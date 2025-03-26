العلامات
المستقبل هنا: تحقيق مكاسب إنتاجية هائلة بقيمة 4.5 مليارات دولار أمريكي باستخدام الذكاء الاصطناعي

Joanne Wright

Senior Vice President, Transformation and Operations

IBM

تم تحديث هذا المنشور في 26 أغسطس 2025.

بغض النظر عن الصناعة، وبغض النظر عن الجغرافيا، يريد كل قائد أعمال النمو. ستختلف تفاصيل كيفية وصول المؤسسة إلى هذا الهدف. تتغير ديناميكيات الصناعة، وتتقلب الظروف الاقتصادية، وتتغير السياسات الحكومية.

أيا كان المسار المُتَبَع ، فمن المحتمل أن تكون الإنتاجية التي تمكّنها الذكاء الاصطناعي والأتمتة في صميم النمو التحويلي. إنها واحدة من أكثر الفرص إثارة في حياتنا.

قال الاقتصادي Paul Krugman، الحائز على جائزة نوبل، ذات مرة: "الإنتاجية ليست كل شيء، ولكن على المدى الطويل، إنها كل شيء تقريبًا". ذلك لأن الإنتاجية تتعدى مجرد توفير التكاليف أو الكفاءة—إنها تتعلق بخلق آليات تمويل ذاتي تُمكّن الاستثمار في الابتكار الذي يدفع النمو والازدهار.

الذكاء الاصطناعي له هذا التأثير التحويلي؛ لأنه يُتيح أساليب جديدة لم تكن متاحة سابقًا لتعزيز الإنتاجية. إن إمكانات تحقيق المكاسب الإنتاجية هائلة. في IBM، ندرك أن هذا ليس مجرد نظرية: فقد ساعد كلٌّ من الذكاء الاصطناعي والأتمتة شركة IBM على تحقيق مكاسب إنتاجية هائلة عبر الشركة منذ يناير 2023، ونحن في طريقنا لتحقيق 4.5 مليارات دولار أمريكي من المدخرات بحلول نهاية 2025.

ولكن من أين تبدأ؟

لا تبدأ أي رحلة تحول مؤسسي بأسئلة حول التقنية، بل تبدأ بأسئلة حول الاستراتيجية وعقلية النمو.

في هذا السياق: إذا أتيحت لك الفرصة لإعادة التفكير وإعادة تشكيل كل جانب من جوانب كيفية عمل عملك، فماذا ستفعل؟

في IBM، أدرك الرئيس التنفيذي Arvind Krishna هذه الفرصة، وفي أوائل عام 2023، وضعنا أمام تحدٍ لإعادة التفكير في IBM وإعادة تشكيلها لتصبح الشركة الأكثر إنتاجية في العالم.

لقد حددنا استراتيجية ورؤية التحول: "IBM كعميل صفر." لقد طبقنا قدراتنا السحابية الهجينة والذكاء الاصطناعي والأتمتة داخليًا، جنبًا إلى جنب مع تقنيات الشركاء الاستراتيجيين وخبراتنا الاستشارية، لإطلاق عصر جديد من النمو ونصبح الشركة الأكثر إنتاجية في العالم.

خلال العامين الماضيين، بالإضافة إلى مكاسب إنتاجية بقيمة 4.5 مليارات دولار أمريكي، ساهم ذلك في تحقيق 12.7 مليار دولار أمريكي من التدفقات النقدية الحرة في 2024، ما أتاح الاستثمار في النمو من خلال المواهب والابتكار وعمليات الاستحواذ.

Mixture of Experts | 27 ديسمبر 2024

إنجازات في النماذج والوكلاء والأجهزة والمنتجات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي

ترقب هذه الحلقة التي نستعرض فيها إصدارات النماذج والوكلاء والأجهزة والمنتجات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مع بعض من أفضل خبراء المجال.
شاهد الحلقة بالكاملة

تحدي الوضع الراهن

كنا نعرف ما نريد القيام به. ولكن بالنسبة لمثل هذا المشروع الكبير، كان من الضروري أن يكون لدينا أطر العمل الصحيحة لتفعيل مبادراتنا الإنتاجية. فمن خلال إنشاء أساس متين، تمكنا من الحركة بسرعة ومرونة.

لدينا ثلاثة مبادئ توجيهية، مبنية على عقلية تحدي الوضع الراهن في كل منعطف.

أولاً، القضاء على التعقيدات التشغيلية. كما قال Peter Drucker مقولته الشهيرة: "لا شيء أقل إنتاجية من جعل ما لا ينبغي فعله على الإطلاق أكثر كفاءة." نحن نقيّم ليس فقط ما إذا كان هناك شيء ما يعمل كما ينبغي، ولكن ما إذا كان يجب القيام به في المقام الأول. 

بعد ذلك، تبسيط وتسريع مهام عمليات سير العمل الشاملة، والتي تبدأ بوضع الأساس الصحيح. في حالتنا، بنية تحتية سحابية هجينة، مبنية على IBM Z© و Red Hat©، ومنصة Enterprise Performance Management، وهي منصة بيانات توفر مصدرًا واحدًا للبيانات الموثوقة من جميع أنحاء المؤسسة، مما يكسر صوامع البيانات التاريخية. وهذا يتيح إتمامًا سريعًا ودقيقًا لعمليات الأعمال بالغة الأهمية مثل "من عرض السعر إلى التحصيل"، و"من المصدر إلى الدفع"، أو دورة حياة المواهب الشاملة.

ومن ثم، أتمتة المهام اليدوية ودمج الذكاء الاصطناعي في كل مكان. باستخدام أدواتنا الرائدة للذكاء الاصطناعي والأتمتة من IBM watsonx©، نساعد على تعزيز مهارات موظفينا من خلال إزالة المهام المتكررة. مما يمكّن القوى العاملة الموهوبة لدينا من التركيز على عمل أكثر تحديًا ومكافأة وتأثيرًا بالوقت الذي يوفرونه — والذي قُدِّرَ بنحو 3.9 مليون ساعة في عام 2024.

السرعة والقياس والرعاية

يتميز إطار العمل لدينا بميزة السرعة والقياس والرعاية.
 
  • تأتي السرعة من سباقات الأشواط. نعمل في أشواط مشاريع مدتها أسبوعان مع إعادة تقييم ومعايرة مستمرة حتى يتم البدء في الحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق (MVP). هذا النهج نقل قدرة دعم تكنولوجيا المعلومات لدينا من المفهوم إلى الإطلاق في أقل من 100 يوم.
  • بدأ القياس بالمقارنة المعيارية الخارجية لفهم شكل "الأفضل في فئته". اليوم، وضعنا معاييرنا الخاصة مع سبل الحماية في كل خطوة.
  • ولكن ما يبقينا على المسار الصحيح كمؤسسة هو الدعم من القيادة العليا وتمكين القوى العاملة. وتتولى لجنة توجيهية، بقيادة رئيسنا التنفيذي، مهمة الدفاع عن الحاجة إلى التغيير الثقافي والتبني. ويتم تمكين القوى العاملة لدينا من الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتغيير طريقة عملهم. مثال واحد: تحدي IBM watsonx.  العام الماضي، شارك 178000 موظف من IBM من خلال إنشاء فرق لاكتساب خبرة عملية وتعاونية في بناء حلول الذكاء الاصطناعي التي تستهدف أدوارهم المحددة. لقد وضعنا أفضلها في مكتبتنا لمهارات الذكاء الاصطناعي حتى يتمكن أي موظف في IBM من استخدامها.

تصف الإنتاجية القصوى سرعة ونطاق طموحاتنا 

لقد عززت نتائج هذا النهج تجارب العملاء والشركاء والموظفين، وحققت مكاسب كبيرة في الإنتاجية لشركة IBM. تتضمن بعض هذه النتائج المثيرة:

  • تحوّل الموارد البشرية: بدلاً من الانتظار لساعات على الهاتف أو أيام لردود البريد الإلكتروني، يجيب AskHR على 94% من استفسارات الموظفين الشائعة في دقائق أو أقل، بدون تدخل بشري، في أي وقت من اليوم أو الليلة. يستطيع المديرون إنجاز مهام مثل ترقية الموظفين بسرعة أكبر بنسبة 75% في المتوسط.
  • دعم العملاء: من خلال دمج الذكاء الاصطناعي في تجربة العميل ومحترفي الدعم على حد سواء، تم حل 70% من الاستفسارات بمساعدة المساعد الرقمي، وتحسن الوقت اللازم لحل المشكلات الأكثر تعقيدًا بنسبة 26%. زاد رضا العملاء بمقدار 25 نقطة، وساهمت شركة IBM في تحقيق وفورات تشغيلية بقيمة 165 مليون دولار أمريكي منذ عام 2022.
  • تحديث تكنولوجيا المعلومات: بفضل الشفافية المالية التي أتاحتها Apptio، تمكّنا من تحديد التكلفة الإجمالية لعمليات تكنولوجيا المعلومات لدينا، واتخاذ قرارات ذكية للمفاضلة وزيادة الإنتاجية، ودعم جهود المؤسسة لتحقيق وفورات في تكاليف تكنولوجيا المعلومات للمؤسسة بقيمة 600 مليون دولار أمريكي تقريبًا منذ عام 2022.

قد نشهد قريبًا قدرة التحول التالية على مستوى المؤسسات باستخدام الذكاء الاصطناعي الفاعل. لا يزال هناك اعتماد على تسليم المهام بين العمليات و"الغراء البشري" لربط سير العمل متعدد الوظائف معًا. باستخدام الوكلاء، يمكن للذكاء الاصطناعي توجيه أتمتة مهام سير العمل المعقدة ومتعددة الخطوات مع التفكير المنطقي والاستقلالية غير المسبوقة.

لقد بدأنا للتو

الدروس التي تعلمناها ليست فريدة من نوعها لشركة IBM.  في حين أن التقنية هي العامل التمكيني العظيم، فإن السلوكيات والقيادة الجديدة هي التي تجعل التحول مستداماً.

مهما كان ما تسعى لتحقيقه داخل مؤسستك، فلدينا الشراكات والتقنيات والخبرة الاستشارية التي لا تضاهى لتقديم النصح لك بشأن الاستراتيجية الصحيحة ودمج كل ذلك معًا.

لقد قادتنا تجربتنا الخاصة إلى ما هو أبعد بكثير من المشاريع التجريبية والنظريات إلى الإنتاجية الحقيقية. لكننا نعتقد أن هذه مجرد بداية لما سيساعدنا الذكاء الاصطناعي على تحقيقه. نحن على استعداد للانضمام إليك ومساعدتك على تحقيق الإنتاجية القصوى في مؤسستك.

