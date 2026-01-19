ما المقصود بمتوسط الوقت حتى الفشل (MTTF)؟

يمثِّل MTTF متوسط مدة التشغيل قبل التعطل لمجموعة من العناصر المتطابقة. في أبسط صوره، يقسم MTTF إجمالي وقت التشغيل لجميع الأصول على إجمالي عدد حالات فشل الأصول.

حيث يشير مصطلح "إجمالي ساعات التشغيل" إلى مجموع عمر كل عنصر حتى الفشل (أو حتى انتهاء فترة المراقبة)، و"عدد حالات الفشل" هو عدد العناصر التي تعرضت للفشل فعليًا.

MTTF = إجمالي ساعات التشغيل لجميع العناصر ÷ إجمالي عدد حالات الفشل

لنأخذ على سبيل المثال مجموعة حاويات.

الحاويات هي نسخ مؤقتة لا يتم عادةً إصلاحها. عندما تتوقف الحاوية عن العمل أو تصبح غير صحية، تعمل أدوات تنسيق الحاويات (مثل Kubernetes) ببساطة على تدمير الحاوية وتشغيل واحدة جديدة.

يمكن لفريق تكنولوجيا المعلومات الذي يشغِّل خدمة ويب دون حالة على 50 حاوية تطبيق متطابقة حساب MTTF عن طريق قياس مدة تشغيل كل حاوية (من إنشائها حتى فشلها) وقسمتها على عدد الحاويات التي فشلت. في تقييمهم، وجد الفريق أن مجموعة مكوَّنة من 50 حاوية عملت لمدة إجمالية قدرها 200 ساعة، مع فشل خمس حاويات أثناء العملية.

MTTF =‏ 200 ساعة تشغيل ÷ 5 حالات فشل = 40 ساعة

قيمة MTTF للحاويات في هذه المجموعة هي 40 ساعة.

لا يُعَد MTTF صيغة مثالية أو دقيقة للاستخدام العملي؛ لذا غالبًا ما تستخدمه فِرق عمليات التطوير كمؤشر تقريبي على متانة المكونات وفي سياق مؤشرات أداء إدارة الحوادث الأخرى، مثل متوسط وقت الإصلاح (MTTR) وMTBF. يمكن أن يساعد MTTF -في هذه الحالة- الفِرق على تقدير عدد مرات إعادة تشغيل مجموعة الحاويات يوميًا، ما يُتيح لهم تخصيص حجم المجموعة وموارد التوسيع التلقائي بشكل مناسب.

ومع ذلك، كلما كانت بيانات الفشل والتشغيل أكثر دقة، وزاد حجم البيانات التي تضمَّنها الفريق، زادت دقة حسابات MTTF.