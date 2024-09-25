¿Qué es few shot prompting?

Análisis de sentimiento
Few-shot prompting es particularmente útil en el análisis de sentimiento donde los modelos clasifican el sentimiento de un texto con datos etiquetados limitados. La integración de few-shot prompting con la coincidencia semántica, como se muestra en la figura 2, es un ejemplo. Permite que los modelos clasifiquen con precisión los sentimientos basados en ejemplos relevantes de un almacén de vectores.[1]
Reconocimiento de acciones en videos
Few-shot prompting también se ha aplicado al reconocimiento de acciones en videos. Yuheng Shi et al. introdujo knowledge prompting, que aprovecha el conocimiento de sentido común de recursos externos para impulsar modelos de visión y lenguaje. Este método clasifica eficazmente las acciones en videos con una supervisión mínima, logrando un rendimiento de vanguardia y reduciendo significativamente la sobrecarga de entrenamiento.[8]
Generación de diálogos fundamentados
En la generación de diálogos fundamentados o chatbots, few-shot prompting fortalece los modelos de diálogo integrando fuentes de información externas. Este estudio demostró que los métodos de few-shot prompting podrían mejorar significativamente el rendimiento de los modelos de diálogo, haciéndolos más coherentes y contextualmente relevantes.[9]
Reconocimiento de entidades nombradas (NER)
Few-shot prompting puede mejorar las tareas de reconocimiento de entidades nombradas al proporcionar ejemplos que ayudan al modelo a reconocer y clasificar entidades dentro del texto. El autor del siguiente estudio citado desarrolló un método de aprendizaje few-shot, basado en instrucciones y consciente de la entidad, para tareas de respuesta a preguntas, que se puede adaptar para tareas NER, mejorando significativamente el rendimiento del modelo.[10]
Tareas de generación de código
Few-shot prompting también es aplicable a tareas relacionadas con el código, como la generación de aserciones de prueba y la reparación de programas. En su estudio, Noor Nashid et al. desarrolló una técnica que recupera automáticamente demostraciones de código para crear instrucciones efectivas, mostrando mejoras sustanciales en la precisión de las tareas.[11]