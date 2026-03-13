¿Qué es la planificación de la cadena de suministro?

Las cadenas de suministro son redes globales complejas que deben adaptarse a las expectativas cambiantes de los clientes, a la incertidumbre económica y al riesgo operativo. Estas presiones hacen que la planificación eficaz de la cadena de suministro sea una prioridad estratégica para muchas organizaciones.

La importancia de la planificación de la cadena de suministro ha sido evidente en los últimos años de volatilidad del mercado. Las pandemias globales, los desastres naturales, las tensiones geopolíticas y otros factores pueden causar estragos en las redes de transporte, las operaciones de los proveedores y la capacidad de producción. Estos problemas pueden provocar escasez de productos, plazos de entrega más largos y cambios en los precios.

La planificación ayuda a abordar estos riesgos de la cadena de suministro. Con capacidades de planificación confiables, las organizaciones pueden satisfacer la demanda de los clientes, reducir el exceso de inventario y evitar costosos desabastecimientos. Una mejor planificación también puede ayudar a una organización a mejorar la eficiencia y la gestión de riesgos.

Muchas empresas están pasando de enfoques basados exclusivamente en los costos a modelos que dan prioridad a la resiliencia y la eficiencia. De hecho, un 60 % más responsables de la cadena de suministro consideran que la resiliencia y la agilidad son importantes para obtener la ventaja competitiva que hace cinco años.1