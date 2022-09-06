تُعَد Kubernetes (تُعرَف أحيانًا باسم K8s) منصة مفتوحة المصدر لتنسيق الحاويات، وتعمل على جدولة التطبيقات المعبأة في حاويات (الخدمات المصغرة) وأتمتة نشرها وإدارتها وتوسيعها. تعتمد منصة Kubernetes على التحسين - فهي تؤتمت العديد من عمليات التطوير التي كانت تُدار يدويًا سابقًا، وتبسِّط عمل مطوري البرمجيات.

إذن، ما السر وراء نجاح المنصة؟ تقدِّم خدمات Kubernetes موازنة التحميل وتبسِّط إدارة الحاويات على عدة مضيفين. وتجعل من السهل على تطبيقات المؤسسة أن تكون أكثر قابلية للتوسع ومرنة وقابلة للنقل وأكثر إنتاجية.

في الواقع، تُعَد Kubernetes أسرع مشروع نموًا في تاريخ البرمجيات مفتوحة المصدر بعد Linux. وفقًا لدراسة أجرتها Cloud Native Computing Foundation (CNCF) عام 2021، نما عدد مهندسي Kubernetes بنسبة 67% ليصل إلى 3.9 ملايين بين عامَي 2020 و2021. يشكِّل هذا 31% من جميع مطوري الواجهة الخلفية، بزيادة قدرها 4 نقاط مئوية خلال عام واحد.

الاستخدام المتزايد لمنصة Kubernetes بين فِرق عمليات التطوير يعني أن الشركات تواجه منحنى تعلُّم أقل عند البدء باستخدام منصة إدارة الحاويات. لكن الفوائد لا تتوقف عند هذا الحد. إليك نظرة أكثر تفصيلًا على سبب اختيار الشركات لمنصة Kubernetes لجميع أنواع التطبيقات.

فيما يلي بعض أهم الفوائد لاستخدام Kubernetes لإدارة بنية الخدمات المصغرة الخاصة بك.