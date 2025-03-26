تم تحديث هذا المنشور في 26 أغسطس 2025.
بغض النظر عن الصناعة، وبغض النظر عن الجغرافيا، يريد كل قائد أعمال النمو. ستختلف تفاصيل كيفية وصول المؤسسة إلى هذا الهدف. تتغير ديناميكيات الصناعة، وتتقلب الظروف الاقتصادية، وتتغير السياسات الحكومية.
أيا كان المسار المُتَبَع ، فمن المحتمل أن تكون الإنتاجية التي تمكّنها الذكاء الاصطناعي والأتمتة في صميم النمو التحويلي. إنها واحدة من أكثر الفرص إثارة في حياتنا.
قال الاقتصادي Paul Krugman، الحائز على جائزة نوبل، ذات مرة: "الإنتاجية ليست كل شيء، ولكن على المدى الطويل، إنها كل شيء تقريبًا". ذلك لأن الإنتاجية تتعدى مجرد توفير التكاليف أو الكفاءة—إنها تتعلق بخلق آليات تمويل ذاتي تُمكّن الاستثمار في الابتكار الذي يدفع النمو والازدهار.
الذكاء الاصطناعي له هذا التأثير التحويلي؛ لأنه يُتيح أساليب جديدة لم تكن متاحة سابقًا لتعزيز الإنتاجية. إن إمكانات تحقيق المكاسب الإنتاجية هائلة. في IBM، ندرك أن هذا ليس مجرد نظرية: فقد ساعد كلٌّ من الذكاء الاصطناعي والأتمتة شركة IBM على تحقيق مكاسب إنتاجية هائلة عبر الشركة منذ يناير 2023، ونحن في طريقنا لتحقيق 4.5 مليارات دولار أمريكي من المدخرات بحلول نهاية 2025.
لا تبدأ أي رحلة تحول مؤسسي بأسئلة حول التقنية، بل تبدأ بأسئلة حول الاستراتيجية وعقلية النمو.
في هذا السياق: إذا أتيحت لك الفرصة لإعادة التفكير وإعادة تشكيل كل جانب من جوانب كيفية عمل عملك، فماذا ستفعل؟
في IBM، أدرك الرئيس التنفيذي Arvind Krishna هذه الفرصة، وفي أوائل عام 2023، وضعنا أمام تحدٍ لإعادة التفكير في IBM وإعادة تشكيلها لتصبح الشركة الأكثر إنتاجية في العالم.
لقد حددنا استراتيجية ورؤية التحول: "IBM كعميل صفر." لقد طبقنا قدراتنا السحابية الهجينة والذكاء الاصطناعي والأتمتة داخليًا، جنبًا إلى جنب مع تقنيات الشركاء الاستراتيجيين وخبراتنا الاستشارية، لإطلاق عصر جديد من النمو ونصبح الشركة الأكثر إنتاجية في العالم.
خلال العامين الماضيين، بالإضافة إلى مكاسب إنتاجية بقيمة 4.5 مليارات دولار أمريكي، ساهم ذلك في تحقيق 12.7 مليار دولار أمريكي من التدفقات النقدية الحرة في 2024، ما أتاح الاستثمار في النمو من خلال المواهب والابتكار وعمليات الاستحواذ.
كنا نعرف ما نريد القيام به. ولكن بالنسبة لمثل هذا المشروع الكبير، كان من الضروري أن يكون لدينا أطر العمل الصحيحة لتفعيل مبادراتنا الإنتاجية. فمن خلال إنشاء أساس متين، تمكنا من الحركة بسرعة ومرونة.
لدينا ثلاثة مبادئ توجيهية، مبنية على عقلية تحدي الوضع الراهن في كل منعطف.
أولاً، القضاء على التعقيدات التشغيلية. كما قال Peter Drucker مقولته الشهيرة: "لا شيء أقل إنتاجية من جعل ما لا ينبغي فعله على الإطلاق أكثر كفاءة." نحن نقيّم ليس فقط ما إذا كان هناك شيء ما يعمل كما ينبغي، ولكن ما إذا كان يجب القيام به في المقام الأول.
بعد ذلك، تبسيط وتسريع مهام عمليات سير العمل الشاملة، والتي تبدأ بوضع الأساس الصحيح. في حالتنا، بنية تحتية سحابية هجينة، مبنية على IBM Z© و Red Hat©، ومنصة Enterprise Performance Management، وهي منصة بيانات توفر مصدرًا واحدًا للبيانات الموثوقة من جميع أنحاء المؤسسة، مما يكسر صوامع البيانات التاريخية. وهذا يتيح إتمامًا سريعًا ودقيقًا لعمليات الأعمال بالغة الأهمية مثل "من عرض السعر إلى التحصيل"، و"من المصدر إلى الدفع"، أو دورة حياة المواهب الشاملة.
ومن ثم، أتمتة المهام اليدوية ودمج الذكاء الاصطناعي في كل مكان. باستخدام أدواتنا الرائدة للذكاء الاصطناعي والأتمتة من IBM watsonx©، نساعد على تعزيز مهارات موظفينا من خلال إزالة المهام المتكررة. مما يمكّن القوى العاملة الموهوبة لدينا من التركيز على عمل أكثر تحديًا ومكافأة وتأثيرًا بالوقت الذي يوفرونه — والذي قُدِّرَ بنحو 3.9 مليون ساعة في عام 2024.
لقد عززت نتائج هذا النهج تجارب العملاء والشركاء والموظفين، وحققت مكاسب كبيرة في الإنتاجية لشركة IBM. تتضمن بعض هذه النتائج المثيرة:
قد نشهد قريبًا قدرة التحول التالية على مستوى المؤسسات باستخدام الذكاء الاصطناعي الفاعل. لا يزال هناك اعتماد على تسليم المهام بين العمليات و"الغراء البشري" لربط سير العمل متعدد الوظائف معًا. باستخدام الوكلاء، يمكن للذكاء الاصطناعي توجيه أتمتة مهام سير العمل المعقدة ومتعددة الخطوات مع التفكير المنطقي والاستقلالية غير المسبوقة.
الدروس التي تعلمناها ليست فريدة من نوعها لشركة IBM. في حين أن التقنية هي العامل التمكيني العظيم، فإن السلوكيات والقيادة الجديدة هي التي تجعل التحول مستداماً.
مهما كان ما تسعى لتحقيقه داخل مؤسستك، فلدينا الشراكات والتقنيات والخبرة الاستشارية التي لا تضاهى لتقديم النصح لك بشأن الاستراتيجية الصحيحة ودمج كل ذلك معًا.
لقد قادتنا تجربتنا الخاصة إلى ما هو أبعد بكثير من المشاريع التجريبية والنظريات إلى الإنتاجية الحقيقية. لكننا نعتقد أن هذه مجرد بداية لما سيساعدنا الذكاء الاصطناعي على تحقيقه. نحن على استعداد للانضمام إليك ومساعدتك على تحقيق الإنتاجية القصوى في مؤسستك.
