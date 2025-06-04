¿Qué son los contenedores de Linux?

El concepto de contenerización existe desde la década de 1970, cuando Unix introdujo un sistema conocido como chroot. Unix, un sistema operativo popular, permitía a los usuarios controlar recursos de hardware y software en una computadora o dispositivo electrónico. Chroot era único porque permitía el aislamiento de procesos en un sistema, algo que era crítico para las tecnologías de contenedor.

Si bien otras tecnologías (por ejemplo, particiones de carga de trabajo de AIX y FreeBSD jails) han ofrecido un aislamiento de procesos y virtualización de sistemas similares a los de los contenedores en ejecución, ninguna ha logrado un uso tan generalizado. En 2013, la introducción de Docker, una plataforma de gestión de contenedores de código abierto, impulsó el dominio de los contenedores en el ecosistema de aplicaciones modernas, lo que facilitó más que nunca la creación, gestión y despliegue de contenedores.

No se puede exagerar el dominio del mercado de contenedores en el mercado de aplicaciones modernas, especialmente para aplicaciones nativas de la nube y de microservicios. Según un informe reciente, el mercado mundial de contenedores se estimó en 5.850 millones de dólares el año pasado. Se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 33 % en los próximos 5 años.1