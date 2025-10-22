En este tutorial, seguiremos instrucciones paso a paso para realizar una técnica de ingeniería rápida llamada role prompting. Utilizaremos un modelo IBM® Granite para asignar personalidades para resultados matizados del modelo.

Role prompting es una técnica de ingeniería rápida que instruye a un modelo de inteligencia artificial (IA) para que asuma un rol o personalidad específicos al generar una respuesta. Esta técnica se puede utilizar para guiar el tono, el estilo y el comportamiento del modelo, lo que puede conducir a resultados más atractivos.

La ingeniería rápida consiste en optimizar la entrada del modelo, para que responda con respuestas apropiadas y significativas. Zero-shot y few-shot prompting son dos técnicas populares que se emplean para conversar con modelos de lenguaje grandes (LLM). Los LLM tienen una capacidad natural para realizar tareas de procesamiento de lenguaje natural (PLN) debido a su capacidad para procesar e interpretar el lenguaje humano. Las capacidades de lenguaje de los modelos de IA son valiosas para tareas que van desde conversaciones de chatbot e interacciones entre múltiples agentes hasta escritura creativa abierta.

La IA generativa se vuelve más personal cuando se le indica a un LLM que actúe como una personalidad específica para satisfacer las necesidades específicas de un rol. Las respuestas de la IA pueden ser más precisas y relevantes cuando se le proporciona una instrucción por primera vez con un rol asignado. Los modelos de IA aprovechan enormes conjuntos de datos, por lo que un rol asignado puede ser cualquier cosa, desde un profesor, una figura histórica, un vendedor u otros, limitados solo por lo que la imaginación puede pensar. Esta capacidad es lo que hace que role prompting, también conocido como persona prompting, sea una técnica tan poderosa. La adaptabilidad de un modelo de IA lo convierte en un maestro del disfraz, capaz de generar respuestas adaptadas a las necesidades específicas de un usuario o sistema.