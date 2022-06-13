Kubernetes مقابل Docker: لماذا لا نستخدم كلتيهما؟

عندما يتعلق الأمر بتقنيات الحاوية، يبرز اسمان كرائدين للمصادر المفتوحة: Kubernetes وDocker. وعلى الرغم من أنهما تقنيتان مختلفتان جوهريًّا تساعدان المستخدمين في إدارة الحاويات، إلا أنهما مكملتان لبعضهما البعض ويمكن أن تكونا قويتين عند الجمع بينهما. في هذا الصدد، فإن اختيار استخدام Kubernetes أو Docker ليس مسألة تحديد الخيار الأفضل. في الواقع، إنهما ليسا في منافسة مع بعضهما البعض ويمكن استخدامها بالتزامن فعليًّا. لذا ، بالنسبة لسؤال ما إذا كان Kubernetes أو Docker هو الخيار الأفضل ، فإن الإجابة لا هذا ولا ذاك.

إن حقيقة أن Kubernetes وDocker هما تقنيتان متكاملتان للحاويات توضّح سؤالًا متكررًا آخر: هل يحل Kubernetes محل Docker؟.

باختصار، لا. نظرًا إلى أن Kubernetes ليست تقنية منافسة، فمن المحتمل أن يكون هذا السؤال مستمدًا من الأخبار التي انتشرت في عام 2021 بأن Kubernetes لن تدعم بعد الآن Docker كخيار لبيئة تشغيل الحاويات (أي عنصر الحاوية الذي يتواصل مع نواة نظام التشغيل طوال عملية النقل بالحاويات). ومع ذلك، فإن Kubernetes وDocker لا يزالان متوافقين ويوفران مزايا واضحة عند استخدامهما معًا، كما سنستكشف بمزيد من التفصيل لاحقًا في هذا المنشور. أولاً، من المهم أن نبدأ بالتقنية الأساسية التي تربط Kubernetes وDocker معًا — وهي الحاويات.