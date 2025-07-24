Kustomize مقابل Helm: ما الفرق؟

يقوم Kubernetes، والمعروف أيضًا باسم k8s أو kube، بتنظيم الحاويات (عادةً المستندة إلى Docker ) على نطاق واسع من خلال أتمتة النشر وتوسيع النطاق وإدارة الموارد عبر فئات من الأجهزة.

وفقًا لاستبيان أجرته Cloud Native Computing Foundation (CNCF) في عام 2024، وصل اعتماد السحابة الأصلية إلى أعلى مستوى له على الإطلاق بنسبة 89% بين المؤسسات التي شملها الاستبيان، و93% من المؤسسات تستخدم أو تجرب أو تقيم Kubernetes.1

بالتزامن مع انتقال المؤسسات من التطبيقات البسيطة إلى البنى المعقدة متعددة الخدمات، تصبح ملفات التكوين المطلوبة لإدارة عمليات نشر Kubernetes معقدة بشكل متزايد. قد يتطلب التطبيق النموذجي للمؤسسة عشرات من ملفات التكوين، يحتاج كل منها إلى التخصيص لبيئات مختلفة - التطوير والمراحل والإنتاج.

يخلق هذا التعقيد العديد من تحديات الأعمال:

صعوبة الحفاظ على الاتساق عبر البيئات

نفقات تشغيلية أعلى

غياب أتمتة النشر، ما يؤدي إلى أخطاء يدوية.

وقت أطول لطرح الميزات الجديدة في السوق

تم إنشاء كل من Kustomize وHelm لمعالجة هذه التحديات، لكنهما يتَّبعان نهجًا مختلفًا تمامًا. دخل Helm السوق أولًا عندما طرحته شركة Deis (التي استحوذت عليها لاحقًا Microsoft) كواحد من أوائل الأدوات المصممة لتبسيط إدارة تطبيقات Kubernetes. واكتسب المشروع مزيدًا من المصداقية عندما تبرعت به Deis إلى CNCF عام 2018، وحصل على حالة التخرج الكاملة من CNCF في عام 2020.

في المقابل، سلكت Kubernetes مسارًا مختلفًا بدمج Kustomize مباشرةً في واجهة سطر الأوامر (CLI) الخاصة بـ kubectl مع إصدار Kubernetes 1.14 عام 2019.