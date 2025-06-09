El módulo os se utiliza para acceder a variables de entorno, como credenciales de proyecto o claves de API.

WatsonxLLM es un módulo de langchain_ibm que integra IBM Watson LLM para generar resultados a partir de modelos de IA generativa.

ChatWatsonx Permite interacciones basadas en chat mediante IBM watsonx a través de LangChain.

SimpleDirectoryReader es para cargar y leer documentos desde un directorio para indexarlos con LlamaIndex.

GenParams contiene claves de metadatos para configurar los parámetros de generación de texto de Watsonx.

SQLiteCache permite configurar una base de datos SQLite local.cache.db para evitar llamadas API redundantes y acelerar el desarrollo y las pruebas.

Necesitamos algunas bibliotecas y módulos para este tutorial. Asegúrese de importar los siguientes y, si no están instalados, una instalación rápida de pip resuelve el problema.