¿Qué es zero-shot prompting?

Una de las promesas de los modelos fundacionales es que se pueden adaptar a muchos casos de uso sin requerir datos de entrenamiento adicionales. En zero-shot prompting, se solicita al modelo que genere una respuesta sin recibir un ejemplo del resultado deseado para el caso de uso. Zero-shot prompting es una aplicación de aprendizaje zero-shot, un patrón de machine learning que pide a los modelos que hagan predicciones con datos de entrenamiento cero.

En el siguiente ejemplo, se instruye al modelo granite-3-8b-instruct de la serie Granite de IBM mediante zero-shot prompting en un caso de uso de clasificación.2 En este caso, se le pide al modelo que clasifique un problema de TI como perteneciente a la clase "Alta" o a la clase "Baja", lo que indica la urgencia del problema. En este ejemplo, el modelo infiere la etiqueta de clasificación "Alta" para la instrucción (como se muestra en el resultado en negrita), una respuesta adecuada en este contexto.

Nota: La solicitud se ejecutó en IBM watsonx.ai Prompt Lab utilizando el modo "Freeform".

Establece el Nombre de la clase para el problema descrito en Alto, Medio o Bajo. Predice solo el nombre de la clase para el último problema. Proporciona una breve descripción de por qué se eligió ese Nombre de clase.

Nombre de clase: Alto

Descripción: Un problema que tiene un alto costo comercial, afecta a muchos usuarios o ambos.

Nombre de clase: Medio

Descripción: Un problema que se encuentra en algún punto entre alto y bajo.

Nombre de clase: Bajo

Descripción: Un problema que tiene un impacto en unos cuantos usuarios; no tiene un alto costo comercial o ambos.

Problema: Los usuarios informan que no pueden cargar archivos.

Clase: Alto

Descripción: este problema se considera alto porque afecta a muchos usuarios y tiene un alto costo comercial. La imposibilidad de cargar archivos puede impedir que los usuarios completen sus tareas, lo que puede provocar retrasos y una disminución de la productividad. Además, este problema puede afectar a varios departamentos o equipos, lo que aumenta aún más el costo empresarial.

Una estrategia de zero-shot prompting suele ser la de ingeniería rápida predeterminada cuando se asigna a un modelo un nuevo problema.1 Este ejemplo demuestra cómo se espera que el modelo genere una inferencia adecuada sin ningún ejemplo explícito de respuestas. El escenario de zero-shot prompting imita el aprendizaje humano al aplicar conocimientos previos para resolver nuevos problemas.3