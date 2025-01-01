يُعَد برنامج إدارة وتقييم أمن نظم المعلومات (ISMAP) برنامجًا حكوميًا يابانيًا لتقييم الأمان الذي يوفره مزودو خدمات السحابة العامة (CSP). يعتمد ISMAP مدققين مستقلين لتقييم وتسجيل مزودي خدمات السحابة العامة (CSP) وخدماتهم، لضمان توافقهم مع معايير الأمان التي تحددها الحكومة اليابانية، ما يُتيح للوكالات استخدامها دون الحاجة إلى تقييمات إضافية مكلفة.
التقارير والوثائق الأخرى
اطَّلِع على تسجيل IBM Cloud IaaS وPaaS المدرج في موقع ISMAP الإلكتروني (القائمة باللغة اليابانية).
تم اعتماد IBM Cloud لخدمات IaaS وPaaS وVPC ضمن ISMAP من قِبَل مدقق مستقل ومعتمد من جهة خارجية. تساعد شهادة IBM Cloud ISMAP الوكالات الحكومة اليابانية على الاستفادة من أعباء عمل IBM Cloud مع تلبية متطلبات الأمان.
توضِّح أوصاف الخدمات (SD) من IBM إذا ما كان العرض المحدد قد حقق حالة الامتثال لبرنامج ISMAP ويواصل الحفاظ عليها. يتم تقييم الخدمات أدناه كل عام من قِبَل مدقق حسابات خارجي مستقل.
خدمات IBM Cloud التي حافظت على اعتماد ISMAP، بما في ذلك:
