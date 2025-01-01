يُعد IBM SPSS Statistics خيارًا مثاليًا لتحليل البيانات، فهو يمكّنك من إجراء العملية التحليلية من البداية إلى النهاية. بالإضافة إلى إعداد البيانات وإدارة البيانات وإدارة المخرجات والرسوم البيانية SPSS Statistics يقدم عرض مصور للبيانات العميقة، بما في ذلك المخططات والرسوم البيانية والرسوم المتحركة.

تعمل هذه العروض المرئية على توصيل علاقات البيانات المعقدة وقائمة على الرؤى بطريقة يسهل فهمها.