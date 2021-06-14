حلول الأمن ذات الثقة الصفرية

يستدعي عملك منح عدة مستخدمين صلاحية الوصول إلى موارد شركتك. وعلى الرغم من اختلاف أهداف واحتياجات هؤلاء الموظفين والشركاء والعملاء والزبائن والشركاء والعملاء على حد سواء، إلا أنهم جميعًا يحتاجون إلى مستوى معين من مستويات الوصول إلى معلومات الشركة. يجعل عدد الاتصالات والموارد التي تحتاج إلى إدارتها عملية التحقق من المستخدم أمرًا معقدًا.
إن الانتقال إلى بنية تحتية على سحابة متعددة هجينة يعني أن مواردك من المحتمل أيضًا أن تكون مبعثرة في بيئات تقنية معلومات متعددة، مع وجود العديد من نقاط النهاية، بما في ذلك أجهزة إنترنت الأشياء (IOT)، مع مستويات متفاوتة من الرؤية والتحكم. من الصعب معرفة ما إذا كان المستخدم المناسب لديه حق الوصول المناسب إلى البيانات المناسبة. إنك بحاجة إلى سياق يساعدك على اتخاذ القرارات الصحيحة.
ومما يثير القلق بنفس القدر انتشار الأنشطة الخبيثة، مثل البرامج الضارة وبرامج الفدية والتصيّد الاحتيالي، التي تعرّض شبكتك وأصولك الرقمية وأعمالك للخطر. وفقًا لتقرير تكلفة اختراق أمن البيانات الصادر عن IBM، ارتفعت التكاليف بنسبة 15% خلال السنوات الثلاث الماضية.
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يمكن أن تساعد استراتيجة أمنية من IBM تقوم على الثقة الصفرية المنظمات على زيادة المرونة الإلكترونية وإدارة مخاطر بيئة الأعمال غير المتصلة، مع استمرار السماح للمستخدمين بالوصول إلى الموارد المناسبة. وهي عبارة عن نموذج وخطة تستخدم السياق لتوصيل المستخدمين المناسبين بالبيانات الحساسة بأمان في الوقت المناسب وفي الظروف المناسبة، مع حماية منظمتك من التهديدات الإلكترونية. ويساعد هذا النهج في إنشاء سياسات ثقة صفرية، والتي تتيح العمل عن بعد والعمل الهجين في ظل حماية مرتفعة المستوى كما توفر وضعًا أمنيًا مرتفعًا لنموذج العمل القياسي المحلي الذي يقف وراء جدار الحماية.
شهد عام 2023 استهداف 70% من الهجمات الإلكترونية لصناعات البنية التحتية الحسّاسة. اطّلِع على التقرير الجديد لمعرفة رؤى أكثر تفصيلاً بخصوص أساليب المهاجمين.
يمكنك توفير الوقت والمال وزيادة استثماراتك الحالية باستخدام الأدوات المتوفرة لديك بالفعل وإضافة الأدوات التي تحتاج إليها فقط.
يمكنك استخدام الأدوات التي تختارها وربطها لتجعل من استراتيجية الثقة الصفرية حقيقة واقعة بكل سهولة. يمكنك السماح لفرق تقنية المعلومات بالحصول على إمكانية الوصول عن بعد واستكشاف الأخطاء وإصلاحها.
مع وجود خبراء عند متناول يدك، يمكنك وضع الثقة الصفرية في إجراءات أكثر تشعبًا بشكل أسرع.
يمكنك دمج أدواتك ووظائفك وأنظمتك الأمنية مع منظومة شراكة موسعة وشاملة من مقدمي الخدمات الذين يمكنهم مساعدتك في إكمال إستراتيجية الثقة الصفرية الشاملة.
تتجه المنظمات إلى استخدام استراتيجية الثقة الصفرية من أجل تحديث الأمن والمساعدة في منع هجمات برامج الفدية الخبيثة. ويقوم نهج الثقة الصفرية بالتحقق باستمرار من هوية المستخدم ويساعد على تقليل انكشاف البيانات في حالة حدوث اختراق.
ولحماية نموك وتحولك التنظيمي وكل مزايا السحابة الهجينة، فإنك بحاجة إلى تحديث وإعادة تصور التركيز على الأمن المؤسسي مع التأكيد على نظام الوصول إلى الشبكة بالثقة الصفرية (ZTNA).
يجب أن يسمح نموذج الأمن الخاص بك بالعمل من أي مكان على أي جهاز وعلى أي تطبيق مع إمكانية الوصول إلى الأدوات والبيانات في أي نظام البنائي. كما يجب أن يوفر سياقًا في الوقت الفعلي في جميع المجالات، وهي وظيفة مثالية للثقة الصفرية.
يمكنك الحصول على معارف تتعلق بالتهديدات والمخاطر والاستجابة بشكل أسرع من خلال الأتمتة باستخدام IBM Security QRadar وIBM Cloud Pak for Security وغيرها من حلول كشف التهديدات والاستجابة لها.
يمكنك التحكم مركزيًا في إدارة الهوية والوصول (IAM) لكل من القوى العاملة والمستهلكين باستخدام IBM Security Verify وتقليل مخاطر الهجوم الإلكتروني باستخدام حلول إدارة الوصول المميز (PAM) والتحكم في الوصول.
يمكنك إدارة وتأمين القوى العاملة المتنقلة لديك باستخدام حل برمجيات كخدمة (SaaS) لإدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) مثل IBM Security MaaS360 وحماية البيانات الحساسة عبر بيئات متعددة، بما في ذلك للمستخدمين عن بُعد.
من خلال أوسع مجموعة من الخدمات الاستشارية وخدمات الأمن المُدارة عالميًا، يمكن أن تساعدك الخدمات الأمنية من IBM (IBM Security) على تحديد المخاطر التي تواجهك وتحديد أولوياتها من خلال نشر عناصر التحكم الأمنية المناسبة.
تتضمن الحوسبة السرية مع IBM محافظ Hyper Protect Services وIntel Xeon-based IBM Cloud التي تشمل الحاويات وخدمات إدارة المفاتيح والحوسبة عالية الأداء (HPC) للمساعدة على ضمان سرية البيانات وسلامة الرمز البرمجي.
يمكنك فهم مخاطر الهجمات الإلكترونية من خلال توفر رؤية عالمية لديك لمشهد التهديدات.
تعرف على المزيد عن أمن الثقة الصفرية، ولماذا يُعد من المهم استخدام نموذج ثقة صفرية وكيف يعمل.
يستكشف تقرير تكلفة اختراق أمن البيانات لعام 2023، الآثار المالية والتدابير الأمنية التي يمكن أن تساعدك على تجنب اختراق أمن البيانات أو في حالة حدوث اختراق، تخفيف التكاليف.
اقرأ عن آخر المستجدات في الأساليب الأمنية والتهديدات والثغرات الأمنية المتعلقة بالثقة الصفرية على مدونة Security Intelligence.
لقد أدت برامج الفدية الخبيثة إلى إصابة منظمات بالشلل في جميع أنحاء العالم، والتي تحمل معها تكلفة تصل إلى مليارات الدولارات كل عام. تعرف على الأنواع المختلفة والخطوات الحساسة لحماية أعمالك.
تبحث هذه الدراسة العالمية في الأساليب التي اتبعتها المنظمات لتحسين المرونة الإلكترونية الشاملة. كما يفصّل التقرير أهمية الأمن الإلكتروني والمرونة لتقليل تعطل الأعمال في مواجهة الهجمات الإلكترونية كجزء من تحقيق وضع أمني قوي.
سواء مع خبير أمني لإرشادك أو من خلال استكشافك بنفسك، يمكنك العثور على الحل المناسب لاحتياجاتك الأمنية المتعلقة بالثقة الصفرية هنا. إن فرقنا الأمنية على أهبة الاستعداد لمساعدتك في اتخاذ الخطوة التالية في رحلتك نحو الثقة الصفرية.