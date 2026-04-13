طلب السحب (PR) هو طريقة لاقتراح التغييرات على قاعدة التعليمات البرمجية. ويقوم مطورو البرامج بنسخ مستودع التعليمات البرمجية الرئيسي (المسمى أيضًا repo) إلى فرع منفصل، ويضيفون التعليمات البرمجية إلى هذا الفرع أثناء عملهم، ثم يقومون بإنشاء طلب سحب للإشارة إلى التغييرات المقترحة لـ تقييمات التعليمات البرمجية قبل سحب التغييرات أو دمجها من الفرع إلى قاعدة التعليمات البرمجية الرئيسية.

طلبات السحب هي آليات شائعة في مستودعات Git مثل Bitbucket وGitHub. يستخدم GitLab مصطلح "طلب الدمج" بدلاً من طلب السحب للعملية نفسها.

يمكن للمطورين إنشاء طلبات سحب باستخدام واجهة سطر الأوامر (CLI) أو واجهة الويب. وعادة ما تفتح طلبات سحب جديدة لإصلاحات الأخطاء، أو تحديثات التبعية، أو ميزات جديدة أو إعادة هيكلة التعليمات البرمجية. وتسهل طلبات السحب تقييمات التعليمات البرمجية، وتحافظ على قواعد الشيفرة بمعايير قياسية، وتعزز التعاون بين أعضاء فرق تطوير البرمجيات.