Las cadenas de suministro generan cantidades masivas de datos. Al reunir toda esta información, las organizaciones obtienen una visión más clara de sus operaciones y de dónde podrían ser necesarios cambios.

En la práctica, el analytics de la cadena de suministro ayuda a los equipos a comprender qué está sucediendo en toda la cadena de suministro, por qué y qué podría suceder a continuación. Este enfoque permite planificar con anticipación, en lugar de reaccionar a los problemas después de que ocurren. Por ejemplo, los analytics pueden revelar patrones en la demanda, resaltar retrasos en los tiempos de entrega, identificar riesgos de proveedores o mostrar dónde los niveles de inventario son demasiado altos o demasiado bajos.

El mismo enfoque básico se aplica a la mayoría de las decisiones de la cadena de suministro: utilizar el análisis de datos para medir el rendimiento, analizar las causas de los problemas o ineficiencias, pronosticar las condiciones futuras y determinar el mejor curso de acción.

Los datos pueden proceder de numerosas fuentes, entre las que se incluyen los sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP), los sistemas de almacén y transporte, los sensores del Internet de las cosas (IoT), los registros de ventas, los informes de proveedores y los datos de mercado externos. Reunir todos los datos permite a las organizaciones mejorar las operaciones diarias mientras se preparan para cambios a largo plazo en la red de la cadena de suministro.

Los casos de uso comunes para analytics de la cadena de suministro incluyen: