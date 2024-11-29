إدارة الأصول البرمجية(SAM) هي مجموعة من الممارسات لتخطيط الأصول البرمجية وإدارتها وتحسينها طوال دورة حياتها.
تتبع إدارة الأصول البرمجية نهجًا استراتيجيًا في شراء وتنفيذ وصيانة واستخدام والتخلص من تطبيقات البرامج في المؤسسة. إنها تتضمن عمليات تدقيق البرامج، وإدارة المخزون، والامتثال للتراخيص، وأنشطة أخرى. وكجزء من الاستراتيجية الفعالة لتكنولوجيا المعلومات، تساعد إدارة الأصول البرمجية المؤسسات على تبسيط العمليات، وتقليل الهدر والتكاليف، والحد من المخاطر وزيادة قيمة استثماراتها في البرامج.
بدأت إدارة الأصول البرمجية في التبلور في أواخر الثمانينيات، حيث بدأت المؤسسات في تطبيق برمجيات للاستخدام التجاري بأعداد أكبر. بمرور الوقت، تقدمت من الامتثال الأساسي للتراخيص إلى إدارة دورة حياة البرنامج الكاملة. تقدمت إدارة الأصول البرمجية بشكل أكبر في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، حيث أدى إدخال البرمجيات كخدمة (SaaS) والحوسبة السحابية إلى ظهور تحديات جديدة.
اليوم، يعمل مديرو الأصول البرمجية وغيرهم على تكييف نهجهم تجاه إدارة الأصول البرمجية. عليهم الآن أن يضعوا في الحسبان نظامًا بنائيًا تكنولوجيًا أكثر تعقيدًا يشمل الذكاء الاصطناعي (AI) وأدوات الأتمتة والبرامج مفتوحة المصدر التعاونية.
تمنح إدارة الأصول البرمجية المؤسسات رؤية أفضل للأصول البرمجية وتساعد على ضمان استخدامها بكفاءة وفعالية ومسؤولية.
تعتمد المؤسسات بشكل متزايد على البرامج لتعزيز العمليات التشغيلية. لكن هل يستخدمون بالفعل كل تطبيق؟ وهل يستخدمون التطبيقات بكفاءة وبكامل إمكاناتهم؟ من دون إدارة مناسبة، تفتقر الشركات إلى الشفافية حول الأصول التي تمتلكها وكيفية تطبيقها داخل الشركة. وينتهي بهم الأمر إلى الإفراط في الإنفاق على التطبيقات وقد يصبحون عرضة لعمليات التدقيق والعقوبات إذا تم إساءة استخدام البرامج.
باستخدام استراتيجية إدارة الأصول البرمجية، يمكن للمؤسسات اكتشاف تراخيص البرامج غير المستخدمة أو غير المستخدمة بشكل كاف. يسمح هذا الاكتشاف للمؤسسة بتحسين عمليات الشراء وتأمين توفير التكاليف. تدعم إدارة الأصول البرمجية أيضًا اتخاذ قرارات مستنيرة حول الاستثمارات الجديدة والعلاقات مع بائعي البرامج. وفقًا لـ Gartner، فإن دمج إدارة الأصول البرمجية الفعال والعمليات المالية (FinOps) في وظيفة الحوكمة المركزية قد يقلل من الهدر المالي من استثمارات البرمجيات والتقنية السحابية بنسبة 60% بحلول عام 2026.1
قد تساعد حلول إدارة الأصول البرمجية أيضًا المؤسسات على تجنب المشكلات القانونية والغرامات. على سبيل المثال، يمكن أن تساعد ممارسات إدارة الأصول البرمجية في ضمان التزام المؤسسات بشروط اتفاقيات ترخيص البرمجيات، مما يساعدها على تجنب العواقب السلبية لعدم الامتثال.
تشمل السمات الرئيسية لبرنامج إدارة الأصول البرمجية الفعال ما يلي:
تتضمن ممارسات جرد البرمجيات تتبع أصول البرمجيات الخاصة بالمؤسسة وتنظيمها بشكل منهجي. ترتكز هذه الأنشطة على تحديد جميع البرامج المثبتة، بما في ذلك التطبيقات المحلية والمستندة إلى السحابة والبرمجيات كخدمة (SaaS).
يمكن للمؤسسات استخدام الأدوات الآلية كجزء من عملية الاكتشاف للبحث عن البرامج المثبتة على الأجهزة، من الخوادم إلى أجهزة الكمبيوتر المكتبية والكمبيوتر المحمول والأجهزة المحمولة. قد تتعقب قاعدة بيانات المخزون المركزية تفاصيل مثل تواريخ تثبيت البرامج والإصدارات والتراخيص. يسمح هذا التتبع المركزي بفهم أفضل لاستحقاقات البرامج، أو البرامج التي تمتلكها الشركة أو المسموح لها باستخدامها.
تتضمن مراقبة الاستخدام تتبع كيفية استخدام البرامج عبر المؤسسة. يتم جمع البيانات من خلال أدوات تراقب مقاييس نشاط البرمجيات مثل تكرار الاستخدام ومدة الاستخدام وأنماط الوصول العامة. ثم تسمح هذه البيانات للمؤسسات بتحديد البرامج المستخدمة بشكل غير كافٍ أو الزائدة عن الحاجة والقضاء على تكاليف البرامج غير الضرورية. بالنسبة إلى الحلول المستندة إلى البرمجيات كخدمة (SaaS) والحلول المستندة إلى السحابة، تهدف إدارة الأصول البرمجية إلى مراقبة مقاييس الاستهلاك مثل المستخدمين النشطين أو تخزين البيانات لتحسين خطط الاشتراك.
تتضمن إدارة التراخيص ضمان الامتثال لاتفاقيات الترخيص وتحسين استخدام الترخيص. يجب على المؤسسات أن تتحقق بانتظام من أن استخدام البرمجيات يتوافق مع شروط الترخيص، وتجنب الاستخدام المفرط (الإفراط في الترخيص) أو التثبيتات غير المصرح بها (عدم الترخيص). تنظر ممارسات إدارة الأصول البرمجية في جميع استحقاقات البرمجيات وتتضمن تتبع أنواع التراخيص (مثل التراخيص دائمة مقابل الاشتراكات) ومراقبة الامتثال لاتفاقيات البائعين.
ويمكن للمؤسسات بعد ذلك تحسين الترخيص أو إعادة تخصيص أو إلغاء التراخيص غير المستخدمة ودمج التراخيص ذات الصلة حيثما كان ذلك ممكنًا. يمكنهم أيضًا تشغيل التجديدات تلقائيًا عند الاقتضاء للمساعدة في منع حدوث انقطاعات في الوصول أو الخدمة.
تعمل عمليات شراء البرامج على تبسيط عمليات شراء البرامج وتجديدها. من خلال تركيز جهود المشتريات، يمكن للمؤسسات المساعدة في التحكم في التكاليف وتجنب عمليات الشراء الزائدة عن الحاجة. يمكنها أيضًا تنفيذ عمليات الموافقة على عمليات الاستحواذ على البرامج لضمان التوافق مع الميزانية والأهداف.
يمكن أن تساعد هذه الجهود في بناء علاقات أقوى مع الموردين وتبسيط إدارة العقود. قد تساعد هذه الأنظمة أيضًا في منع الانتشار الداخلي لتقنية المعلومات الظلية، أو منتجات البرمجيات التي يستخدمها الموظفون دون علم الشركة أو إشرافها.
تسمح عمليات التدقيق المنتظمة للبرمجيات للمؤسسات بفحص المخزون بشكل استباقي والتراخيص والامتثال لاتفاقيات البائعين. قد تتضمن عملية التدقيق التحقق من البرنامج المثبت على أجهزة الشركة مقابل المخزون المركزي. بهذه الطريقة، يمكن للمدققين تحديد التطبيقات غير المصرح بها أو القديمة.
تعد إعادة تقييم الاستخدام بشكل دوري وتأكيد الامتثال للترخيص طريقة رئيسية لاستباق المخاطر المحتملة وضمان كفاءة التكلفة. إن الحفاظ على شبكات البرامج جاهزة للتدقيق يجعل من الأسهل التعامل مع الاستفسارات والمراجعات عند ظهورها.
تساعد إدارة دورة الحياة في ضمان الاستخدام الأمثل للبرنامج والامتثال من مرحلة الاستحواذ إلى التقاعد. تتضمن هذه العملية شراء البرنامج المناسب لاحتياجات العمل بأفضل سعر ممكن من مقدمي الخدمات المفضلين. وتشمل أيضًا ضمان التثبيت والتكوين المصرح به على الأجهزة الضرورية وجدولة التحديثات والتصحيحات والصيانة المنتظمة.
عندما تصل البرامج إلى نهاية عمرها، تساعد ممارسات إدارة الأصول البرمجية على إيقافها بسلاسة من خلال إزالة التثبيتات وإنهاء التراخيص وضمان إزالة البيانات بشكل آمن. يمكن لأدوات إدارة الأصول البرمجية المختلفة أتمتة تتبع نشر البرامج وتقديم التقارير عبر دورة حياة البرنامج لتحسين الشفافية والتحكم في الأصول.
يمكن للأدوات والتقنيات المختلفة لإدارة الأصول البرمجية أن تجعل تنفيذ عمليات إدارة أصول البرمجية وإدارتها أكثر كفاءة ودقة. تتضمن هذه التقنيات ما يلي:
يمكن للشركات استخدام الذكاء الاصطناعي (AI) في إدارة الأصول البرمجية لتحسين عملية اتخاذ القرار وتحسين استخدام البرمجيات ونفقاتها. يمكن للأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي اكتشاف أصول البرمجيات وتصنيفها عبر الشبكات، مما يقلل من الحاجة إلى التتبع اليدوي ويجعل من السهل الحفاظ على المخزون الشامل. يمكن أن توفر التحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي رؤى حول أنماط استخدام البرمجيات، مما يساعد المؤسسات على تحديد التراخيص غير المستغلة وفرص توفير التكاليف. وتساعد التحليلات التنبؤية أدوات الذكاء الاصطناعي على توقع احتياجات البرمجيات المستقبلية استنادًا إلى البيانات التاريخية والوقت الفعلي.
ولعل أعظم قوة للذكاء الاصطناعي في ممارسات إدارة الأصول البرمجية هي الأتمتة. يمكن استخدام هذه التقنية لأتمتة المهام الروتينية مثل تتبع الترخيص وفحوصات الامتثال، وتحرير الموارد لمزيد من الأنشطة الاستراتيجية ومنع الأخطاء البشرية على طول الطريق.
يتم وضع معايير إدارة الأصول البرمجية وأفضل الممارسات من قِبل هيئات الصناعات المختلفة، مثل المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (ISO) والرابطة الدولية لمديري أصول تكنولوجيا المعلومات (IAITAM). توفر هذه المنظمات إرشادات لتنفيذ برامج إدارة الأصول البرمجية الفعالة وضمان الامتثال لاتفاقيات الترخيص. مكتبة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات (ITIL) هي مجموعة من أفضل الممارسات لإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك التوجيه بشأن عمليات إدارة الأصول البرمجية.
إدارة الأصول البرمجية هي مجرد عنصر واحد في الإدارة الشاملة لعمليات تكنولوجيا المعلومات. إنها مجموعة فرعية من إدارة أصول تكنولوجيا المعلومات (ITAM).
إدارة أصول تكنولوجيا المعلومات هي عملية التتبع الشامل وإدارة جميع أصول تكنولوجيا المعلومات. ويمكن تقسيمها إلى:
1 "Market Guide for Software Asset Management Tools" (link resides outside ibm.com), Gartner, 3 October 2023.