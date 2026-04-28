كيف قامت شركة Blue Pearl بتحديث قاعدة رمز برمجي قديمة وحلّت مشكلة الوضع الأمني المحفوفة بالمخاطر باستخدام IBM Bob

بالنسبة للكثير من المطورين، فإن فكرة تحديث تطبيق Java 11 الذي يواجه العميل إلى Java 21 تملأهم بشعور من الرهبة. مع تحديات أخرى مثل واجهات برمجة التطبيقات القديمة، والتبعيات القديمة التي تحمل ثغرات أمنية معروفة، والرمز البرمجي الذي لم يخضع للاختبار، تصبح فكرة التحديث مخيفة.

بالنسبة لشركة Blue Pearl، وهي شركة استشارية في مجال تكنولوجيا المعلومات في جنوب إفريقيا وواحدة من شركاء IBM، ظل هذا العمل في تراكمات التطوير لسنوات. تطبيق Blue App هو منصة البحث عن المواهب المناسبة والتي تتميّز بها Blue Pearl، حيث تقوم بمطابقة ما يقرب من 26000 استشاري ومستقل مع العملاء من المؤسسات والتي تشمل المؤسسات المالية الكبرى وشركات التقنية العالمية والشركات الاستشارية الرائدة.

كان النهج التقليدي لتحديث التطبيق سيتطلب أكثر من 30 يومًا من الجهد المخصص للمطورين في العمل على التطبيق، كما كان سيتطلب مخاطر كبيرة في الانحدار. كانت هذه العوامل غير مقبولة بالنظر إلى الجداول الزمنية للعميل وقدرة فريق Blue Pearl على تنفيذ سباقات السرعة. توجهت الشركة إلى IBM Bob، بيئة التطوير المتكاملة (IDE) التابعة لشركة IBM، بهدف تسريع عملية التحديث.

كانت النتائج مبهرة: تم تحديث المنصة في ثلاثة أيام. ساعد Bob في حل 127 استدعاءً لواجهة برمجة التطبيقات (API) موقوفة (داخل قاعدة الرمز البرمجي وللموردين الخارجيين) وإنشاء تغطية اختبار بنسبة 92% (من دون اختبارات). ساعد Bob أيضا في إطلاق المنصة المحدّثة للإنتاج دون مشاكل في النشر.