Más concretamente, los HRM son una arquitectura de red neuronal distinta que aplica un algoritmo específico para generar resultados y múltiples algoritmos distintos para optimizar los parámetros del modelo durante el entrenamiento. Si bien generalmente se comparan con los LLM por su rendimiento en ciertos puntos de referencia que históricamente han estado dominados por los LLM de razonamiento, esta es una comparación de peras con manzanas. Los HRM son modelos estrechos y específicos de tareas diseñados explícitamente para problemas de razonamiento, mientras que los LLM de razonamiento son modelos generalistas que se pueden aplicar a problemas de razonamiento (entre muchas otras tareas).

Aunque son capaces de resolver problemas complejos, los HRM no son capaces de conversar, generar código, resumir u otras tareas generalmente asociadas con los modelos de IA generativa. Un HRM debe estar entrenado directamente en el tipo de problema que desea que resuelva. Los LLM, por el contrario, suelen estar preentrenados en una gran cantidad y variedad de datos, y luego se les pide (a través de instrucciones few-shot) resolver problemas novedosos mediante la deducción de las reglas.

Un elemento central del concepto de HRM es una “jerarquía” de ciclos recurrentes que se inspiran en cómo el cerebro humano procesa la información en diferentes niveles y frecuencias. Un “ciclo interno” consiste en un módulo que realiza rápidamente cálculos de bajo nivel y otro módulo más lento cuyos cálculos de alto nivel guían al módulo de bajo nivel. Un “ciclo externo” guía al ciclo interno para repetir iterativamente sus cálculos con el fin de refinar y mejorar la salida del modelo.

Los HRM se presentaron por primera vez como un modelo de código abierto descrito en un artículo de Guan Wang y otros publicado en junio de 2025. Con un tamaño de solo 27 millones de parámetros, el modelo superó a modelos mucho más grandes, como o3 de OpenAI, Claude 3.7 Sonnet de Anthropic y DeepSeek-R1 (que tiene 671 000 millones de parámetros) en pruebas desafiantes como ARC-AGI, Sudoku-Extreme y Maze-Hard.

El modelo en sí es en gran medida experimental, y el documento señala tanto limitaciones prácticas como vías inexploradas para futuras mejoras. Sin embargo, su éxito, especialmente dada su extrema eficiencia de datos en el entrenamiento y un tamaño de modelo literalmente miles de veces más pequeño que la mayoría de los LLM, lo convierten en un enfoque alternativo fascinante para escalar los sistemas de razonamiento. Las exploraciones de investigación posteriores, como los modelos recurrentes diminutos (TRM), han logrado nuevos avances al refinar el enfoque básico de HRM e inspirarse en las técnicas novedosas que introdujo.