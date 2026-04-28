كيف قامت شركة Blue Pearl بتحديث قاعدة رمز برمجي قديمة وحلّت مشكلة الوضع الأمني المحفوفة بالمخاطر باستخدام IBM Bob

ضغطت بيئة التطوير المتكاملة (IDE) من IBM عملية تحديث التطبيقات التي تستغرق مدة شهر في مشروع مدته ثلاثة أيام. ألغت 127 استدعاء لواجهة برمجة التطبيقات ومكّنت هذه الشركة المتخصصة في استشارات تكنولوجيا المعلومات من بناء تطبيق محدث ومبسط بشكل كبير. بعد ذلك ، تم نشر التطبيق على أكثر من 30000 مستخدم في وقت قياسي.
ملاحظة المحرر: IBM® Bob متاح الآن بشكل عام. هذه المقالة هي الأولى في سلسلة قصيرة من قصص العملاء التي تتعمق في كيفية مساهمة مساعد التطوير بالذكاء الاصطناعي من IBM في تحديث قواعد الرموز البرمجية القديمة وإنشاء الوثائق الجديدة وضمان الامتثال واقتراح تحديثات أمنية حساسة.
بالنسبة للكثير من المطورين، فإن فكرة تحديث تطبيق Java 11 الذي يواجه العميل إلى Java 21 تملأهم بشعور من الرهبة. مع تحديات أخرى مثل واجهات برمجة التطبيقات القديمة، والتبعيات القديمة التي تحمل ثغرات أمنية معروفة، والرمز البرمجي الذي لم يخضع للاختبار، تصبح فكرة التحديث مخيفة.
بالنسبة لشركة Blue Pearl، وهي شركة استشارية في مجال تكنولوجيا المعلومات في جنوب إفريقيا وواحدة من شركاء IBM، ظل هذا العمل في تراكمات التطوير لسنوات. تطبيق Blue App هو منصة البحث عن المواهب المناسبة والتي تتميّز بها Blue Pearl، حيث تقوم بمطابقة ما يقرب من 26000 استشاري ومستقل مع العملاء من المؤسسات والتي تشمل المؤسسات المالية الكبرى وشركات التقنية العالمية والشركات الاستشارية الرائدة.
كان النهج التقليدي لتحديث التطبيق سيتطلب أكثر من 30 يومًا من الجهد المخصص للمطورين في العمل على التطبيق، كما كان سيتطلب مخاطر كبيرة في الانحدار. كانت هذه العوامل غير مقبولة بالنظر إلى الجداول الزمنية للعميل وقدرة فريق Blue Pearl على تنفيذ سباقات السرعة. توجهت الشركة إلى IBM Bob، بيئة التطوير المتكاملة (IDE) التابعة لشركة IBM، بهدف تسريع عملية التحديث.
كانت النتائج مبهرة: تم تحديث المنصة في ثلاثة أيام. ساعد Bob في حل 127 استدعاءً لواجهة برمجة التطبيقات (API) موقوفة (داخل قاعدة الرمز البرمجي وللموردين الخارجيين) وإنشاء تغطية اختبار بنسبة 92% (من دون اختبارات). ساعد Bob أيضا في إطلاق المنصة المحدّثة للإنتاج دون مشاكل في النشر.
كانت المهمة بسيطة ولكنها معقدة: تحديث منصة Java المستخدمة بكثرة دون تعطيل مهام سير العمل التي يعتمد عليها العملاء والباحثون عن الوظائف. ما جعل الأمر صعباً هو أن النظام القديم، الذي تم تطويره في 2020، تراكمت عليه ديون تقنية عبر المجموعة.
شمل هذا الدين استدعاءات API قديمة، وأكثر من 50 تبعية قديمة، وعدة ثغرات أمنية شائعة والتعرض إليها (CVEs)، وعدم وجود تغطية اختبارات مؤتمتة رسمية. والأهم من ذلك، أنها تضمنت تصميم بنية تحتية لم تعد تتوافق مع متطلبات الحجم والموثوقية للمنصة. كان الرمز البرمجي فوضويًا.
لم تقتصر القيمة التي قدمها IBM Bob على إنشاء الرموز البرمجية. وإنما زود Blue Pearl بوسيلة لضغط مراحل الاكتشاف والتخطيط والتحول داخل عملية التطوير لتندمج في سير عمل واحد خاضع للحوكمة.
كانت قاعدة الرمز البرمجي القديمة فوضوية ومعقدة للغاية، مع العديد من استدعاءات واجهة برمجة التطبيقات غير الضرورية ووضع أمني قديم. كشف Bob عن تلك المشاكل بسرعة، ثم أقرن هذا التحليل بإرشادات التحديث التي جعلت التطبيق الناتج يبدو أقل شبهاً بتطبيق ويب قديم وأكثر شبهًا بمنصة حديثة أكثر سلاسة.
أمضى فريق Blue Pearl حوالي ثلاث ساعات في إعداد موجّه تفصيلي. قدموا مخططات Bob البنائية، ومعلومات سير عمل AWS، وتعريفات نقطة النهاية، والتبعيات بين الخدمات، وخرائط تدفق البيانات، ووصف مفصل لكيفية استخدام العملاء والمستشارين للتطبيق. وشمل هذا الإعداد المسبق للسياق رأي العملاء والمستقلين بشأن ما يريدونه من المنصة. وقد لعب هذا الإعداد المنضبط دورًا مهمًا في جودة المخرجات.
من هناك، أنتج Bob خريطة تبعية عبر قاعدة الرمز البرمجي بلغة Java، وكشف استدعاءات API متوقفة، وسلط الضوء على مكتبات قديمة ، وكشف عن نقاط تكامل لم يتم توثيقها رسمياً مطلقًا. وافق فريق Blue Pearl على توصيات Bob وأعطى Bob الضوء الأخضر لتحديث كل من الرمز البرمجي والبنية:
تمت إعادة هيكلة المنصة أيضًا إلى خدمات مقترنة بواجهات أكثر وضوحًا، مما يحسن قابلية الاختبار ويقلل من نطاق التغييرات المستقبلية.
كان الأمن والهيكل التشغيلي جزءًا من نفس التحول. عززت Blue Pearl منطق المصادقة والتفويض، وقامت بتوحيد التحقق من الإدخال والتنقيح، وكذلك قامت بتعيين تدفقات البيانات الحساسة، وقدمت التسجيل المهيكل، وخطافات تتبع موزعة، ونقاط نهاية للتحقق من السلامة.
كما أشار Bob إلى عدم توفر قابلية الملاحظة باعتباره خطراً متعلقًا بالبنية. كما أوصى بتسجيل JSON منظم عبر حدود الخدمة باستخدام Logstash Logback Encoder. كما أوصى Bob بالتتبع الموزع باستخدام Micrometer Tracing وجسر OpenTelemetry عند نقاط دخول وخروج بروتوكول HTTP، واستدعاءات الخدمة الصادرة، وطبقة قاعدة البيانات. تمت إضافة الامتدادات اليدوية في منطق الأعمال عند الحاجة.
قام التحديث بتوفير التسجيل المنظم والتتبع الموزع من البداية إلى النهاية عبر جميع الخدمات، حيث استبدل البحث اليدوي عن السجلات برؤية كاملة للتتبع في ثوان. وقد أدى ذلك أيضًا إلى تحسين حل الأخطاء في الوقت المناسب، والثقة في النشر، وأساس المنصة لأحمال التشغيل المستقبلية للذكاء الاصطناعي والسحابة الأصلية.
اجتازت قاعدة الرمز البرمجي المحدثة فحص Semgrep وSnyk وSonarQube من المحاولة الأولى. على جانب التسليم، قام أحد كبار المطورين بمراجعة كل توصية من إنشاء Bob قبل التنفيذ، ثم التحقق من صحتها من خلال اختبار تكامل Jest واختبار التشغيل التجريبي (UAT) الداخلي. تم نشر التطبيق على AWS ومر عبر عملية نشر AWS بدون أي مشاكل. كما أثرت توصيات بوب على التحسينات المتعلقة بالاستضافة والتكامل المستمر/التسليم المستمر.
النتائج الرئيسية هي السرعة: ثلاثة أيام بدلاً من أكثر من 30 يوماً للمطورين، أو حوالي 90% أسرع في التسليم، للوصول إلى إصدار Java محدث. لكن النتيجة الأهم هي أن تطبيق Blue App ظهر بأساس تقني قوي لمنتجه الرئيسي.
تقارير Blue Pearl:
كما نتج عن تحسين الأجهزة الافتراضية في Java (JVM) إلى تحسّن في الأداء يقدر بنسبة 15%.
هذا المزيج يغير قصة التكلفة الإجمالية للملكية. إن التسليم الأسرع مفيد، ولكن التسليم الأسرع مع بنية موثقة واختبارات رسمية وحدود خدمة أنظف وقابلية ملاحظة أفضل يقلل من التكلفة المستمرة للملكية.
يبدو أن تعيين التبعية وحده قد أدى إلى انهيار ما كان سيستغرق العديد من سباقات المطورين إلى ساعات. يعني خط أساس الاختبار المؤتمت أن الإصلاحات المستقبلية والعمل على الميزات يمكن التحقق منها باستمرار بدلاً من الاعتماد على الثقة اليدوية. طبقة قابلية الملاحظة تمنح فرق العمليات رؤية لم تكن متوفرة من قبل.
من الناحية العملية، يمكن أن يتحول الجهد الهندسي من التنقيب عن آثار الرمز البرمجي والقلق بشأن الانحدار إلى العمل على المنتج الذي يلاحظه المستخدمون.
كما أن تأثير ذلك على المستهلك النهائي ملموس أيضاً. يُستخدم Blue App لمساعدة المؤسسات في العثور على المواهب من خلال فلترة المهارات والشهادات والخبرات، ثم إظهار أفضل التطابقات من قاعدة بيانات الاستشاريين. بعد النشر، لم تكن هناك أي شكاوى من العملاء ولم تكن هناك أي مشاكل بعد النشر، بينما انتقل العمل الحالي بالفعل إلى تحسينات واجهة المستخدم والوظائف المضافة بدلاً من تنظيف الواجهة الخلفية.
في مشروع Blue Pearl، لم يحل IBM Bob محل الحُكم الهندسي. كان النمط الناجح هو السياق أولاً، ثم Bob ثانيًا، ثم كان التحقق بواسطة كبار المطورين ثالثًا. يعد هذا النموذج مفيداً لمديري المنتجات التقنية وقادة الهندسة لأنه يعامل مساعدة البرمجة بالذكاء الاصطناعي على أنها مسرع لتحليل البنية، وتخطيط التحديث، وتحويل الرمز البرمجي، وإنشاء الاختبارات. كما أن هذه العملية تحافظ على المساءلة من خلال المهندسين ذوي الخبرة.
ترى شركة Blue Pearl أن تحديث Java هذا هو الأول في مجموعة متزايدة من الفرص التي يقودها Bob.
الأهم من ذلك، أن تطبيق Blue App نفسه أصبح الآن أسهل في توسيع النطاق. الخدمات أقل ترابطاً، وشجرة التبعيات محدثة، وتوفر مجموعة الاختبار شبكة أمان للانحدار، وطبقة قابلية الملاحظة تمنح فرق الإنتاج رؤى أفضل لسلوك وقت التشغيل. يتيح التخلص من الديون التقنية للمطورين توسيع نطاق المنتج دون القلق بشأن تعطل أي شيء في العملية.
من خلال استخدام IBM Bob كمسرع تحديث وشريك برمجة موثوق، حولت Blue Pearl ترقية ava المحفوفة بالمخاطر والتي كانت تستغرق شهراً إلى نشر إنتاجي يستغرق ثلاثة أيام على منصة يعتمد عليها ما يقرب من 30000 عميل بالفعل. وكانت النتيجة تطبيقاً أكثر أماناً وأكثر قابلية للاختبار وأكثر قابلية للتوسع للمهندسين الذين يقومون بصيانته. كما أدى ذلك إلى تجربة أكثر موثوقية للعملاء والمستخدمين النهائيين الذين يعتمدون عليه يومياً.
