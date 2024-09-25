¿Qué es few shot prompting?

Consulta del usuario: el proceso comienza con una consulta del usuario, como "Este producto es muy rentable".

Almacén de vectores: todos los ejemplos se almacenan en un almacén de vectores, una base de datos optimizada para la búsqueda semántica. Cuando se recibe una consulta del usuario, el sistema realiza una coincidencia semántica para encontrar los ejemplos más relevantes del almacén de vectores.

Recuperación de ejemplos relevantes: solo los ejemplos más relevantes se recuperan y utilizan para formar la instrucción. En este ejemplo, se utiliza la generación aumentada por recuperación (RAG, por sus siglas en inglés) para recuperar los ejemplos de un almacén de vectores, lo que ayuda a adaptar la instrucción a la consulta específica. Si bien la RAG no se requiere universalmente para few shot prompting, puede mejorar significativamente el proceso al garantizar que se utilicen los ejemplos más relevantes para el contexto, mejorando así el rendimiento del modelo en ciertos escenarios.

Formación de instrucciones: la instrucción se construye con los ejemplos recuperados y la consulta del usuario. Por ejemplo, la instrucción podría verse así: