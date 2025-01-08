المعلومات الدقيقة هي شريان الحياة للشركات الحديثة. إنهم يعتمدون عليها لاتخاذ القرارات التجارية الرئيسية في كل شيء بدءًا من إدارة سلسلة التوريد وحتى تسويق المنتجات.

في حين أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يحسن عملية صناعة القرار القائمة على البيانات، فإنه يمكن أن يعوقها أيضًا. يمكن أن يكون المحتوى الذي ينشئه الذكاء الاصطناعي مليئًا بالأخطاء، بدءًا من عناوين الأخبار المزيفة والنصائح القانونية السيئة إلى وصفات البيتزا التي تحتوي على غراء Elmer’s بوصفه مكونًا رئيسيًا.1

هل سنصل يومًا ما إلى مرحلة تصبح فيها مثل هذه المواقف الشائكة شيئًا من الماضي؟ بقدر ما يحب عشاق الذكاء الاصطناعي أن يعتقدوا خلاف ذلك، فإن الإجابة ربما لا تكون كذلك.

يوضح Matt Candy من شركة IBM أن نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي ستكون دائمًا عرضة لإنتاج بعض المعلومات المضللة على الأقل عن غير قصد. يقول Candy، الشريك الإداري العالمي للذكاء الاصطناعي في IBM Consulting®: "بحكم أن هذه الأشياء تنبؤية بطبيعتها—فهي تتنبأ وتخمن ما هي الكلمة التالية—سيكون هناك دائمًا بعض المخاطر في ذلك."

ويضيف Candy أن نماذج التعلم الآلي (ML) التقليدية ليست محصنة ضد إنتاج معلومات مضللة أيضًا. يقول: "هذه النماذج هي أنواع إحصائية من الآلات التي تحاول بفعالية التنبؤ بنوع من النتائج". "لذلك في نهاية اليوم، لا يزال بإمكان هذه النماذج التنبؤ بإجابة أو نتيجة غير صحيحة".

ومع ذلك، فإن الخبر السار هو أن هناك العديد من الخطوات التي يمكن للشركات اتخاذها لتقليل فرص إنتاج أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها ونشر المعلومات الخاطئة.

إذا لم تمنع هذه التدابير جميع حالات التضليل الناتج عن الذكاء الاصطناعي، فيمكن للشركات أيضًا تنفيذ إجراءات وقائية للكشف عن المعلومات المضللة قبل أن تتسبب في ضرر.