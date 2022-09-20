كيفية تمكين الذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة باستخدام حل نسيج البيانات المناسب

في معظم المؤسسات، هناك عدد من أدوات علم البيانات، مما يجعل من الصعب الحوكمة وإدارة المعلومات، ناهيك عن الالتزام بلوائح الأمن والامتثال والحوكمة الصارمة بشكل متزايد. يمكنك استخدام حوكمة الذكاء الاصطناعي قابلة للتوسع لإدارة العمليات المتسقة والقابلة للتكرار والمصممة لزيادة شفافية النموذج وضمان إمكانية التتبع والمساءلة. يمكنك تحسين التعاون، ومقارنة تنبؤات النموذج، وقياس مخاطر النموذج وتحسين أداء النموذج، وتحديد التحيز والتخفيف من حدته، وتقليل المخاطر مثل الانجراف، وتقليل الحاجة إلى إعادة تدريب النموذج.

وفي نهاية المطاف، فإن إدارة البيانات وتوفير إمكانية الوصول للمستخدمين إلى البيانات الصحيحة في الوقت المناسب هي جوهر الذكاء الاصطناعي وحوكمة الذكاء الاصطناعي الناجحة. تساعدك بنية نسيج البيانات على تحقيق ذلك من خلال تقليل تعقيدات التكامل وتبسيط الوصول إلى البيانات في كل قطاعات المؤسسة لتسهيل استهلاك بيانات الخدمة الذاتية.

باستخدام IBM Cloud Pak ® for Data، يمكنك إنشاء سير عمل رسمي يسمح لفرق مختلفة بالتفاعل مع نموذجك في مراحل مختلفة. لا يتعلق الأمر فقط بمنح فرق علم البيانات حق الوصول المناسب. يحتاج فريق إدارة المخاطر النموذجي وفريق عمليات تكنولوجيا المعلومات وموظفو خطوط العمل أيضًا إلى الوصول المناسب.

يمكنك أيضًا التعامل مع مجموعات بيانات ومصادر مختلفة، بدءًا من بيانات التدريب ووصولًا إلى بيانات الحمولة والبيانات الأساسية، مع توفير المستويات المناسبة من الخصوصية والحوكمة حولها. والأمر الأكثر أهمية هو أنه يمكنك أتمتة عملية التقاط البيانات الوصفية من كل مجموعة بيانات ونموذج والاحتفاظ بها في كتالوج مركزي. وباستخدام IBM Cloud Pak for Data، يمكنك القيام بذلك على نطاق واسع مع الاتساق وتطبيقه على النماذج التي تم إنشاؤها باستخدام أدوات المصدر المفتوح أو أدوات الجهات الخارجية.