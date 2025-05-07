Técnicas de ingeniería rápida

Una instrucción es el texto de entrada o consulta proporcionada a un modelo de IA, como un modelo de lenguaje grande para generar una respuesta. Sirve como mecanismo principal para guiar el comportamiento del modelo, definir la tarea y establecer el contexto para la interacción. El diseño de una instrucción afecta significativamente la calidad y relevancia del resultado, por lo que es esencial elegir el tipo adecuado de instrucción para tareas específicas.

Para lograr los mejores resultados de los modelos de IA, es esencial comprender las diversas formas en que se pueden estructurar las instrucciones para adaptarse a diferentes tareas y objetivos. Hay tres formas principales de estructurar la instrucción: instrucciones directas, instrucciones abiertas e instrucciones específicas de la tarea.

Las instrucciones directas son comandos claros y específicos que le dicen a la IA exactamente qué hacer. Estas instrucciones son ideales para tareas sencillas en las que el usuario tiene una expectativa clara del resultado. Las instrucciones directas se basan en la capacidad del modelo para analizar instrucciones explícitas y generar respuestas que se alineen estrechamente con el comando. Cuanto más detallada sea la instrucción, más probable es que el resultado cumpla con las expectativas.

Ejemplo:

Write a poem about nature.

En este caso, la IA conoce el formato exacto [un poema] y el tema [naturaleza] para generar el texto.

Las instrucciones abiertas son menos restrictivas e incentivan a la IA a explorar ideas más amplias o proporcionar respuestas creativas e interpretativas. Estas instrucciones son útiles para la lluvia de ideas, la narración de historias o los debates exploratorios en los que el usuario valora la variedad y la originalidad en el resultado. Las instrucciones abiertas aprovechan las capacidades generativas del modelo sin imponer restricciones. El modelo se basa en sus datos de entrenamiento para inferir el mejor enfoque para la instrucción, lo que puede producir resultados diversos o inesperados.

Ejemplo:

Tell me about the universe.

Aquí, la IA tiene la libertad de decidir qué aspectos del universo mencionar, como su origen, estructura o teorías científicas.

Las instrucciones específicas de la tarea están diseñadas para tareas precisas y orientadas a objetivos, como traducciones, resúmenes o cálculos. Estas instrucciones a menudo se elaboran con claridad y pueden incluir contexto o ejemplos adicionales para ayudar a garantizar respuestas precisas. Las instrucciones específicas de la tarea aprovechan la comprensión del modelo de las tareas especializadas. Pueden incorporar técnicas de ingeniería de instrucciones avanzadas como few-shot prompting (con ejemplos) o zero shot prompting (ningún ejemplo, pero basándose en el conocimiento previamente entrenado del modelo).

Ejemplo:

Translate this text into French: ‘Hello.’

El modelo comprende tanto la tarea de traducción del idioma como el texto de entrada específico, lo que le permite producir el resultado deseado: "Bonjour".

Al comprender este tipo de instrucciones y los matices técnicos detrás de ellas, los usuarios pueden crear instrucciones que guíen los modelos de IA de manera efectiva, optimizando la calidad y relevancia de las respuestas.