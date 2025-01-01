عملاء الخدمة لديك هم أثمن ما تملكه من مواردك. ولسوء الحظ، فإنهم يقضون معظم وقتهم في البحث في أنظمة أو مستندات متعددة للعثور على إجابات. يمكن لـ الذكاء الاصطناعي أتمتة الطلبات المتكررة التي تستهلك وقتاً ثميناً ومساعدة الوكلاء على حل مشاكل العملاء المعقدة.

watsonx Assistant يسخّر ®قوة الذكاء الاصطناعي الاصطناعي لإظهار الرؤى وتقديم المعلومات ذات الصلة في متناول أيدي وكلائك، حتى يتمكنوا من الرد على استفسارات العملاء بشكل أسرع وبثقة أكبر.

watsonx Assistant العروض:

-● التكامل السلس عبر قنوات التفاعل والأنظمة الخلفية التي تعمل على أتمتة الردود عبر الويب أو الدردشة عبر الهاتف المحمول، ويمكنها الاستفادة من قاعدة بياناتك أو إدارة علاقات العملاء، بل والتعلم من التفاعلات السابقة لأفضل وكلائك.

- Natural Language Understanding (NLU) والتعامل مع اللغة الطبيعية (NLP) للمساعدة في التعرف على نوايا وكلائك وعملائك وكياناتهم ومشاعرهم في الوقت الفعلي.

الذكاء الاصطناعي التوليدي القدرات التي تقدم إجابات جديرة بالثقة بناءً على وثائق الشركة وتقترح معلومات عن الخطوات التالية قبل أن يطلبها وكيلك.

