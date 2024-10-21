Las hard prompts están orientadas al usuario y requieren la acción del usuario. Una hard prompt puede considerarse como una plantilla o instrucciones para que el LLM genere respuestas. A continuación, se presenta un ejemplo de una hard prompt. Le recomendamos que consulte la página de documentación de IBM para obtener más información sobre este tipo de instrucciones y varios otros.

###For demonstration purposes only. It is not necessary to run this code block.

hard_prompt_template = """Generate a summary of the context that answers the question. Explain the answer in multiple steps if possible.

Answer style should match the context. Ideal Answer length is 2-3 sentences.



{context}

Question: {question}

Answer:

"""

Con esta plantilla de instrucciones, se puede proporcionar a un LLM instrucciones específicas sobre la estructura y el estilo de salida preferidos. A través de esta instrucción explícita, el LLM tendría más probabilidades de producir respuestas deseables de mayor calidad.

A diferencia de las hard prompts, las soft prompts no están escritas en lenguaje natural. En cambio, las instrucciones se inicializan como vectores numéricos generados por IA que se agregan al inicio de cada incorporación de entrada que extrae el conocimiento del modelo más grande. Esta falta de interpretabilidad se extiende a la IA que elige instrucciones optimizadas para una tarea determinada. A menudo, la IA no puede explicar por qué eligió esas incorporaciones. En comparación con otros métodos de instrucciones, estos tokens son menos costosos desde el punto de vista informático que el ajuste, ya que el modelo en sí permanece congelado con ponderaciones fijas. Las soft prompts también tienden a superar a las hard prompts creadas por humanos.

En este tutorial, trabajaremos con soft prompts para prompt tuning.