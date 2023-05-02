تعمل IBM Research على تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي القائمة على مبادئ الثقة والشفافية، حيث يمتلك المنشئ البيانات والمعارف. تتألف محفظة الذكاء الاصطناعي القابل للتضمين من IBM من منتجات الذكاء الاصطناعي المرنة على مستوى المؤسسات بما في ذلك المنصة والذكاء الاصطناعي والبيانات من ™IBM watsonx ، إلى جانب واجهات برمجة التطبيقات (API) والمكتبات والتطبيقات. تمكّن المجموعة بائعي البرامج المستقلين (ISV) من دمج الذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة في تطبيقاتهم التجارية بسهولة أكبر، وتقليل الوقت اللازم لطرحها في السوق ونشرها في أي بيئة سحابة هجينة متعددة.
IBM watsonx هو منصة للذكاء الاصطناعي والبيانات من المستوى التالي وجاهزة للمؤسسات مصممة لتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي وتسريع تأثيره. ويتكون من ثلاثة عروض متكاملة، ™IBM® watsonx.ai™، IBM® watsonx.data و ™IBM® watsonx.governance يستطيع بائعو البرامج المستقلون استخدام ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي الأساسية هذه والتي تقوم عليها منتجات IBM بمرونة لتعزيز التطبيقات الحالية أو إنشاء تطبيقات جديدة بكفاءة أكبر.
مع watsonx، يتم تمكين أحد شركاء أعمال IBM من تدريب وضبط ونشر نماذج الأساس القابلة للتخصيص من أجل الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتوسيع نطاق أحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي المبنية على بنية مستودع بيانات مفتوحة، ومراقبة دورة حياة الذكاء الاصطناعي بأكملها وإدارتها.
من خلال تضمين قدرات الذكاء الاصطناعي التي توفرها IBM، يمكن للشركاء تحسين الحلول الحالية وبناء تطبيقات جديدة في وقت أقل وبموارد أقل.
وجهة نظر شركة IBM في الذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة
استكشف حالات استخدام watsonx
يمكنك تدريب الذكاء الاصطناعي التوليدي ونماذج الأساس والتعلم الآلي والتحقق من صحتها و ضبطها ونشرها بسهولة في استوديو الجيل التالي من المؤسسات.
يمكنك توسيع نطاق أحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي لجميع مجموعات البيانات الخاصة بك، في أي مكان، باستخدام مخازن البيانات الملائمة للأغراض.
يمكنك استخدام مجموعة أدوات حوكمة الذكاء الاصطناعي القوية التي نوفرها لضمان إتاحة استخدام سير عمل للبيانات والذكاء الاصطناعي يتمتع بالمسؤولية والشفافية والقابلية للتفسير.
حلول مؤسسية مناسبة للغرض تم إنشاؤها باستخدام IBM ونماذج مصدر مفتوح.
تصمم IBM التقنيات التي تعطي الأولوية للثقة منذ البداية. يتم بثها إلى جانب مبادئ العدالة وقابلية التفسير والخصوصية.
يمكنك بناء وتشغيل التطبيق أو الحل الخاص بك على أي بيئة سحابية، في أي وقت تشغيل، بداية من التشغيل المحلي وصولاً إلى الحافة وفي كل مكان بينهما.
توفر IBM دعمًا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع للأمن على مستوى المؤسسات.
تم تصميم التقنية من أجل حالات استخدام محددة تناسب الأعمال، بما في ذلك النماذج المنسقة التي يمكن للشركات ضبطها وفقًا لبيانات ممتلكاتها وإرشادات الشركة.
يمكنك إنشاء حلول بشكل أسرع وتقليل تعقيدات الصيانة باستخدام واجهات برمجة تطبيقات الذكاء الاصطناعي من IBM. يمكنك تشغيل حلولك باستخدام خدمات الذكاء الاصطناعي التي تستخدم نماذج التعلم العميق والتعلم الآلي.
تستخدم خدمة اللغة الطبيعية بالذكاء الاصطناعي هذه المخصصة لتحليلات النصوص المتقدمة التعلم العميق لاستخراج معارف في الوقت الفعلي من البيانات غير المنظمة، لتؤدي مهام مثل تحليل المشاعر وتلخيص المحتوى.
تحويل اللغة البشرية إلى نص بدقة وسرعة. يمكنك البدء في استخدام نماذج التعلم الآلي المتقدمة التي نوفرها التي تعد جاهزة للاستخدام الفوري أو تخصيصها لتناسب حالات استخدامك على وجه التحديد من خلال قدرات التعرف على الكلام والنسخ النصي للكلام المدعومين بالذكاء الاصطناعي.
يمكنك توليف النص إلى لغات ولهجات وأصوات مختلفة لتحسين تجربة العملاء. أضف صوتًا مسموعًا لعلامتك التجارية وتفاعل مع المستخدمين بلغتهم المفضلة.
عزز سرعة وصولك إلى السوق من خلال تطبيقات IBM التي تبسط عملية دمج الذكاء الاصطناعي. تتطلب هذه التطبيقات الحد الأدنى من الترميز وتتوفر مع عمليات تكامل مبتكرة، كل ذلك مع توفير واجهة مستخدم بسيطة.
يمكنك بناء وكلاء صوتيين مدعومين بالذكاء الاصطناعي وروبوتات محادثة من خلال واجهة مستخدم سهلة الاستخدام. ويمكنك تعزيز تجارب خدمة العملاء من خلال فهم العملاء في السياق الصحيح وتقديم إجابات سريعة ومتسقة ودقيقة ودعم للخدمة الذاتية عبر أي تطبيق أو جهاز أو قناة.
يمكنك تبسيط سير العمل والمهام المتكررة أو المعقدة باستخدام الأتمتة التي يتم الوصول إليها من خلال واجهات برمجة تعمل بالذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر وعمليات تكامل أتمتة العمليات الآلية (RPA).
استخدم تقنيات معالجة اللغة الطبيعية المتقدمة، وفهم اللغة الطبيعية والتعرف البصري على الحرف للبحث عن المحتوى في تنسيقات مختلفة وتحليله، واستخراج تحليل المشاعر، والكلمات المفتاحية، وتصنيف الفئات، ووضع علامات على المفاهيم، وغير ذلك الكثير.
استخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي لتسريع جهود تحديث التطبيقات وأتمتة تكنولوجيا المعلومات، وزيادة إنتاجية المطورين، وتبسيط الترميز وعملية تأهيل المطورين.
يمكنك تحسين تجربة تقديم الطلبات من خلال السيارة للضيوف وطاقم العمل من خلال مساعد صوتي مدعوم بالذكاء الاصطناعي قادر على تقديم الخدمة بسرعة ومعالجة الطلبات المعقدة والمخصصة.
يمكنك تضمين الذكاء الاصطناعي في حلولك باستخدام مكتبات IBM® Watson، والتي يتم إنشاؤها على أي إطار عمل مصدر مفتوح. ويمكنك نشر وتشغيل الحل الخاص بك في أي بيئة سحابية هجينة.
عزز الحلول الخاصة بك باللغة الطبيعية باستخدام المكتبة الجاهزة للتضمين IBM Watson Natural Language Processing (NLP) Library for Embed. توفر هذه المكتبة القائمة على الحاويات نماذج ذكاء اصطناعي قوية وتغطية لغوية واسعة النطاق وتنسيقاً قابلاً للتوسع للحاويات لإدراجها في حلولك، والجمع بين نقاط القوة المتوفرة في المصدر المفتوح وخوارزميات معالجة اللغة الطبيعية في IBM Research. كما توفر للمطورين وصولاً مرنًا إلى قدرات الذكاء الاصطناعي التي يمكنهم دمجها بسلاسة في تطبيقاتهم.
يمكنك بناء تطبيقاتك باستخدام تقنية الكلام على مستوى المؤسسات باستخدام IBM Watson Speech Libraries، وهي مجموعة من مكتبات تحويل الكلام إلى نص (STT) والنص إلى كلام (TTS) القائمة على الحاويات. يمكنك تضمين IBM Watson Speech to Text Library for Embed لتحقيق عملية نسخ نصي سريع ودقيق للكلام بلغات متعددة، ومناسب لمجموعة كبيرة من حالات الاستخدام. وانشر هذا الحل في بيئة سحابية متعددة هجينة لتحقيق أقصى قدر من المرونة. وبالمثل، استخدم IBM Watson Text to Speech Library for Embed لتحويل النص المكتوب إلى صوت طبيعي، مما يتيح تركيب الكلام في الوقت الفعلي لتطبيقاتك.
استكشف مجموعة من العروض التوضيحية التفاعلية التي تعرض مكتبات IBM Watson لرؤية النماذج المدربة مسبقًا أثناء العمل، مما يوضح مهام الذكاء الاصطناعي المختلفة.
اطلع على ورقة الملخص المجمّع هذه لمكتبات الذكاء الاصطناعي القابلة للتضمين
يقوم EY.ai Workforce، وهو حل عامل رقمي، بتضمين IBM watsonx Orchestrate بغرض زيادة إنتاجية وظائف الموارد البشرية.
سيتم تضمين watsonx في حلول SAP للمساعدة على تسريع عمليات الابتكار وتحسين تجارب المستخدمين.
تستخدم Ubotica Technologies البنية التحتية IBM Cloud وعناصر watsonx.ai لتبسيط عملية نشر التطبيقات على الأقمار الصناعية.
يستخدم CrushBank حل IBM Watson Discovery لتزويد موظفي تكنولوجيا المعلومات لديه بمعلومات محسّنة، مما يمكّنهم من حل مشاكل وتحديات عملائهم بسرعة.
تستخدم شركة Tuatara مساعدها الافتراضي، الذي تم إنشاؤه باستخدام watsonx، لأتمتة الردود على استفسارات العملاء المتكررة لشركة Generali Poland.
يستخدم مزود الرعاية الصحية المتخصصة في الخصوبة Ovum Health أدوات الدردشة والجدولة باستخدام IBM watsonx Assistant لتزويد المرضى بالمعلومات.
يوفر Make Music Count للطلاب دعمًا فوريًا في مجال الرياضيات ورحلات تعليمية مخصصة من خلال تضمين watsonx.
تساعد تجربة الإنشاء المشترك ذاتية الخدمة علماء البيانات ومطوري التطبيقات ومهندسي عمليات التعلم الآلي على استكشاف وتجربة IBM watsonx، ومكتبات الذكاء الاصطناعي وواجهات برمجة تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
تعلم كيف يمكن أن يساعد watsonx بائعي البرمجيات المستقلين على تمييز عروضهم واكتساب ميزة تنافسية من خلال تزويدهم بالمرونة في اختيار النماذج المناسبة لصناعاتهم ومجالات عملهم وحالات الاستخدام المناسبة لهم.
تعرّف على كيفية إنشاء قيمة فريدة من نوعها من تطبيقاتك من خلال تضمين watsonx.ai.
استكشف موارد وأدوات ومجتمع الذكاء الاصطناعي القابل للتضمين التي تم إنشاؤها خصيصًا للمبرمجين.
انضم إلى هذا البرنامج العالمي المخصص للشركات الناشئة، وبائعي البرامج المستقلين (ISV)، والمؤسسات، وأصحاب رؤوس الأموال الاستثمارية للتواصل من خلال فرص الأعمال التعاونية. احصل على صلاحية الوصول إلى أحدث الموارد والتدريب لتسريع الحلول المبتكرة التي تُسهم في حل المشكلات الواقعية.
استمع إلى مخترع IBM الأكبر Martin Keen وهو يناقش طريقتين لنشر الذكاء الاصطناعي القابل للتضمين باستخدام المكتبات القائمة على الحاويات وتطوير التطبيقات.