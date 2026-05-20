¿Qué es la ingeniería del rendimiento?

La ingeniería del rendimiento consiste en optimizar los sistemas de TI para cumplir con los puntos de referencia de velocidad y eficiencia.

La ingeniería del rendimiento no es una sola acción, sino una metodología DevOps y shift left que permite a las empresas realizar un seguimiento y optimizar el rendimiento en cada paso del ciclo de vida del desarrollo de software (SDLC). Su objetivo es garantizar que los sistemas cumplan con los indicadores de rendimiento en aspectos como la velocidad, la confiabilidad, la eficiencia y el tiempo de respuesta.

Los equipos de ingeniería del rendimiento establecen primero el rendimiento base del sistema mediante pruebas de estrés. Luego, utilizan esa referencia para identificar problemas en la red y oportunidades de mejora. Cuando se establecen los puntos de referencia, los ingenieros pueden comenzar a reconfigurar la red, implementar arreglos y monitorear continuamente la red en busca de problemas de rendimiento y planificación de capacidad futura.

La observabilidad es la base de la ingeniería del rendimiento. Las herramientas de observabilidad recopilan los datos sin procesar (registros, métricas y rastreos) que describen el rendimiento del sistema, y los equipos de ingeniería de rendimiento utilizan estos mismos datos para realizar un seguimiento de los efectos de sus arreglos. Los ingenieros de rendimiento también utilizan diversas otras herramientas para la gestión y el monitoreo del rendimiento de las aplicaciones, pruebas de estrés, auditoría de navegadores y puntos de referencia para obtener las imágenes más nítidas posibles de sus sistemas.