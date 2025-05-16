ما المقصود بأمن الحاويات؟

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يعمل أمن الحاويات على تأمين التطبيقات المعبأة داخل حاويات والبنية التحتية الأساسية طوال دورة حياة تطوير البرمجيات، بدءًا من البناء ووصولًا إلى النشر والتشغيل.
يهدف أمن الحاويات إلى تعزيز تدابير الحماية وتقليل المخاطر الأمنية.
أولًا، دعونا نوضح ما نتحدث عنه، لأن مصطلح "أمن الحاويات" قد يحمل معاني متعددة. الحاويات هي وحدات برمجية مستقلة تجمع كود التطبيق مع جميع المكتبات والاعتمادات المطلوبة. تُتيح هذه الحاويات تشغيل الكود في أي بيئة حوسبة، بما في ذلك أجهزة سطح المكتب، وبيئات تكنولوجيا المعلومات التقليدية، والبنية التحتية السحابية. تركِّز التحديات الأمنية التي نناقشها هنا على الحاويات التي تحتوي البيانات وتحميها.
أصبحت البيانات اليوم بمثابة شريان الحياة للتجارة والتواصل. سيتوقف العالم الحديث عن الدوران دون البيانات؛ ولهذا يجب حماية المعلومات مهما كلَّف الأمر. لا يزال الخداع والجريمة جزءًا دائمًا من الطبيعة البشرية. فالمجرم الإلكتروني اليوم يحمل دوافع لص الأمس نفسها، لكنه يمتلك أدوات ومعرفة تمكِّنه من استغلال الثغرات الأمنية.
لحماية البيانات بشكل كامل، نحتاج إلى فهم الحاويات. بالإضافة إلى ذلك، علينا أن نُدرك جيدًا أهمية التطبيقات، فهي العنصر الذي تحتفظ به الحاويات وتقوم من خلاله بتنفيذ مجموعة واسعة من المهام على بيانات الأفراد أو المؤسسات.
كم عدد التطبيقات؟ من الصعب تحديد الرقم بدقة، لكن بحلول أبريل 2025، قدَّم كلٌّ من متجر Google Play وApple App Store نحو مليونَي تطبيق مختلف. سواء تم استخدام هذه التطبيقات من قِبَل جهة مؤسسية أو فرد، فإن الثغرات الأمنية تكاد تكون حتمية نتيجة نقل البيانات من المستخدم إلى التطبيق.
يشمل هذا النقل كل شيء، بدءًا من قيام الفرد بإدخال بياناته المالية الشخصية من أجل اللعب على تطبيق ألعاب، وإلى تقديم الشركة لبيانات حساسة ومعلومات خاصة إلى تطبيق محاسبة. إذا تمّت سرقة هذه المعلومات (عبر برامج ضارة أو أنواع أخرى من التهديدات الإلكترونية) أو تسرَّبت، فقد يؤدي ذلك إلى كوارث في العلاقات العامة، وفقدان الميزة التنافسية، ووقوع اختراقات أمنية. وقد يصل الأمر إلى سرقة بيانات عملاء تُقدَّر قيمتها بملايين أو حتى مليارات الدولارات.
لذلك، وعلى جميع المستويات، تتم مشاركة كميات هائلة من المعلومات الخاصة مع التطبيقات ومن خلالها. المخاطر كبيرة؛ ولِذا فإن الحفاظ على وضع أمني قوي للحاويات يُعَد جزءًا بالغ الأهمية من الأمن الإلكتروني.
في سياق تطوير البرامج، تضم تقنيات الحاوية كل ما يلزم لتشغيل التطبيقات. تجمع الحاوية كل شيء ككيان قائم بذاته وجاهز للعمل ويمكن تشغيله باستمرار على أنواع مختلفة من البيئات. جميع الملفات المطلوبة لتشغيل التطبيق موجودة هنا:
تُعَد صور الحاويات ملفات ثابتة غير قابلة للتغيير تحتوي على كود قابل للتنفيذ وتعمل بمعزل عن بقية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات. تحتوي صورة الحاوية على العناصر اللازمة لإنشاء حاوية على نظام التشغيل. يتم تجميع صور الحاوية بطبقات مختلفة وتعمل مثل القوالب.
صور الحاويات هي التنسيق الافتراضي لتسليم التطبيقات في البيئات السحابية الأصلية، وهي المكان الذي يبدأ فيه أمن الحاوية. تُعَد الصورة الأساسية عنصرًا بالغ الأهمية من الناحية الأمنية؛ لأنها تشكِّل الأساس لجميع الصور المشتقة. يبدأ أمن الحاويات بالاعتماد على مصادر موثوق بها، مع التأكد من أن الصورة تأتي من جهة معروفة، وتتم استضافتها في سجل موثوق به، وتحتوي على كود مصدر متاح لجميع المكونات.
من الضروري تطبيق إدارة استباقية للثغرات على مدار دورة الحياة، حتى عند البدء بصورة أساسية موثوق بها. قم بفحص جميع صور الحاويات بانتظام باستخدام أداة فحص الصور، سواء أكانت مدمجة ضمن السجل أم كأداة مستقلة. حدِّد أيضًا صور الحاويات التي تنتهك السياسات أو أفضل الممارسات، والتي يُشار إليها عادةً باسم أخطاء تكوين الحاويات.
تتحكم دورة حياة تطوير البرمجيات (SDLC) في جميع "مراحل" حياة التعليمة البرمجية ووجودها التشغيلي. المراحل السبع الموضحة هنا كلها ضرورية ويجب تنفيذها بالترتيب.
تعمل العديد من التقنيات الرئيسية جنبًا إلى جنب مع مراحل التطوير هذه، وتتم مناقشة هذه الحلول (والتدابير الأمنية المرتبطة بها) في المرحلة المناسبة ضمن دورة حياة تطوير البرمجيات (SDLC).
المرحلة الأولى هي تحديد جميع جوانب المشروع. وهذا يعني أولًا تحديد نطاق المشروع، بالإضافة إلى أهدافه المتوقعة والموارد المتاحة لهذا الجهد. ولكنها عادةً ما تتضمن أيضًا أنشطة أخرى مثل تحليل التكلفة والفائدة ودراسات الجدوى والجدولة.
يُنصَح بمناقشة التقنيتين المرتبطتين التاليتين خلال مرحلة التخطيط، حيث يمكن تطبيق كل منهما في أي جزء من دورة حياة تطوير البرمجيات (SDLC).
تتضمن المرحلة التالية التعمق أكثر في احتياجات المشروع، من خلال النظر إليها من منظور الأطراف المعنية والمستخدمين. يجب جمع جميع المتطلبات المتنوعة المرتبطة بالمشروع وتحليلها وإدارتها.
في هذه المرحلة، يتصدر المصمم المشهد عادةً، إذ حان الوقت لتحويل جميع المعلومات المجمعة حول المتطلبات إلى تصميم برمجي قابل للتنفيذ. يصِف هذا المخطط البنية المطلوبة، وهياكل البيانات اللازمة، وواجهة المستخدم التي ينبغي اعتمادها.
هناك أربع تقنيات ذات صلة يُفضَّل التطرق إليها خلال مرحلة التصميم في حال كان سيتم استخدامها.
بعد إنجاز جميع الأعمال التحضيرية، حان الوقت أخيرًا لبناء البرنامج باستخدام المواصفات التصميمية التي قدَّمها مصمم البرمجيات. يكتب المطوِّر الكود، ويُنشئ واجهات برمجة التطبيقات ويتأكد من دمج العناصر حسب الحاجة.
على الرغم من أن Linux يُستخدَم عادةً في مرحلة التصميم، إلا أنه يُستخدَم أيضًا في مرحلة التطوير، حيث يتم اختيار بنية البرنامج والمنصة، وتبدأ عملية كتابة الكود.
يضمن إنشاء نظام اختبار فعَّال أن يعمل الكود كما هو متوقع ويظل خاليًا من الأخطاء. من المهم أتمتة السياسات التي ترصد الإصدارات التي تحتوي على مشكلات أمنية، خاصةً مع اكتشاف ثغرات جديدة. لا يكون تصحيح الحاويات فعَّالًا بقدر إعادة بنائها؛ لذا يجب أن تتضمن اختبارات الأمان سياسات تؤدي إلى إعادة البناء تلقائيًا. يمكن أن تشمل مرحلة الاختبار اختبار التكامل، واختبار الوحدات، واختبار النظام.
بافتراض إتمام جميع الخطوات السابقة، حان الوقت لنشر البرنامج وإطلاقه للمستخدمين. تشمل عملية النشر جميع المهام المرتبطة اللازمة لجعل المنتج البرمجي جاهزًا للتوزيع على نطاق واسع، مثل التجهيز والإعداد.
يدعم Kubernetes جهود تنسيق الحاويات وأمانها من خلال توفير منصة مؤتمتة ومفتوحة المصدر لحماية التطبيقات المعبأة في حاويات. توفِّر بيئات Kubernetes ميزات أمان مثل التحكم في الوصول بناءً على الدور (RBAC)، وسياسات الشبكة التي تنظِّم الاتصال بين الحجيرات (وهي التسمية التي يطلقها Kubernetes على الحاويات). كما توفِّر إدارة الأسرار، التي تركِّز على التخزين الآمن للبيانات الحساسة مثل كلمات المرور، ومفاتيح واجهة برمجة التطبيقات، ومفاتيح التشفير، والرموز المميزة.
تُجري عمليات الأمان في Kubernetes مراقبة منتظمة عبر مجموعات Kubernetes بحثًا عن أي أخطاء في التكوين أو الإعداد قد تفتح المجال لمخاطر أمنية أو تكشف عن ثغرات. وعلى الرغم من أن Kubernetes يمكن استخدامه تقنيًا في أي مرحلة من مراحل دورة حياة البرمجيات، فإن الاستخدام الأساسي المُعترف به له هو إدارة نشر التطبيقات المعبأة في حاويات وتوسيع نطاقها.
كما ذكرنا سابقًا، يمكن أيضًا استخدام الخدمات المصغرة أثناء مرحلة النشر.
المرحلة الأخيرة من عملية دورة حياة تطوير البرمجيات (SDLC) هي تقديم الدعم المستمر للبرنامج. قد تشمل هذه المرحلة تطوير تحسينات على البرنامج، وتصحيح الأخطاء، وأنواعًا أخرى من تحسينات الأداء.
هناك العديد من الخطوات الروتينية التي يمكن أن تتخذها المؤسسات لتأكيد فاعلية سياساتها الأمنية. ويعكس معظمها أساليب قائمة على المنطق السليم وتستند إلى مبادئ إدارة الثغرات المثبتة فاعليتها.
يفرض العديد من تدابير أمن الحاويات قيودًا على الوصول بأشكال وطرق متعددة. على سبيل المثال، امنح الحاويات الامتيازات بشكل محدود، استنادًا إلى مبدأ الحد الأدنى من الامتيازات، بحيث تحصل فقط على الأذونات اللازمة لتشغيلها. وبالمثل، قيِّد ضوابط الوصول بحيث تُتيح الوصول إلى الصور في سجلات الحاويات والتعامل معها للمستخدمين المصرَّح لهم فقط. اتَّبِع قواعد التحكم في الوصول بناءً على الدور (RBAC) لضمان مصادقة المستخدمين بشكل صحيح ومنع الوصول غير المصرح به. أخيرًا، تأكَّد من أن الصور الأساسية للحاويات تأتي فقط من مصادر معتمدة. تحقق من الصور الأساسية قبل التنفيذ للتأكد من أنها خضعت للفحص المناسب وأنها صادرة من مصادر معترف بها رسميًا.
للحد من الثغرات الأمنية بشكل فعَّال، يجب على المؤسسات تقليص سطح الهجوم من خلال تقليص حجم صور الحاويات وإزالة الخدمات والعمليات والحزم غير الضرورية. والهدف هو تقليل نواقل الهجوم المحتملة التي تستهدف صور الحاوية.
استخدِم أدوات أمن الحاويات لإجراء فحوصات دورية لرصد الثغرات الأمنية في بيئة الحاويات. بالإضافة إلى ذلك، افحص الصور على فترات منتظمة، وحدِّث صور الحاويات دوريًا إلى جانب محرك الحاويات المستخدَم، مثل Docker.
يمكن أن تظهر الثغرات الأمنية في أي وقت؛ لذا من الجيد الالتزام باليقظة من خلال مراقبة وقت التشغيل بانتظام وحماية أمن التشغيل. كُن متيقظًا أيضًا لأي مشكلات محتملة في أمن الشبكات. العمل الجماعي يعزز الأمان - يجب على جميع أفراد الشركة المساهمة والتركيز على قضية أمن الحاويات التي تزداد أهمية يومًا بعد يوم.
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