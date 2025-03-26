أيا كان المسار المُتَبَع ، فمن المحتمل أن تكون الإنتاجية التي تمكّنها الذكاء الاصطناعي والأتمتة في صميم النمو التحويلي. إنها واحدة من أكثر الفرص إثارة في حياتنا.

قال الاقتصادي Paul Krugman، الحائز على جائزة نوبل، ذات مرة: "الإنتاجية ليست كل شيء، ولكن على المدى الطويل، إنها كل شيء تقريبًا". ذلك لأن الإنتاجية تتعدى مجرد توفير التكاليف أو الكفاءة—إنها تتعلق بخلق آليات تمويل ذاتي تُمكّن الاستثمار في الابتكار الذي يدفع النمو والازدهار.

الذكاء الاصطناعي له هذا التأثير التحويلي؛ لأنه يُتيح أساليب جديدة لم تكن متاحة سابقًا لتعزيز الإنتاجية. إن إمكانات تحقيق المكاسب الإنتاجية هائلة. في IBM، ندرك أن هذا ليس مجرد نظرية: فقد ساعد كلٌّ من الذكاء الاصطناعي والأتمتة شركة IBM على تحقيق مكاسب إنتاجية هائلة عبر الشركة منذ يناير 2023، ونحن في طريقنا لتحقيق 4.5 مليارات دولار أمريكي من المدخرات بحلول نهاية 2025.