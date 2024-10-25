قد أدى ظهور أدوات الذكاء الاصطناعي في عالمنا المتغير بسرعة إلى تغيير طريقة إدارة الأعمال وكيفية أداء الأشخاص للمهام اليومية. حركة الذكاء الاصطناعي لا تقتصر فقط على إنجاز الأمور بشكل أسرع، بل تتعلق أيضًا بالذكاء والعمل بكفاءة أكبر. ما يشكل معظم إنتاجية الذكاء الاصطناعي هو أدوات إنتاجية الذكاء الاصطناعي، وهي تطبيقات برمجية تستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدة الأفراد والشركات على إنجاز المهام. تتوفر أدوات الإنتاجية المدعومة بالذكاء الاصطناعي هذه في شكل تطبيقات ومستندة إلى الويب. من خلال استخدام التعلم الآلي ومعالجة اللغة الطبيعية للقيام بأشياء مثل أتمتة الاقتباسات، والعمل من قوالب معدة مسبقًا، وكتابة التعليمات البرمجية.

هذه الأنواع من تطبيقات البرمجيات تتنوع في استخداماتها وتعقيداتها. بعضها مساعدين أذكياء يمكنهم فرز رسائل البريد الإلكتروني ببضع نقرات فقط. بينما تستخدم الحلول الأخرى الخوارزميات والمقاييس للتنبؤ بالتعليمات البرمجية التي يجب كتابتها أو تقديم نصائح لإكمال المهام. فيما يلي بعض الأدوات الأكثر شيوعًا المستخدمة في الأعمال التجارية اليوم.

Grammarly Notion شات جي بي تي Claude Asana Otter.ai watsonx Assistant watsonx Orchestrate Midjourney watsonx Code Assistant Microsoft Copilot

Grammarly هو مساعد للكتابة قائم على السحابة والذكاء الاصطناعي يُستخدم لتحسين القواعد النحوية وعلامات الترقيم والتهجئة وغيرها من جوانب الكتابة الأخرى. يمكن استخدام الأداة بواسطة أي شخص يتطلع إلى تحسين كتابة الإعلانات أو الكتابات الطويلة أو الكتابة اليومية العامة.

إن Notion، على غرار Grammarly، هي أداة للكتابة وتدوين الملاحظات طرحت مؤخرًا إصدارها القائم على الذكاء الاصطناعي. Notion AI هي مجموعة من الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي يمكنها ملء الملخصات تلقائيًا، والإجابة عن الأسئلة، وترجمة الكلمات إلى لغات متعددة.

تم إنشاء ChatGPT بواسطة OpenAI، استنادًا إلى بنية GPT-4، وهو مدرب على كميات كبيرة من البيانات النصية للمساعدة في كتابة المقالات والإجابة على الأسئلة ونقد الكتابة والمزيد. كما يمكن للإصدار المتميز من ChatGPT إنشاء الصور والإدخالات الصوتية.

Claude هو مساعد ذكاء اصطناعي آخر يمكنه تلخيص الاجتماعات، والإجابة عن الأسئلة، وكتابة التعليمات البرمجية. مدعوم من النماذج اللغوية الكبيرة وهو تطبيق إنتاجي شائع آخر يستخدمه الأفراد اليوم للمساعدة في كتابة منشورات وسائل التواصل الاجتماعي، مثل منشورات Linkedin أو تعليقات Instagram.

Asana هي أداة لإدارة المشاريع تساعد المؤسسات على إدارة المهام ويمكنها التكامل مع تطبيقات متعددة، مثل Microsoft teams و Gmail و iOS و Outlook. تستخدم Asana الذكاء الاصطناعي لأتمتة المهام وإنشاء الملخصات، ما يوفر للفرق الوقت والمال.

Otter.ai هي أداة نسخ تلخص المكالمات المسجلة وتساعد المستخدمين على نسخ المحادثات من الكلام إلى نص في الوقت الفعلي.

™Watsonx Assistant هو حل الذكاء الاصطناعي الحواري يمكّن الموظفين داخل المؤسسة من إنشاء وكلاء الذكاء الاصطناعي وروبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي. يمكن دمج الأداة مع تطبيقات متعددة ومصممة للبناة غير التقنيين.

يعد ™IBM® watsonx Orchestrate حل الذكاء الاصطناعي التوليدي والأتمتة الذي يمكنه أتمتة المهام وتبسيط العمليات. توفر الأداة تطبيقات ومهارات ومساعدين مُصمَمين مسبقًا لمساعدة أعضاء المؤسسة على أداء المهام.

Midjourney هي أداة لتوليد الصور بالذكاء الاصطناعي تعمل على إنشاء صور مرئية من خلال موجِّهات نصية. يتم استخدامها من قِبل الفنانين والمصممين للمساعدة في إنشاء أعمال فريدة من نوعها.

يستخدم ™Watsonx Code Assistant الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنشاء تعليمات برمجية كاملة وترجمة التعليمات البرمجية من لغة إلى أخرى أو إعادة هيكلة التعليمات البرمجية القديمة. تساعد الأداة المطورين ومشغلي تكنولوجيا المعلومات على تسريع جهود تحديث التطبيقات.

Microsoft Copilot هي أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تستخدم النماذج اللغوية الكبيرة وبيانات المؤسسات لمساعدة المستخدمين في الإنتاجية والإبداع. يستطيع Copilot اقتراح أفكار جديدة وأتمتة المهام، مثل كتابة البريد الإلكتروني والتلخيص.