيرة ومتعددة اللغات من المستخدمين والمساهمين. يعمل المساهمون، بما في ذلك المطورون المستقلون وشركات التطوير، على إنتاج وحدات ومكونات إضافية وقوالب جديدة باستمرار لمساعدتك على تخصيص موقعك الإلكتروني.
تقدم WordPress حاليًا ما يقرب من 58000 مكون إضافي و 3300 قالب، مع توفر خيارات مجانية ومدفوعة. أحدث إصدار من Drupal، Drupal 8، يقدم أكثر من 46000 وحدة Drupal (مصطلحهم للمكونات الإضافية)، وما يقرب من 3000 قالب وأكثر من 1300 توزيعة Drupal، والتي تتضمن أدوات مجمعة لحالات استخدام محددة، مثل بناء موقع للتجارة الإلكترونية.
تساعد كلتا المنصتين في دعم التكامل مع مختلف تطبيقات وخدمات الجهات الخارجية، بما في ذلك واجهات برمجة التطبيقات (APIs) القوية. على سبيل المثال، يدعم Drupal التكامل مع Facebook و HubSpot و Salesforce و Mailchimp و Google Analytics وغيرها. يحتوي WordPress أيضًا على العديد من المكونات الإضافية للتكامل مع هذه التطبيقات وغيرها.
يقوم المطورون الذين يقفون وراء WordPress و Drupal بتحديث الكود الأساسي لمنصاتهم بشكل متكرر، مما يضيف ميزات جديدة ويساعد على تحسين قابلية الاستخدام. أياً كانت المنصة التي تختارها، يمكنك أن تتوقع إصدارًا جديدًا كل شهر أو شهرين.
بالإجمال، عند النظر في Drupal مقابل WordPress، سيكون لديك بالتأكيد خيارات لتطوير وتوسيع موقعك. استكشاف المكونات الإضافية وواجهات برمجة التطبيقات والوحدات قبل الالتزام بالمنصة يمكن أن يساعدك في تحديد مدى سهولة أو صعوبة إنشاء الموقع الذي تتصوره.
فيما يلي مجال واحد تتباعد فيه المنصتان. تعد WordPress سهلة الاستخدام، ولا تتطلب مهارات برمجة، على الرغم من أن مطوري الويب ذوي الخبرة يمكنهم بالتأكيد إجراء تعديلات على الكود.
تسهل المجموعة الواسعة من مكونات WordPress الإضافية والسمات المجانية على غير المطورين إعداد موقع ويب للتدوين بسرعة. ولذلك أصبحت WordPress الخيار الأول لعشرات الملايين من الأفراد والشركات، وخاصةً الشركات الصغيرة.
على النقيض من ذلك، تتضمن Drupal منحنى تعليميًا أكثر. يتطلب تنفيذ العديد من الوظائف تثبيت وحدات Drupal وتعديلها. يمكن أن يصبح بناء موقع يعتمد على Drupal مهمة صعبة أيضًا لأنه يمكّن المطورين من القيام بأشياء أكثر تعقيدًا مما يفعلونه باستخدام WordPress. على الرغم من أنه يمكنك تجميع مواقع بسيطة باستخدام Drupal، إلا أنه غالبًا ما يستخدمه مطورو المؤسسات الذين يرغبون في تخصيص مواقع ويب متقدمة.
إذا كان فريقك لا يستطيع توفير الوقت الكافي لإنشاء موقع Drupal، أو إذا كان يفتقر إلى مهارات HTML و CSS و PHP الكافية، يمكنك دائمًا الاستعانة بخبير للمساعدة. يجب على الشركات الصغيرة أن تضع في اعتبارها أنه قد يكون من الصعب العثور على خبراء Drupal وتوظيفهم أكثر تكلفة من مطوري WordPress.
تمنحك موضوعات WordPress ووحدات Drupal مجموعة من الخيارات لتخصيص مواقعك. بالإضافة إلى اختيار هذه الامتدادات والقوالب الجاهزة، يمكنك تعديلها وتجميع تركيبات جديدة وإنشاء تركيبات خاصة بك لتلبية احتياجات وظائف مؤسستك المحددة.
في حين أن كلا المنصتان توفران درجة من المرونة، إلا أن Drupal تعتبر على نطاق واسع منصة أفضل لدعم التخصيص الشامل. بالإضافة إلى القدرة على تغيير الوحدات المتاحة، توفر Drupal القدرات المدمجة لإنشاء أنواع محتوى مخصصة، وتغيير تصنيف المحتوى والمزيد.
تشكل القضايا الأمنية اعتبارًا مهمًا في المناقشة حول Drupal مقابل WordPress. مع وجود أكثر من 75 مليون موقع WordPress على الويب اليوم، فليس من المستغرب أن تصبح المواقع الإلكترونية المبنية على المنصة والمكونات الإضافية الخارجية أهدافًا متكررة للمتسللين.
تواصل WordPress العمل باستمرار لتحسين أمان المنصة الأساسية ومشاركة أفضل ممارسات الأمان مع مطوري الإضافات والقوالب. قد يقدم مزودو خدمات استضافة الويب أيضًا إمكانات أخرى للمساعدة في حماية مواقعك من الثغرات الأمنية.
تعتبر مواقع Drupal أقل استهدافًا، لكن مبرمجي Drupal مع ذلك ملتزمون ببناء أمان محكم في المنصة. مثل WordPress ، تقدم Drupal بشكل متكرر تصحيحات وتحديثات وتنبيهات مع ظهور مشكلات أمنية جديدة.
هناك مجموعة من خيارات النشر عند التفكير في استخدام Drupal و WordPress. على سبيل المثال، يمكنك تثبيت المنصة من خلال مزود استضافة الويب الخاص بك أو مزود السحابة. اعتماداً على اتفاقك مع المزود، قد تتمكن من تجنب الإدارة المستمرة، والتي قد تتضمن ترقيات دورية.
لديك المزيد من الخيارات إذا قررت تثبيت WordPress أو Drupal في بيئة مؤسستك الخاصة. على سبيل المثال، يمكنك تثبيت أي من المنصتين على خادم افتراضي يعتمد على LAMP. غالبًا ما تستخدم مجموعة LAMP (Linux® و Apache و MySQL و PHP) لدعم مواقع الويب.
بدلاً من ذلك، يمكنك تثبيت أي منصة تستخدم الحاويات ونظام تنسيق الحاويات مثل Kubernetes. ومن شأن نهج النقل بالحاويات أن يساعد على تبسيط التوسع وزيادة قابلية النقل وتحسين التوافر مقارنة ببيئات الخادم الافتراضي.
تعد كل من WordPress و Drupal منصتان مجانيتان ومفتوحتا المصدر. بغض النظر عن ما تستخدمه، فأنت بحاجة إلى استضافة التثبيت في مكان ما وهذا يعني مراعاة تكلفة استضافة الويب أو تشغيل بيئة محلية. يقدم بعض مزودي خدمات استضافة الويب خدمات أو وظائف إضافية مدفوعة لتبسيط النشر والإدارة المستمرة.
أثناء مقارنة Drupal بـ WordPress، ضع في اعتبارك أيضا تكاليف التعلم والتدريب. خصص المزيد من الوقت لتعلم Drupal. إذا قررت الاستعانة بخبراء خارجيين، فاعلم أنه قد ينتهي بك الأمر إلى دفع المزيد لمطوري Drupal، الذين قد يكون من الصعب العثور عليهم.
تقدم كلا المنصتين سمات ومكونات إضافية ووحدات وقوالب مجانية لتخصيص موقعك. ولكن قد تقرر أيضًا أن تختار من بين الخيارات المدفوعة أو أن تنفق الوقت والمال في تعديل تلك العناصر بنفسك.
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