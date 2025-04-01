منصة IBM StreamSets

احمِ مؤسستك من الاحتيال من خلال رؤى في الوقت الفعلي من IBM StreamSets. فهو يجمع البيانات المتعلقة بالمعاملات والسلوك والتهديدات الخارجية بسلاسة، ثم يدخلها إلى محركات التحليل لاكتشاف حالات الخلل على نطاق واسع. ومن خلال تعزيز نماذج المخاطر، وتحسين الامتثال التنظيمي وتقليل الخسائر المحتملة من خلال اتخاذ إجراءات مستنيرة في الوقت المناسب، يمكن للمؤسسة تعزيز دفاعاتها ضد الجرائم المالية.