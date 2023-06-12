Hay dos tipos principales de algoritmos de recolección de basura de Java: recolección de basura completa y recolección de basura incremental.

Recolección de basura completa o mayor

La recolección de basura completa es un proceso en el que un recolector de elementos no utilizados (una parte del sistema de tiempo de ejecución de un lenguaje de programación) busca en toda la memoria que emplea un programa y compila cualquier objeto que ya no esté usando el programa. Estos objetos se marcan como basura y son elegibles para su eliminación de la memoria.

La recolección completa de basura generalmente la realiza el sistema de tiempo de ejecución de un lenguaje de programación que emplea la gestión automática de memoria, como Java o Python. Durante el proceso, el recolector de basura pausa la ejecución del programa para realizar la búsqueda de objetos no utilizados, lo que puede provocar una ralentización temporal del rendimiento del programa.

La recolección completa de elementos no usados generalmente se activa cuando la cantidad de memoria empleada por un programa alcanza un umbral determinado o cuando el programa requiere un nuevo bloque de memoria y no hay suficiente memoria libre disponible. El objetivo de la recolección completa de elementos no usados es recuperar la memoria que el programa no necesita y ponerla a disposición para que la empleen otras partes del programa u otros programas que se ejecuten en la misma máquina.



Recolección de basura incremental o menor

La recolección de basura incremental es un tipo de técnica de administración de memoria que emplean los lenguajes de programación y los entornos de ejecución para recuperar automáticamente la memoria que un programa ya no necesita. Lo hace identificando objetos en la memoria que no se están utilizando para liberar la memoria que ocupan para que otras partes del programa puedan reutilizarla.

En la recolección incremental de basura, el recolector escanea periódicamente la memoria del programa en busca de objetos inalcanzables en la memoria de la acumulación de la generación joven. En lugar de detener la ejecución del programa durante este proceso de escaneo, el recolector de basura divide el proceso en partes pequeñas y manejables llamadas "incrementos". Durante cada incremento, el recolector de basura escanea una parte de la memoria del programa, identificando cualquier objeto que no sea necesario y lo marca como disponible para su reutilización.



Al usar incrementos, el recolector de basura puede recuperar memoria en pequeños fragmentos, sin interrumpir la ejecución del programa durante un periodo prolongado. Esto ayuda a garantizar que el programa siga respondiendo y no experimente pausas o demoras significativas como resultado del proceso de recolección de basura.



Sin embargo, la recolección de basura incremental puede ser menos eficiente que otros tipos de técnicas de recolección de basura, como el marcado y barrido o la recolección de basura generacional, porque requiere escaneos más frecuentes de la memoria del programa. Además, el uso de incrementos puede introducir cierta sobrecarga en la ejecución del programa, ya que el recolector de basura necesita mantener la información de estado entre cada incremento.

