يُعد توثيق التعليمات البرمجية جزءًا أساسيًا من عملية تطوير البرمجيات. لكن توثيق التعليمات البرمجية قد يستغرق وقتًا طويلًا بالنسبة إلى العديد من مطوري البرمجيات، ويصرفهم في كثير من الأحيان عن مهمتهم الأساسية المتمثلة في كتابة التعليمات البرمجية.
وهنا يأتي دور الذكاء الاصطناعي. تستخدم الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) لرفع كفاءة إنشاء الوثائق وصيانتها. تُدرَّب النماذج اللغوية الكبيرة المتخصصة في التعليمات البرمجية، أو تخضع للضبط الدقيق، باستخدام مجموعات بيانات برمجية، لتتمكن من تحليل البنية النحوية للتعليمات البرمجية المصدرية وبنيتها ودلالاتها. واستنادًا إلى الأنماط التي تستخلصها، تولّد نماذج الذكاء الاصطناعي توثيقًا على مستوى التعليمات البرمجية، مثل التعليقات المضمّنة التي تشرح أسطرًا أو كتلًا من التعليمات البرمجية، وسلاسل التوثيق (docstrings) التي تصف فئةً أو دالةً أو أسلوبًا أو وحدةً بعينها.
فيما يلي أوجه استفادة مهام سير عمل توثيق التعليمات البرمجية من أدوات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب نصائح إضافية تساعد فرق هندسة البرمجيات على تحقيق أقصى استفادة من الذكاء الاصطناعي في توثيق التعليمات البرمجية.
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كشف تقرير 2025 State of AI-assisted Software Development Report الصادر عن برنامج DORA البحثي التابع لشركة Google Cloud أن 64% من متخصصي تطوير البرمجيات الذين شملهم الاستطلاع يستخدمون الذكاء الاصطناعي في كتابة الوثائق.1
توفّر الأتمتة على المطورين الوقت والجهد، وتتيح لهم التركيز بدرجة أكبر على تصميم الخوارزميات، وصياغة المنطق، وحل المشكلات.بالإضافة إلى ذلك، يمكن ربط أدوات المساعدة على البرمجة، مثل Gemini Code Assist وGitHub Copilot وTabnine، مباشرةً ببيئات التطوير المتكاملة (IDEs) الشائعة ومساحات العمل، مثل Eclipse وJetBrains IDEs وVisual Studio Code. يظل المبرمجون في حالة التدفق الذهني أثناء كتابة التعليمات البرمجية، إذ يقترح مساعدو الذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي تعليقات مضمّنة وسلاسل توثيق تراعي السياق.
نصيحة مهمة: لا يُغني التوثيق الذي ينشئه الذكاء الاصطناعي عن خبرة المبرمج البشري في استكمال التفاصيل الناقصة، ولا سيما عند التعامل مع المنطق المتقدم أو الخوارزميات المعقدة أو الحالات الحدّية. ولا غنى عن مراجعة المبرمج أيضًا لاكتشاف الشروحات غير الضرورية للتعليمات البرمجية، والتعليقات المتكررة، والاقتراحات المفرطة في العمومية التي تثقل التعليمات البرمجية وتشوّشها.
غالبًا ما يُهمَل توثيق التعليمات البرمجية، ولا سيما عندما تفرض المشكلات شديدة الخطورة أو عالية الأولوية نفسها. وقد يؤدي ذلك إلى توثيق لا يعكس الحالة الراهنة للمستودع، الذي يُعرف أيضًا باسم repo. وقد تعرقل المعلومات القديمة أعمال صيانة التعليمات البرمجية وتحسين أدائها مستقبلًا، كما قد تبطئ تأهيل أعضاء الفريق الجدد ودمجهم في العمل.
يمكن لمساعدي الذكاء الاصطناعي تقليص هذه الفجوة من خلال تحديث الوثائق سريعًا بما يعكس التغييرات التي تطرأ على التعليمات البرمجية. تتضمن منصات مثل Mintlify، على سبيل المثال، وكيل ذكاء اصطناعي يحدّث الوثائق ذات الصلة استنادًا إلى رابط طلب سحب يُستخدم لدمج تغييرات الميزات.
أصبح تحديث وثائق التعليمات البرمجية من حالات الاستخدام الآخذة في التوسع لدى فرق تطوير البرمجيات. وفقًا لاستطلاع المطورين لعام 2025 الصادر عن Stack Overflow، يستخدم نحو ربع المطورين (24,8%) الذكاء الاصطناعي في معظم عمليات إنشاء الوثائق أو صيانتها، بينما يستخدمه أكثر من ربعهم (27,3%) في بعض هذه العمليات.2
نصيحة مهمة: ارتقِ بعملية التحديث خطوة أخرى من خلال دمج توثيق التعليمات البرمجية باستخدام الذكاء الاصطناعي في مسار التكامل المستمر والتسليم المستمر (CI/CD). تأكّد من التحقق من توافقها مع مجموعة التقنيات الحالية لديك ومع النظام البنائي الأوسع للبرمجيات. على سبيل المثال، تتيح منصة GitBook مزامنة الوثائق مع أنظمة التحكم في الإصدارات المستندة إلى Git، مثل GitHub وGitLab.
وعلى غرار اصطلاحات كتابة التعليمات البرمجية، يجب أن يلتزم توثيق التعليمات البرمجية أيضًا بأسلوب وبنية متسقين. وقد يشكّل الالتزام بهما تحديًا، لا سيما في مستودعات المؤسسات الضخمة والمستودعات مفتوحة المصدر التي يشارك فيها عدد كبير من المساهمين.
وعلى غرار أدوات مراجعة التعليمات البرمجية بالذكاء الاصطناعي التي تتحقق من جودتها ووظائفها وأسلوبها، يمكن لأدوات توثيق التعليمات البرمجية بالذكاء الاصطناعي تقييم الوثائق بأكملها وتنفيذ التغييرات اللازمة في الأسلوب والبنية تلقائيًا. وتلتزم كثير من أدوات الذكاء الاصطناعي هذه أيضًا بمعايير التوثيق الخاصة بكل لغة برمجة، مثل Javadoc للغة Java، وJSDoc للغة JavaScript، وMarkdown للغة Python وغيرها.
نصيحة مهمة: أنشئ قوالب تحدد إرشادات الأسلوب والبنية الخاصة بتوثيق التعليمات البرمجية، ثم درّب أداة الذكاء الاصطناعي التي اخترتها على هذه القوالب أو اضبطها دقيقًا باستخدامها. ضع في اعتبارك تدريب أداة توليد الوثائق أو ضبطها دقيقًا، ليس فقط باستخدام قاعدة التعليمات البرمجية بأكملها، بل أيضًا باستخدام قواعد معرفية أخرى عالية المستوى أو وثائق تقنية، بما في ذلك المخططات البنيوية، ومخططات تدفق التصميم، ووثائق متطلبات المنتج، لإضافة مزيد من السياق وتحسين جودة الوثائق.
يشمل توثيق التعليمات البرمجية أيضًا أنواعًا خارجية من الوثائق، تكون عادةً موجهةً إلى العملاء ومصممةً للمطورين والمستخدمين من خارج المؤسسة. فعلى سبيل المثال، توضّح وثائق واجهات برمجة التطبيقات (APIs) الفئات والدوال والأساليب والوحدات المتاحة ضمن واجهات برمجة التطبيقات العامة لمشروع برمجي.
ويمكن لأدوات توليد الوثائق إنشاء وثائق واجهات برمجة التطبيقات بتنسيقات متعددة، منها HTML وPDF وXML، استجابةً لموجّهات مكتوبة بلغة طبيعية. تحلّل هذه الأدوات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي ملفات التعليمات البرمجية لتوليد أوصاف نقاط النهاية، وبنى معاملات الطلب، ومخططات الاستجابة، إلى جانب معلومات تفصيلية حول متطلبات المصادقة ورموز الأخطاء.
نصيحة مهمة: يجب أن يراجع مبرمج بشري وثائق واجهات برمجة التطبيقات التي ينشئها الذكاء الاصطناعي. تحقّق من المخرجات للتأكد من أنها دقيقة وكاملة وعالية الجودة.
قد يشكّل تحديث التعليمات البرمجية القديمة تحديًا، ولذلك يتطلب خطة دقيقة. تتمثل الخطوة الأولى في فهم قاعدة التعليمات البرمجية بأكملها من خلال مراجعة أي وثائق متاحة. غير أن الأنظمة القديمة تفتقر عادةً إلى وثائق كافية، لذا تقع على عاتق المطورين مهمة تكوين فهم كافٍ للنظام.
يمكن لمساعدي البرمجة المدعومين بالذكاء الاصطناعي، مثل IBM Bob، المساعدة في عملية التحديث. وقد دُرّبت هذه الأدوات على لغات برمجة مختلفة، بما فيها اللغات الأقدم، مما يمنحها القدرة على تحليل قاعدة التعليمات البرمجية، ورسم خريطة للاعتماديات، وتوليد وثائق واضحة للتعليمات البرمجية. يمكن للمطورين بعد ذلك استخدام الوثائق التي ينشئها الذكاء الاصطناعي لتصحيح الأخطاء في التعليمات البرمجية القديمة وتوجيه نهجهم في تحديثها، سواء أكان ذلك بإعادة هيكلة التعليمات البرمجية أم ترحيلها أم إعادة كتابتها.
نصيحة مهمة: ابدأ بخطوات صغيرة لتجنب الشعور بالإرهاق. قسّم قاعدة التعليمات البرمجية إلى وحدات أصغر يسهل التعامل معها، ووثّق كل وحدة على حدة. اختر مكونًا أساسيًا أو بالغ الأهمية، ثم تقدّم تدريجيًا عبر سلسلة التوثيق إلى الجوانب الأقل أهمية أو الثانوية.
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1. How are developers using AI? Inside our 2025 DORA report, Google, 23 September 2025
2. Developer Survey, Stack Overflow, 2025