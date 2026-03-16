¿Qué es un pronóstico continuo?

El proceso de pronóstico continuo es esencial para los equipos financieros, los directores financieros (CFO) y los stakeholders en toda la empresa. Este tipo de modelo financiero generalmente se basa en impulsores clave del negocio, como el volumen de ventas, la cantidad de personal o las tasas de crecimiento del mercado en lugar de suposiciones estáticas.

El método complementa un presupuesto estático y, de alguna manera, lo reemplaza con una visión más dinámica y prospectiva, lo que lleva a mejores decisiones y planificación continua.

Los pronósticos y los presupuestos tienen propósitos distintos y cubren diferentes periodos (aunque a veces se superponen). Lo que hace que un pronóstico sea diferente de un presupuesto es que un presupuesto es un documento fijo que presenta el plan financiero general de la empresa para un periodo determinado, como 12 meses. Un presupuesto generalmente se basa en datos históricos y se prepara antes del inicio del año fiscal.

Un pronóstico continuo es un enfoque más periódico de la planificación financiera. El método es mucho menos estricto que un presupuesto estático y ayuda a los equipos financieros a centrarse en lo que es probable que suceda.

Los preparativos para un pronóstico continuo dependen de datos históricos (por ejemplo, presupuestos estáticos anteriores), pero también incluyen otras entradas. Estas entradas incluyen datos en tiempo real que reflejan cambios en el mercado, factores macroeconómicos, niveles de personal, interrupciones en la cadena de suministro y otros factores operativos que podrían afectar el negocio. Si bien este enfoque tiene beneficios únicos, es un proceso complicado que requiere recursos significativos tanto a nivel humano como tecnológico.

Ambos enfoques de planificación financiera son importantes para la forma en que una empresa planifica el futuro y pueden trabajar juntos para proporcionar una visión holística a los equipos financieros. El presupuesto estático puede servir como punto de referencia para evaluar lo que realmente sucedió en comparación con el plan inicial. Sin embargo, el pronóstico continuo puede ser beneficioso para la planificación estratégica continua.