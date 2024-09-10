¿Qué es zero-shot prompting?

A diferencia de zero-shot prompting, few-shot prompting proporciona al modelo ejemplos de entrada y salida esperadas para la tarea.1 La imagen anterior representa la diferencia entre zero-shot prompting y few-shot prompting, y one-shot prompting también se muestra como un caso especial.
Al utilizar el mismo modelo IBM granite-3-8b-instruct, se proporcionan ejemplos de "Problemas" y sus "Clases" correspondientes para esta tarea.2 Los tres ejemplos de entrada y salida que se proporcionan ilustran la estrategia few-shot prompting. En respuesta a esta instrucción, el modelo hace una predicción razonable de la clase "Medio" (como se destaca en negrita).
Nota: La instrucción se ejecutó con IBM watsonx.ai Prompt Lab utilizando el modo "Freeform".
Establece el Nombre de la clase para el problema descrito en Alto, Medio o Bajo. He proporcionado algunos ejemplos de problemas y sus correspondientes nombres de clase. Predice solo el nombre de la clase para el último problema. Proporciona una breve descripción de por qué se eligió ese Nombre de clase.
Nombre de clase: Alto
Descripción: Un problema que tiene un alto costo comercial, afecta a muchos usuarios o ambos.
Nombre de clase: Medio
Descripción: Un problema que se encuentra en algún punto entre alto y bajo.
Nombre de clase: Bajo
Descripción: Un problema que tiene un impacto en unos pocos usuarios, no tiene un alto costo comercial o ambos.
Problema: Los nuevos usuarios informan que no pueden crear cuentas.
Clase: Alto
Problema: Un usuario informa que las etiquetas se superponen en la función de analytics de la aplicación.
Clase: Bajo
Problema: Los usuarios de Estados Unidos informan que la aplicación se bloquea al intentar realizar una compra.
Clase: Alto
Problema: Los usuarios informan que las imágenes no se cargan en la aplicación.
Clase: Medio
Explicación: El problema de las imágenes que no se cargan en la aplicación afecta la experiencia de los usuarios y puede causar frustración, pero no tiene un alto costo comercial ni afecta a muchos usuarios. Por lo tanto, se clasifica como un problema de nivel medio.
Few-shot prompting, que es una estrategia derivada del paradigma de aprendizaje few-shot, se usa normalmente para mejorar el rendimiento del modelo sobre zero-shot prompting en una tarea.1 En este ejemplo, el modelo de IA produce inferencias útiles tanto en el escenario de zero-shot como en el de few-shot. Al decidir si utilizar zero-shot o few-shot prompting, se deben considerar las limitaciones del problema y el rendimiento demostrado de ambas estrategias. Reynolds y McDonell (2021) descubrieron que, con mejoras en la estructura de las instrucciones, zero-shot prompting puede superar a few-shot prompting en algunos escenarios.4 Schulhoff et al. (2024) encuentran diferentes resultados comparando el rendimiento de varias estrategias de prompting.5