يساعد تكامل إدارة علاقات العملاء فرق المبيعات والتسويق والخدمات على تنسيق عملهم واستخدام البيانات المشتركة لتحسين تجربة العملاء (CX)، وتبسيط العمليات، وتحديد الاتجاهات، وتقليل فقدان العملاء وزيادة النمو. عادة ما يتم دمج أنظمة CRM مع أنظمة أو مصادر بيانات أخرى باستخدام واجهات برمجة التطبيقات (APIs)، أو منصة التكامل كخدمة (iPaaS)، أو البرمجيات الوسيطة، أو الموصلات الجاهزة، التي تزامن البيانات ومهام سير العمل بين التطبيقات المختلفة.

من خلال دمج منصات إدارة علاقات العملاء مع أنظمة أعمال أخرى، يمكن للمؤسسات إنشاء مصدر واحد للحقيقة (SSOT). يمكن لنظام موحد أن يوفر دقة وسياقاً أكبر للبيانات، مما قد يساهم في تسريع وتحسين عمليات التحليل والتخطيط والتنبؤات. ويمكنه أيضاً تعزيز سير العمل والأداء في المبادرات ذات الصلة، مثل تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، والتجارة الإلكترونية، وأتمتة التسويق، ومكاتب الدعم.

غالباً ما تستخدم الأتمتة في الأنظمة المتكاملة لتنظيم البيانات وتبسيط مهام سير العمل. في حالة التكامل مع نظام إدارة علاقات العملاء (CRM)، قد يقوم فريق تكنولوجيا المعلومات بنشر عمليات أتمتة تعمل على تركيز بيانات العملاء من تطبيقات متنوعة، مثل البريد الإلكتروني، أو التجارة الإلكترونية، أو منصات الاشتراك. ويمكن بعد ذلك استخدام هذه البيانات الموحدة للمساعدة في إنشاء مبادرات مبيعات أو تسويق أكثر استهدافاً، مما يعزز الإيرادات والقدرة على الاحتفاظ بالعملاء.

من خلال تحسين وضوح البيانات، يساعد تكامل نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) المؤسسات على إدارة وقياس عملية توليد العملاء المحتملين ومسارات المبيعات عبر لوحة معلومات واحدة قابلة للتخصيص—مما يساهم في تعزيز الإنتاجية.

تواصل أنظمة وأنظمة إدارة علاقات العملاء والتكاملات التقدم باستخدام الذكاء الاصطناعي (AI) لتقديم قدرات وكفاءة جديدة عبر دورة حياة العميل بأكملها. على سبيل المثال، يمكن لخدمة العملاء الاعتماد على الذكاء الاصطناعي الحواري للاستجابة لطلبات العملاء. يمكن لفرق التسويق استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنشاء رسائل بريد إلكتروني مخصصة. ويمكن لفريق المبيعات استخدام الذكاء الاصطناعي التنبؤي لتقييم العملاء المحتملين.