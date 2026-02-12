يُعد الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات تطبيقًا لقدرات الذكاء الاصطناعي—مثل معالجة اللغة الطبيعية ونماذج التعلم الآلي— لأتمتة إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات وسير العمليات. أما قابلية الملاحظة فهي القدرة على فهم الحالة أو الوضع الداخلي لنظام معقد بالاعتماد فقط على معرفة مخرجاته الخارجية، وتحديدًا بيانات القياس عن بُعد. يوفر الجمع بين هذه الممارسات أدوات قوية للتحسين واستكشاف الأخطاء وإصلاحها والأتمتة في بيئات تكنولوجيا المعلومات المعقدة والمتعددة السحب.

تستخدم قابلية ملاحظة الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحليل سجلات النظام والمقاييس والتتبعات وأداء العمليات بما في ذلك:

الكشف عن حالات الخلل، حيث تقوم الخوارزميات بتحليل كميات كبيرة من البيانات لتحديد الأداء الأساسي وتحديد الانحرافات.





تحليل السبب الأساسي (RCA)، الذي يتجاوز الارتباط لتحديد الرؤى القابلة للتنفيذ في مشكلات النظام.





التحليلات التنبؤية، التي تساعد على التنبؤ بأعباء العمل المستقبلية للنظام وتوسيع نطاق الموارد لزيادة الموارد أو خفضها وفقًا لذلك.

لدمج الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات وقابلية الملاحظة، تستخدم معظم المؤسسات منصات قابلية الملاحظة المزودة بميزات ذكاء اصطناعي مدمجة. وغالبًا ما تشتمل المنصات الحديثة ذات الكفاءة العالية على ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدي، مثل الواجهات النصية التي يمكنها الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بحالة الشبكة أو أدوات العرض المصور للبيانات في الوقت الفعلي المدمجة في لوحة معلومات المنصة. ويمكن لفرق تكنولوجيا المعلومات استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي هذه—جنبًا إلى جنب مع أدوات المعالجة التلقائية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والخاصة بمنصة قابلية الملاحظة—للتنبؤ بفترات التعطل وزيادة الكفاءة التشغيلية وتحسين أداء التطبيقات.

فيما يلي مثال على كيفية استخدام حلول الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات في مجال قابلية الملاحظة. لنفترض أن منصة قابلية الملاحظة تُظهر وجود ارتباط بين التدفق المفاجئ للتنبيهات حول تباطؤ التطبيق وزمن الانتقال في جهاز توجيه أساسي.

يمكن للمنصة، باستخدام خط أساس محدد لسلوك الشبكة، تحديد النشاط الشاذ الذي سبق زمن الانتقال—مثل تغيير غير مجدول في تكوين جهاز التوجيه ذلك. بعد ذلك، يمكنها إجراء تحليل آلي للسبب الأساسي لتحديد كيفية إجراء التغيير ومتى وأين تم إجراؤه. بعد ذلك، يمكن للمنصة استشارة سير العمل المعتمد مسبقًا لتطبيق إصلاح (مثل إعادة برنامج جهاز التوجيه إلى إصدار سابق). وأخيرًا، يمكن أن تقدم لفريق تكنولوجيا المعلومات تقريرًا عن الحادث، ما يساعد على منع حدوث المزيد من الاضطرابات.

إن الذكاء الاصطناعي التوليدي وعمليات السحابة الهجينة وقابلية الملاحظة مترابطون بشكل وثيق. يصف تقرير صادر عام 2025 عن شركة الأبحاث Gartner 1 قابلية الملاحظة بأنها قدرة رئيسية في العمليات السحابية المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي. وفقًا لتقرير صادر عام 2025 عن شركة S&P Global Market Intelligence، فإن 2 71% من المؤسسات التي تستخدم حلول قابلية الملاحظة تعتمد حاليًا على ميزات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، بزيادة قدرها 26% عن عام 2024.