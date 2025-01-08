المعلومات الدقيقة هي شريان الحياة للشركات الحديثة. إنهم يعتمدون عليها لاتخاذ القرارات التجارية الرئيسية في كل شيء بدءًا من إدارة سلسلة التوريد وحتى تسويق المنتجات.
في حين أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يحسن عملية صناعة القرار القائمة على البيانات، فإنه يمكن أن يعوقها أيضًا. يمكن أن يكون المحتوى الذي ينشئه الذكاء الاصطناعي مليئًا بالأخطاء، بدءًا من عناوين الأخبار المزيفة والنصائح القانونية السيئة إلى وصفات البيتزا التي تحتوي على غراء Elmer’s بوصفه مكونًا رئيسيًا.1
هل سنصل يومًا ما إلى مرحلة تصبح فيها مثل هذه المواقف الشائكة شيئًا من الماضي؟ بقدر ما يحب عشاق الذكاء الاصطناعي أن يعتقدوا خلاف ذلك، فإن الإجابة ربما لا تكون كذلك.
يوضح Matt Candy من شركة IBM أن نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي ستكون دائمًا عرضة لإنتاج بعض المعلومات المضللة على الأقل عن غير قصد. يقول Candy، الشريك الإداري العالمي للذكاء الاصطناعي في IBM Consulting®: "بحكم أن هذه الأشياء تنبؤية بطبيعتها—فهي تتنبأ وتخمن ما هي الكلمة التالية—سيكون هناك دائمًا بعض المخاطر في ذلك."
ويضيف Candy أن نماذج التعلم الآلي (ML) التقليدية ليست محصنة ضد إنتاج معلومات مضللة أيضًا. يقول: "هذه النماذج هي أنواع إحصائية من الآلات التي تحاول بفعالية التنبؤ بنوع من النتائج". "لذلك في نهاية اليوم، لا يزال بإمكان هذه النماذج التنبؤ بإجابة أو نتيجة غير صحيحة".
ومع ذلك، فإن الخبر السار هو أن هناك العديد من الخطوات التي يمكن للشركات اتخاذها لتقليل فرص إنتاج أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها ونشر المعلومات الخاطئة.
إذا لم تمنع هذه التدابير جميع حالات التضليل الناتج عن الذكاء الاصطناعي، فيمكن للشركات أيضًا تنفيذ إجراءات وقائية للكشف عن المعلومات المضللة قبل أن تتسبب في ضرر.
قبل أن ندرس كيف يمكن للشركات أن تحمي نفسها من المعلومات المضللة الناتجة عن الذكاء الاصطناعي، من المهم أن نلقي نظرة فاحصة على المعلومات المضللة والمفاهيم ذات الصلة. تسبق هذه المفاهيم إلى حد كبير الاستخدام على نطاق واسع اليوم للذكاء الاصطناعي في النظام البنائي للمعلومات، ولكن تأثير الذكاء الاصطناعي في هذه الظواهر كبير.
المعلومات المضللة هي معلومات خاطئة. تشير بعض التعريفات أيضًا إلى أن المعلومات المضللة لا يتم إنشاؤها عن قصد لخداع الآخرين، بل هي ناتجة عن أخطاء.
في حالة المعلومات المضللة التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، قد تشمل الأمثلة النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) حيث تنتج مخرجات غير دقيقة أو لا معنى لها، والصور التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي تحتوي على تصوير غير واقعي أو غير دقيق (مثل "أشخاص حقيقيين" بأذرع كثيرة جدًا).
تُعدّ الهلوسة الناتجة عن الذكاء الاصطناعي سببًا شائعًا للمعلومات المضللة التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي. تحدث الهلوسة الناتجة عن الذكاء الاصطناعي عندما تنتج خوارزميات الذكاء الاصطناعي مخرجات لا تعتمد على بيانات التدريب، أو عندما يتم فك تشفيرها بواسطة المحول بشكل غير صحيح، أو عندما لا تتبع أي نمط يمكن تحديده.
ويوضح Kush Varshney، زميل شركة IBM في شركة ®IBM Research: "الطريقة التي تحدث بها الهلوسة هي أن نماذج الذكاء الاصطناعي تحاول التأكد من أن اللغة تتميز بالطلاقة، ولكنه يحاول أيضًا تجميع مصادر مختلفة من المعلومات". "حتى مع البشر، عندما نحاول القيام بأشياء متعددة في الوقت نفسه، يمكننا أن نخطئ. وهذا ما يحدث أيضًا مع نماذج الذكاء الاصطناعي، فهي تفقد مسار المعلومات في أثناء محاولتها جعل اللغة تتميز بالطلاقة، والعكس".
تُعتبر المعلومات المضللة أحيانًا نوعًا من المعلومات الخاطئة، ولكنها تتميز بأنها محتوى مزيف تم إنشاؤه لخداع جمهورها. ومن الأمثلة على ذلك نظريات المؤامرة، ومؤخرًا المواد السمعية والبصرية الملفقة.
حدثت حالات بارزة من المعلومات المضللة التي أتاحتها الروبوتات وأدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى في الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024. وشمل ذلك مكالمة آلية تنتحل شخصية صوت الرئيس آنذاك والمرشح الديمقراطي Joe Biden، وانتشار الصور التي تنقل تأييد المشاهير الكاذب للرئيس الجمهوري Donald Trump.2،3
لقد حققت أدوات الكشف عن التزييف العميق الذي ينشئه الذكاء الاصطناعي وغيره من المحتويات المضللة والخاطئة نتائج متباينة، على الرغم من أن الجيل الأخير من أجهزة الكشف عن النصوص التي تعمل بالذكاء الاصطناعي أثبت فعالية أكبر من التكرارات السابقة.4،5 وفي الوقت نفسه، بدأت منصات وسائل التواصل الاجتماعي مثل TikTok وFacebook في تصنيف المحتوى الذي تم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي.6
على عكس المعلومات المضللة والمعلومات الخاطئة، فإن المعلومات المُغْرِضَة هي معلومات ضارة تستند إلى الواقع والحقائق. المعلومات المُغْرِضَة ضارة لأنها تُنشر لإيذاء الآخرين، مثل الأشخاص أو الشركات.
على سبيل المثال، تندرج مشاركة المعلومات السرية دون إذن تحت مظلة المعلومات المُغْرِضَة، وهي ممارسة تم تضخيمها بواسطة الذكاء الاصطناعي. يمكن للمحتالين استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية لصياغة رسائل بريد إلكتروني احتيالية متطورة وفعالة يمكن أن تساعدهم على الحصول على معلومات سرية ونشرها.
على الرغم من أنه قد يكون من المستحيل ضمان خلو جميع مخرجات الذكاء الاصطناعي من الأخطاء تمامًا، فإن هناك خطوات يمكن للشركات اتخاذها لتقليل احتمالية أن تنتج أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها معلومات غير دقيقة أو ملفقة بالكامل.
البيانات عالية الجودة ضرورية لأداء نموذج AI. يجب تدريب النماذج على بيانات متنوعة ومتوازنة ومنظمة جيدًا لتقليل فرص التحيز والهلوسة. يمكن لشركات التكنولوجيا ومطوري الذكاء الاصطناعي تحسين جودة بيانات التدريب باستخدام أدوات إعداد البيانات وتصفية البيانات لإزالة البيانات منخفضة الجودة والمحتوى الباعث على الكراهية، بما في ذلك المعلومات المُغْرِضَة.
التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG). هو إحدى أكثر الأدوات شيوعًا لتقليل احتمالية حدوث الهلوسة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. RAG هي بنية تربط نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي بمصادر البيانات الخارجية، مثل البيانات التنظيمية للشركة والمجلات الأكاديمية ومجموعة البيانات. ومن خلال الوصول إلى مثل هذه المعلومات، يمكن لروبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والأدوات الأخرى إنتاج محتوى أكثر دقة ومحدد للمجال.
بينما استحوذت تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تواجه المستهلكين في ChatGPT من OpenAI على اهتمام الجمهور، غالبًا ما تجد الشركات نماذج ذكاء اصطناعي أصغر حجمًا وأكثر تخصصًا تناسب احتياجاتها بشكل أفضل، وفي الوقت نفسه أقل عرضة للهلوسة.
يقول Candy: "لقد تم تدريب هذه النماذج الحدودية الكبيرة على أكبر قدر ممكن من البيانات". "ولكن إذا كنت تفكر في معظم حالات استخدام المؤسسات، فأنت لا تحتاج إلى نموذج تم تدريبه على الأعمال الكاملة Shakespeare وReddit وكل البيانات الأخرى المتاحة للجمهور".
نظرًا إلى أن النماذج الأصغر حجمًا لها نوافذ سياقية أضيق وتستخدم معلمات أقل، فإن خطر الهلوسة ينخفض. ويضيف Varshney: "تقل احتمالية اختلاط الأمور".
عند تجنب الضرر الناجم عن المعلومات المضللة الناتجة عن الذكاء الاصطناعي، فإن تدابير التخفيف من الهلوسة ليست سوى جزء من اللغز. يجب أن يكون لدى الشركات أيضًا استراتيجيات وأدوات للكشف عن أي هلوسة ومخرجات غير دقيقة، تنجح في التسلل.
تتضمن الآن منصات حوكمة الذكاء الاصطناعي الرائدة ونماذج الأساس القدرة على الكشف عن الهلوسة. ويقوم كل من إصداري IBM® watsonx.governance™ وGranite Guardian الأحدث من IBM (IBM ® Granite ™ Guardian 3.1، وهو جزء من عائلة نماذج لغة Granite من IBM المصممة للشركات)، بتقييم أداء نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي على مقاييس مثل مدى ملاءمة الإجابة و"الأمانة".
يشرح Varshney: "يسمونها" الأمانة"، وهو عكس الهلوسة". "عندما يكون الرد أمينًا لوثائقه المصدرية، فإنه لا يهلوس". يتميز Granite Guardian 3.1 أيضًا بالقدرات لاكتشاف الاستخدام والنتائج غير العكسية للذكاء الاصطناعي، مثل كسر حمايتها والإساءة والتحيز الاجتماعي.
على الرغم من أدوات حوكمة الذكاء الاصطناعي، لا يزال للبشر دور رئيسي في منع انتشار المعلومات المضللة التي يولدها الذكاء الاصطناعي. يقول Candy، إنه يجب على الشركات في أثناء تطبيقها لأنظمة الذكاء الاصطناعي، أن تضع في حسبانها أين تضع نقاط التحكم التي تسمح بالإشراف البشري. "نحن بحاجة إلى أن نكون هادفين في تصميم نقاط في العملية حيث يوجد تفاعل بشري وضوابط وتوازنات بشرية وصناعة القرار".
ويشير إلى أن صناعة قرارات بشرية أمر مهم بشكل خاص، مع ظهور وكلاء الذكاء الاصطناعي الأقوياء القادرين على التعامل مع مهام معقدة بشكل متزايد.
على سبيل المثال، في حين أنه قد تستخدم شركة متخصصة في علوم الحياة العديد من وكلاء الذكاء الاصطناعي للبحث وكتابة تقارير الامتثال حول تطوير الأدوية الجديدة، فإن الشركة ستظل تعين موظفًا بشريًا لمراجعة التقارير والتحقق من صحتها قبل تقديمها إلى الحكومة.
يقول Candy: "في النهاية، لا يزال يتعين عليك تعيين إنسان في الحلقة حول هذه العملية، للمراجعة والتحقق من صحتها". "لا أستطيع التقليل من أهمية العنصر البشري".
1 "لقد وعدت شركة Google بتجربة بحثية أفضل — والآن تطلب منا أن نضع الغراء على البيتزا الخاصة بنا." The Verge. 23 مايو 2024.
2 "يقول ساحر من نيو أورلينز إن ناشطًا ديمقراطيًا دفع له لإجراء مكالمة آلية مزيفة لـ Biden." NBC News. 23 فبراير 2024.
3 "أصبحت تأييدات المشاهير المزيفة أحدث سلاح في حروب المعلومات المضللة، ما يؤدي إلى زرع الارتباك قبل انتخابات 2024." CNN. 22 أغسطس 2024.
4، 6 "إن استخدام الذكاء الاصطناعي للكشف عن التزييفات العميقة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي يمكن أن ينجح مع الصوت — ولكن ليس دائمًا. "NPR. في 5 إبريل 2024.
5 "متانة الكشف عن الذكاء الاصطناعي التوليدي: الهجمات العدائية على أجهزة الكشف عن النصوص العصبية ذات الصندوق الأسود." International Journal of Speech Technology. 16 أكتوبر 2024.
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